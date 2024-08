Diši po pravljici, o kakršni je Slovenija včasih le sanjala

Slovenski nogometni klubi so v dobrih treh desetletjih, odkar nastopajo v tekmovanjih pod okriljem Uefe, že večkrat izkusili dolgo jesen. To je uspelo Mariboru (šestkrat), Muri in Olimpiji (enkrat). Ni se pa še zgodilo, da bi Slovenija tako dolgo na delu v Evropi istočasno spremljala več njenih predstavnikov. V tej sezoni bi bilo lahko marsikaj drugače. Celje, Maribor in Olimpija izzivajo podvig vseh podvigov, saj bi se lahko Slovenija v idealnem scenariju pohvalila s kar tremi udeleženci glavnega dela konferenčne lige.

Odkar je Uefa prižgala zeleno luč še tretjemu klubskemu tekmovanju, konferenčni ligi, imajo številne države, ki so bile pred tem obsojene na hitre izpade svojih predstavnikov, veliko večje možnosti, da spremljajo svoje klube na evropskih zelenicah tudi v bolj mrzlih jesenskih mesecih. Na svoj račun so prišle tudi države, ki so lahko o tem prej le sanjale. Denimo Ferski otoki, Kosovo, Lihtenštajn, Latvija, Litva in Islandija, če jih naštejemo le nekaj. Več možnosti za uspešno in daljšo evropsko sezono pa imajo tudi slovenski klubi.

Olimpija je v prejšnji sezoni prvič nastopila v glavnem delu evropskega tekmovanja. V konferenčni ligi je osvojila šest točk. Doma je ugnala Klaksvik, v gosteh pa Slovan. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

V tej sezoni so na dobri poti, da pripravijo največji skupinski podvig, odkar nastopajo v Evropi. Prvič se je namreč zgodilo, da so se v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo uvrstili kar trije klubi. K temu je pripomogel tudi razvejan sistem evropskih tekmovanj, ki mnogim poražencem omogoča tolažilne nagrade in popravne izpite. Tako je Celje v kvalifikacijah že dvakrat priznalo premoč tekmecu, izpadlo proti Slovanu (2. krog za ligo prvakov) in Shamrock Rovers (3. krog za ligo Europa), a še ostaja v igri za konferenčno ligo. Podobno velja za Maribor, ki je v 1. krogu kvalifikacij za evropsko ligo ostal praznih rok proti Botevu.

Olimpija proti Hrvatom, ki obožujejo Keka in Fegica

Matjaž Kek je popeljal Rijeko do največjega uspeha v zgodovini kluba. Foto: Vid Ponikvar Ljubljanska Olimpija si za razliko od štajerskega dvojca ni smela privoščiti izpada, saj je pot v Evropi začela v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Tu pa ji gre tako dobro, da pod vodstvom Victorja Sancheza niza zgolj zmage. Dvakrat je premagala Polissjo iz Ukrajine, dvakrat pa še Šerif iz Moldavije. Zato so lahko v taboru trenutno vodilnega slovenskega prvoligaša, ki pod taktirko nekdanjega nogometaša madridskega Reala in Deportiva ne pozna poraza, upravičeno samozavestni in optimistični, kar zadeva nastope v odločilnem krogu kvalifikacij.

Na tribunah bo na sosedskih obračunih zelo vroče, Rujevica in Stožice bi bile lahko še kako polne, za dodaten naboj, a tudi previdnost, saj bosta to tekmi visokega tveganja, bodo poskrbeli manj prijateljski odnosi med navijači Olimpije in Rijeke. Zmaji bodo imeli opravka z drugim najboljšim hrvaškim klubom, ki ima v svojih vrstah tudi slovenskega legionarja Dejana Petroviča, v preteklosti pa je zanj zelo uspešno nastopalo ogromno Slovencev, največji pečat sta pustila Adriano Fegic, ki je v času nekdanje Jugoslavije na nepozabni domači tekmi proti madridskemu Realu dosegel kar dva zadetka, in zdajšnji slovenski selektor Matjaž Kek. Rečane je leta 2017 popeljal do zgodovinske dvojne hrvaške krone, večkrat pa tudi v skupinski del evropske lige.

Maribor na Švedskem brez Soudanija, Šimundža na tribunah

Izkušeni Hilal Soudani danes ne bo mogel pomagati vijolicam. Foto: www.alesfevzer.com Olimpija je zadnji slovenski klub, ki mu je v Evropi uspelo vztrajati na zelenicah do zime. V prejšnji sezoni je zaigral v skupinskem delu konferenčne lige. Z dolgimi evropskimi sezonami ima največ izkušenj Maribor, ki pa na omenjeno priložnost, s katero si je vztrajno polnil klubsko blagajno, čaka že sedem let. Če bodo vijolice v play-offu izločile Djurgarden, bo Ljudski vrt prvič po letu 2021, takrat je nudil prizorišče za domače tekme Mure v konferenčni ligi, priča jesenskim tekmam v Evropi.

Trener Ante Šimundža zaradi rdečega kartona v Srbiji ne bo smel voditi srečanja. Tako bo Maribor vodil njegov pomočnik Damjan Ošlaj in poskušal prekrižati načrte Skandinavcem. Na pot v Stockholm se je odpravil brez poškodovanega Hilala Soudanija. Njegov vrstnik Josip Iličić po poškodbi v Srbiji že trenira z ekipo in bi bil lahko nared za nastop.

Kar nekaj zdravstvenih težav pa imajo tudi Celjani, ki bodo danes izmed slovenske trojice na delu kot prvi. Gostovanje v Erevanu se bo začelo ob 18. uri po slovenskem času. Na njem bo povratnik na trenerski stolček Celja Albert Riera poskušal prvič v tej sezoni ostati neporažen na gostovanju v Evropi. Čaka ga obračun s 16-kratnimi armenskimi prvaki, pri katerih ne manjka tujih nogometašev, prevladujejo zlasti Brazilci.

Bo Albertu Rieri uspelo v tretje in bo končno letos ostal neporažen na gostovanju v Evropi s Celjem? Foto: www.alesfevzer.com

V play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo nastopajo tudi številni slovenski legionarji. To so Adam Gnezda Čerin, Andraž Šporar in Benjamin Verbič (vsi Panathinaikos), Blaž Kramer (Legia), Matija Boben (Cluj) in Mario Jurčević (Partizan).

Začelo se je s torkovim spopadom med armenskim Noahom in slovaškim Ružemberokom, kluboma, ki sta v tretjem krogu kvalifikacij presenetila favorita iz Grčije in Hrvaške, AEK Atene in Hajduk Split. Noah je pred največjim uspehom v zgodovini kluba, saj je doma zmagal kar s 3:0. V sredo je Vitoria Guimaraes, ki so jo lani senzacionalni izločili Celjani, visoko s 3:0 odpravila Zrinjski, letošnjega evropskega krvnika ljubljanskega Brava.

