Danes bo slovenski nogomet prvič v zgodovini evropskih tekmovanj priča izjemnemu tekmovalnemu dnevu, saj se bosta v izločilnem delu konferenčne lige predstavila kar dva slovenska kluba. Celjani bodo ob 18.45 gostili ciprskega prvaka Apoel, pri katerem brani Vid Belec, Olimpija pa bo gostovala v Banjaluki, kamor se je odpravilo kar tisoč privržencev zmajev, pri prvaku BiH Borcu. V noči na četrtek je prišlo do obračunavanj med navijači Borca in Olimpije.

Stadion Z'dežele bo danes gostil največjo evropsko klubsko tekmo v zgodovini NK Celje. Izbranci Alberta Riere verjamejo, da lahko v Evropi pridejo do boljših rezultatov kot v uverturi spomladanskega dela 1. SNL, ko so doma ostali praznih rok proti Bravu in Mariboru. Zdaj prihaja ciprski velikan Apoel iz Nikozije, pri katerem brani in nosi kapetanski trak Vid Belec. Dvoboj v knežjem mestu se bo začel ob 18.45.

Olimpija gostuje pri prvaku BiH Borcu iz Banjaluke, ki se lahko pohvali z bogato zgodovino. Foto: R. P.

Dobri dve uri pozneje bo pestro v Banjaluki, kjer je Mestni stadion že razprodan za srečanjem med Borcem in Olimpijo. Pri gostiteljih nastopata tudi slovenska legionarja Sandi Ogrinec in Gregor Bajde, pri prvakih BiH ima pomembno vlogo tudi nekdanji ljubljenec navijačev zmajev Stefan Savić. Borac v tej sezoni v konferenčni ligi doma še ni izgubil. Ljubljančani, ki jih bo na zgodovinskem gostovanju v Evropi bodrilo kar tisoč navijačev, želijo nadaljevati zmagoviti niz in si na dobro pripravljeni travnati površini v Banjaluki, kar je spravilo v dobro voljo trenerja Victorja Sancheza, priigrati dobro izhodišče pred povratno tekmo, ki bo prihodnji četrtek v Ljubljani.

V Banjaluko se je odpravilo kar tisoč navijačev Olimpije. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

V glavnem mestu Republike Srbske je bilo napeto že v sredo zvečer. ATVBL poroča, kako bi skoraj prišlo do fizičnega obračuna med skupinami navijačev Borca in Olimpije, a je še pravočasno vskočila banjaluška policija in preprečila najhujše. Privržencem zeleno-belih je odvzela deset lesenih palic. Glavnina navijačev zmajev bo sicer prišla v Banjaluko v zgodnjih popoldanskih urah, na Mestnem stadionu se jih bo zbralo okrog tisoč, tako da bo dobršen dela nogometnega objekta v Banjaluki obarvan zeleno-belo.

Konferenčna liga, play-off za osmino finala (prve tekme):

Četrtek, 13. februar:

Lestvica ligaškega dela: