Zdravljenje bolečin v križu: kako se znebiti težav s hrbtenico?

Bolečina v križu je ena najpogostejših mišično-skeletnih težav sodobnega človeka in lahko močno vpliva na kakovost življenja. Pojavi se lahko nenadoma ali pa postane kronična težava, ki zahteva dolgotrajno obravnavo. Njeni vzroki so različni – od degenerativnih sprememb hrbtenice do mišičnega neravnovesja, dolgotrajnega sedenja in stresa. Pravilna fizioterapevtska obravnava je ključnega pomena za zmanjšanje bolečine, izboljšanje gibljivosti in preprečevanje poslabšanja stanja. S celostnim pristopom, ki vključuje manualne tehnike, vadbo in kinezioterapijo, se lahko izognemo invazivnim posegom in hrbtenici povrnemo polno funkcionalnost.

Vas mučijo bolečine v križu, ki vam otežujejo vsakodnevne dejavnosti in se ob gibanju še stopnjujejo? Vas skrbi, zakaj so nastale in kako jih odpraviti? Bolečine v križu so ena najpogostejših mišično-skeletnih težav, s katerimi se srečuje vedno več bolnikov. Veljajo za pravo sodobno epidemijo, saj prizadenejo velik delež evropskega prebivalstva.

Bolečine v križu se lahko pojavijo nenadoma kot akutno stanje ali pa vztrajajo več kot tri mesece, kar jih uvršča med kronične bolečine. Njihova intenziteta se razlikuje – od blagih do izrazito močnih oblik. Pri kar 80 odstotkih ljudi nenadna bolečina v križu izzveni v dveh do treh tednih. Pri približno 21 odstotkih pa se bolečina razvije v kronične težave s hrbtenico.

Vsaka bolečina v križu je signal telesa, da se v njem dogajajo neprijetne spremembe, ki pogosto nakazujejo na globlji vzrok težav. Ta vzrok je mogoče prepoznati le s specialističnim diagnostičnim pregledom, ki je tudi podlaga za oblikovanje načrta zdravljenja.

V kliniki Medicofit so specializirani za zdravljenje bolečin v križu. V specializiranem oddelku za hrbtenico svojim pacientom ponujajo učinkovite in dolgoročne rešitve, ki jih bomo opisali v nadaljevanju članka.

Kako prepoznati bolečino v križu?

Foto: Shutterstock/Medicofit

Bolečine v križu so najpogostejše v ledvenem delu hrbtenice, lahko pa segajo tudi proti medenici. V določenih primerih se pojavijo dodatni zapleti, kot je širjenje bolečine v zadnjico ali pekoča, nevrološko povzročene bolečina, ki poteka vzdolž noge do kolena ali celo stopala.

Če se ob bolečinah v križu pojavljajo tudi simptomi, kot so mravljinčenje v nogah, bolečina v zadnjici, odrevenelost spodnjih okončin ali izrazita bolečina v križu, je priporočljivo opraviti diagnostični pregled najkasneje v petih dneh po začetku težav.

Če je bolečina povezana z išiasom, je ključnega pomena čimprejšnji začetek akutne fizioterapije, centralizacije bolečine v hrbtenico ter nevrodinamične vaje, ki sproščajo utesnjeni živec in pomagajo pri odpravi simptomov.

Pogosta napaka, ki jo storijo pacienti ob pojavu močne bolečine v križu, je obisk osebnega zdravnika in odločitev za fizioterapijo na napotnico. Zaradi dolgih čakalnih dob lahko do začetka terapije mine več mesecev, kar poveča tveganje za napredovanje simptomov in razvoj kronične bolečine, ki lahko bistveno omeji vsakodnevno življenje.

Obisk zdravnika je nujen tudi, če bolečino v križu spremljajo simptomi, kot so inkontinenca, povišana telesna temperatura, hladen pot ali nenadna izguba telesne teže, saj lahko ti znaki nakazujejo na resnejše zdravstveno stanje.

Kdaj morate ob bolečinah v križu obiskati zdravnika? Bolečine v križu se pogosto samodejno ustavijo, včasih pa je vseeno dobro obiskati zdravnika. To še posebej velja v naslednjih primerih: če bolečina traja štiri tedne ali več,

če bolečina s časom vztrajno narašča ali

če doživljate druge simptome, kot so vročina, večje izgube ali pridobivanje teže, izguba funkcije ali oslabelost v okončinah, težave z mehurjem itd.

Kakšni so vzroki za bolečine v križu?

Foto: Shutterstock/Medicofit

Bolečine v križu se lahko razvijejo zaradi specifičnih patoloških sprememb v hrbtenici ali pa se pojavijo brez očitne poškodbe mišic in sklepov, kar imenujemo nespecifična bolečina v križu. V tem primeru so najpogostejši dejavniki stres, oslabela mišična struktura in dolgotrajno sedenje.

Med najpogostejše vzroke za nastanek bolečin v križu spadajo:

degenerativne spremembe v hrbtenici (hernija diska, spinalna stenoza, artroza, išias, sklepni artritis),

(hernija diska, spinalna stenoza, artroza, išias, sklepni artritis), narava delovnega mesta ,

, dolgotrajno sedenje ,

, nezadostna sposobnost hrbtenice za prenašanje obremenitev,

za prenašanje obremenitev, nepravilna lega in gibanje medenice,

medenice, mišično neravnovesje oziroma nepravilno delovanje mišičnega sistema,

oziroma nepravilno delovanje mišičnega sistema, oslabljena moč mišic , ki stabilizirajo rotacijo trupa,

, ki stabilizirajo rotacijo trupa, nepravilni gibalni vzorci in porušena biomehanika telesa ,

, kronični stres ,

, pomanjkanje telesne kondicije in telesna nedejavnost.

Pomembno je razumeti, da lahko neobravnavane nespecifične bolečine v križu vodijo v dolgotrajne težave, vključno z razvojem kroničnih težav s hrbtenico in išiasa. Zato je ključno, da se težave obravnavajo pravočasno in celostno, še preden se razvijejo v druge, dolgotrajne patologije, ki lahko bistveno vplivajo na kakovost življenja.

Vzroki za nastanek akutnih ali kroničnih bolečin v križu se med seboj razlikujejo. Poglejmo, kaj lahko povzroča eno ali drugo bolečino.

Vzroki za nastanek akutne bolečine v križu

Akutna bolečina v križu se pojavi nenadno in traja manj kot 12 tednov. Pogosto je posledica nepravilnega ali sunkovitega giba, ki preobremeni hrbtenico. Najpogostejše vzroke za akutne bolečine navajamo spodaj.

Poškodbe mišic ali ligamentov – nenadne obremenitve, nepravilno dvigovanje težkih predmetov ali nenadni gibi lahko povzročijo preveliko napetost, raztezanje ali celo poškodbe mišic in vezi v ledvenem delu hrbta.

– nenadne obremenitve, nepravilno dvigovanje težkih predmetov ali nenadni gibi lahko povzročijo preveliko napetost, raztezanje ali celo poškodbe mišic in vezi v ledvenem delu hrbta. Vnetje sklepov – vnetni procesi v sklepih, kot so sakroiliakalni sklepi, lahko vodijo v bolečine v spodnjem delu hrbtenice.

– vnetni procesi v sklepih, kot so sakroiliakalni sklepi, lahko vodijo v bolečine v spodnjem delu hrbtenice. Bolezni notranjih organov – bolečine v ledvenem predelu lahko povzročijo tudi težave z ledvicami, prebavili ali reproduktivnimi organi.

– bolečine v ledvenem predelu lahko povzročijo tudi težave z ledvicami, prebavili ali reproduktivnimi organi. Stres in napetost – psihološki dejavniki, kot sta kronični stres in napetost, lahko vplivajo na napetost mišic v hrbtu in povzročijo bolečino.

Če akutna bolečina ne mine ali se celo stopnjuje, je priporočljivo opraviti pregled pri fizioterapevtu. Natančna diagnostika omogoča prepoznavanje vzroka bolečin in določitev ustreznih terapevtskih ukrepov za učinkovito lajšanje težav.

Vzroki za nastanek kroničnih bolečin v križu

Foto: Shutterstock/Medicofit

Kronične bolečine v križu so dolgotrajne in trajajo več kot 12 tednov. Pogosto gre za posledico več dejavnikov hkrati, ki vplivajo na stabilnost in funkcionalnost hrbtenice. Poglejmo, kateri so najpogostejši vzroki.

Degenerativne spremembe – s staranjem se medvretenčne ploščice in sklepi v hrbtenici obrabljajo, kar lahko povzroča dolgotrajne bolečine.

– s staranjem se medvretenčne ploščice in sklepi v hrbtenici obrabljajo, kar lahko povzroča dolgotrajne bolečine. Hernija diska – izbočenje medvretenčne ploščice lahko pritiska na živčne strukture, kar poleg bolečine povzroča mravljinčenje in mišično oslabelost v nogah.

– izbočenje medvretenčne ploščice lahko pritiska na živčne strukture, kar poleg bolečine povzroča mravljinčenje in mišično oslabelost v nogah. Spondiloza – degenerativne spremembe v hrbtenici, ki zajemajo obrabo kosti in hrustanca v hrbteničnih sklepih, pogosto vodijo v osteoartrozo hrbtenice.

– degenerativne spremembe v hrbtenici, ki zajemajo obrabo kosti in hrustanca v hrbteničnih sklepih, pogosto vodijo v osteoartrozo hrbtenice. Slaba telesna drža – nepravilna drža in dolgotrajno nepravilno sedenje lahko povzročita kronične težave v ledvenem delu hrbta.

– nepravilna drža in dolgotrajno nepravilno sedenje lahko povzročita kronične težave v ledvenem delu hrbta. Mišična neravnovesja – nesorazmerna moč in prožnost mišic, ki podpirajo hrbtenico, lahko povzročita nepravilne obremenitve in posledične bolečine.

– nesorazmerna moč in prožnost mišic, ki podpirajo hrbtenico, lahko povzročita nepravilne obremenitve in posledične bolečine. Artritis – določene oblike vnetnega artritisa, kot so ankilozirajoči spondilitis, psoriatični artritis in revmatoidni artritis, lahko prizadenejo tudi hrbtenico in povzročajo kronične bolečine.

V redkih primerih se bolečina v križu lahko pojavi tudi zaradi metastatskih obolenj, vendar ti primeri predstavljajo manj kot en odstotek vseh bolečin v križu.

Zdravljenje kronične bolečine običajno vključuje kombinacijo različnih terapevtskih pristopov, kot so fizioterapija, vadba, farmakološka terapija in prilagoditev življenjskega sloga. Redna fizioterapija lahko pogosto prepreči operativni poseg in dolgoročno izboljša funkcionalnost hrbtenice.

Analgetiki niso vedno najboljša rešitev Bolečina v križu je kompleksen simptom, ki ima številne mogoče vzroke. Čeprav analgetiki učinkovito zmanjšujejo bolečino, ne odpravljajo njenega izvora. Njihovo delovanje tako zgolj začasno zavira občutek bolečine, hkrati pa ne vpliva na vnetne procese, poškodbe ali druge dejavnike, ki so dejanski vzrok težav. Uporaba analgetikov lahko privede do napačnega občutka izboljšanja, saj bolečina začasno popusti, medtem ko osnovna težava ostaja nerešena. To lahko oteži prepoznavanje osnovnega vzroka bolečine in celo vodi do nadaljevanja dejavnosti, ki obremenjujejo hrbtenico. Posledično uporaba analgetikov lahko celo povečuje tveganje za poslabšanje stanja ali razvoj kronične bolečine. Poleg tega ima dolgotrajna uporaba analgetikov lahko tudi druge negativne učinke na telo, vključno s prebavnimi motnjami, okvarami ledvic ali jetrnimi težavami. Analgetiki zato niso priporočljivi kot edina rešitev za obvladovanje bolečine v križu, temveč le kot kratkotrajna podpora ob ustrezni terapevtski obravnavi.

Celostno zdravljenje bolečin v križu

Foto: Medicofit

Učinkovito zdravljenje bolečin v križu temelji na krepitvi, stabilizaciji in povečanju obremenilne zmogljivosti hrbtenice. Fizioterapija, ki se osredotoča le na lajšanje simptomov s pomočjo manualne terapije in naprav, ne zagotavlja dolgoročne rešitve. Za trajno odpravo težav je ključnega pomena celovit pristop, ki postopoma izboljšuje funkcionalnost hrbtenice.

Takšen pristop zagotavljajo v fizioterapevtski kliniki Medicofit, ki jo priporočajo številni priznani specialisti ortopedske kirurgije.

Faze celostnega fizioterapevtskega zdravljenja v kliniki Medicofit

Zdravljenje bolečin v križu poteka v več fazah, v katerih se postopoma zmanjšuje bolečina in povečuje zmogljivost hrbtenice.

Akutna fizioterapija : osredotoča se na zmanjšanje bolečine, izboljšanje gibljivosti sklepov in krepitev mišic v nebolečih položajih.

: osredotoča se na zmanjšanje bolečine, izboljšanje gibljivosti sklepov in krepitev mišic v nebolečih položajih. Postakutna kineziologija : vključuje vaje za krepitev hrbtenice v celotnem obsegu gibanja, trening moči jedra ter izboljšanje fleksije in ekstenzije hrbtenice z dodatnimi bremeni. Hkrati se izvaja vadba vzdržljivosti v moči.

: vključuje vaje za krepitev hrbtenice v celotnem obsegu gibanja, trening moči jedra ter izboljšanje fleksije in ekstenzije hrbtenice z dodatnimi bremeni. Hkrati se izvaja vadba vzdržljivosti v moči. Kinezioterapija: namenjena je povečanju obremenilne zmogljivosti hrbtenice, doseganju ciljne tolerance na obremenitev in učenju preventivnih vaj za dolgoročno preprečevanje težav.

Celostni pristop omogoča trajno odpravo bolečin in preprečuje njihovo ponovitev, hkrati pa izboljšuje splošno funkcionalnost hrbtenice.

Diagnostična terapija pri bolečinah v križu

Učinkovito in celostno zdravljenje bolečin v križu se začne s temeljitim diagnostičnim pregledom, ki omogoča natančno oceno fizičnega stanja, opredelitev vzroka bolečine in analizo spremljajočih simptomov. Diagnostika je ključen korak pri načrtovanju ustrezne terapije, saj omogoča ciljno in individualizirano obravnavo.

Kako poteka diagnostični pregled?

Anamneza : diagnostični postopek se začne z uvodnim pogovorom, pri katerem fizioterapevt diagnostik zbere podatke o preteklih boleznih, trajanju težav, stopnji bolečine (ocena po lestvici VAS) in morebitnih pridruženih zdravstvenih stanjih.

: diagnostični postopek se začne z uvodnim pogovorom, pri katerem fizioterapevt diagnostik zbere podatke o preteklih boleznih, trajanju težav, stopnji bolečine (ocena po lestvici VAS) in morebitnih pridruženih zdravstvenih stanjih. Fizični pregled : vključuje vizualno oceno ledvene hrbtenice in otip (palpacijo), pri čemer se preverja prisotnost mišične atrofije, vnetja, otekline, sprememb na koži ter temperaturne in potne anomalije.

: vključuje vizualno oceno ledvene hrbtenice in otip (palpacijo), pri čemer se preverja prisotnost mišične atrofije, vnetja, otekline, sprememb na koži ter temperaturne in potne anomalije. Meritve gibljivosti in mišične moči : analizira se obseg gibanja hrbtenice, delovanje sklepov in moč mišic, pri čemer se ugotavljajo morebitna odstopanja od standardnih vrednosti.

: analizira se obseg gibanja hrbtenice, delovanje sklepov in moč mišic, pri čemer se ugotavljajo morebitna odstopanja od standardnih vrednosti. Ocena biomehanike : pregled vključuje analizo obremenilne zmogljivosti hrbtenice, gibalnih vzorcev in biomehanike hoje, kar omogoča prepoznavanje disfunkcij, ki vplivajo na bolečino.

: pregled vključuje analizo obremenilne zmogljivosti hrbtenice, gibalnih vzorcev in biomehanike hoje, kar omogoča prepoznavanje disfunkcij, ki vplivajo na bolečino. Specialni ortopedski in nevrološki testi : uporabljajo se specifični testi, namenjeni oceni posameznih anatomskih struktur in ugotavljanju morebitnih poškodb ali utesnitve živčnih struktur.

: uporabljajo se specifični testi, namenjeni oceni posameznih anatomskih struktur in ugotavljanju morebitnih poškodb ali utesnitve živčnih struktur. Dodatna slikovna diagnostika: po potrebi se izvedejo dodatne preiskave, kot sta rentgensko slikanje ali magnetna resonanca, ki omogočata podrobnejši vpogled v stanje hrbtenice.

Natančna diagnostika je ključna za določitev optimalnega terapevtskega pristopa, saj omogoča usmerjeno in učinkovito zdravljenje bolečin v križu.

Specialna fizioterapija za bolečine v križu

Foto: Medicofit

Specialna fizioterapevtska obravnava bolečin v križu je usmerjena v lajšanje simptomov, zmanjšanje vnetja, povečanje gibljivosti in krepitev mišične moči. Učinkovita terapija vključuje kombinacijo manualnih tehnik, sodobnih terapevtskih naprav in ciljno usmerjenih vaj za stabilizacijo hrbtenice.

Fizioterapevti pri svojem delu uporabljajo različne metode za sproščanje napetosti v obhrbteničnih mišicah in povečanje funkcionalne zmogljivosti hrbtenice.

Manualna terapija in sklepna mobilizacija izboljšata gibljivost in zmanjšata bolečine.

in izboljšata gibljivost in zmanjšata bolečine. Terapija prožilnih točk in miofascialno sproščanje prispevata k sprostitvi napetih mišic v ledvenem predelu in zadnjici.

in prispevata k sprostitvi napetih mišic v ledvenem predelu in zadnjici. Sodobne terapevtske naprave spodbujajo hitrejšo regeneracijo tkiv, izboljšujejo prekrvavitev in zmanjšujejo bolečino. Diamagnetna terapija PERISO – deluje na ledveni del hrbtenice, spodbuja regeneracijo tkiva in zmanjšuje oteklino. Terapija TECAR Wintecare – pospešuje celjenje ter zmanjšuje bolečino in vnetje. Visokoenergijski laser Summus – izboljšuje celični metabolizem in pospešuje proces zdravljenja. Visokotonska elektrostimulacija HiTop – deluje na globoko tkivo in učinkovito lajša bolečino.

spodbujajo hitrejšo regeneracijo tkiv, izboljšujejo prekrvavitev in zmanjšujejo bolečino.

Za dolgoročno izboljšanje stanja je bistveno postopno povečevanje obremenilne kapacitete hrbtenice. To se doseže s specifičnimi terapevtskimi vajami:

aktivacija obhrbteničnih mišic v začetni fazi zdravljenja,

v začetni fazi zdravljenja, krepitev globokih stabilizatorjev ledvene hrbtenice za izboljšanje funkcionalne stabilnosti,

ledvene hrbtenice za izboljšanje funkcionalne stabilnosti, progresivna vadba s fleksijskim in ekstenzijskim vzorcem – postopno prilagajanje hrbtenice na obremenitve pri upogibanju in iztegovanju,

– postopno prilagajanje hrbtenice na obremenitve pri upogibanju in iztegovanju, trening hrbteničnih stabilizacijskih vzorcev – vadba za lateralno fleksijo in rotacijo, ki sta pri posameznikih z bolečinami v križu pogosto oslabljeni.

Poleg terapevtskega programa fizioterapevti klinike Medicofit pacientom dajo tudi navodila za pravilno obremenjevanje hrbtenice ob vsakodnevnih dejavnostih ter prilagoditev gibanja, s čimer zmanjšajo tveganje za ponovitev težav.

Postakutna kineziologija

Foto: Medicofit

Po uspešno končanem fizioterapevtskem zdravljenju sledi prehod v kineziološko fazo, v kateri strokovnjaki kineziologije pomagajo hrbtenici povrniti polno moč, funkcionalno gibljivost in odpornost proti obremenitvam. Ta faza je ključna za dolgoročno stabilnost in preprečevanje ponovitve bolečin v križu.

Specializirana kineziološka vadba za bolečine v križu se osredotoča na krepitev globokih stabilizatorjev hrbtenice ter izboljšanje fleksijskih in ekstenzijskih gibalnih vzorcev, kar omogoča varnejše in bolj nadzorovano gibanje.

Po doseženi osnovni stabilizaciji ledvenega predela se začne tudi vključevanje bolj zapletenih motoričnih vaj. Pomemben del terapije je vzpostavitev pravilne mišične kontrole medeničnega obroča v različnih položajih, saj je prav medenica pogosto ključna za odpravo nepravilnih gibalnih vzorcev in bolečin. Hkrati se povečuje tudi vzdržljivost trebušnih mišic, ki imajo prav tako pomembno podporno vlogo pri stabilizaciji spodnjega dela hrbta.

Cilj kineziološke vadbe je postopno povečati obremenilno kapaciteto hrbtenice in vzpostaviti ravnovesje med posameznimi mišičnimi skupinami. To pomeni izboljšanje simetrije mišic trupa, obhrbteničnih mišic in spodnjih okončin.

Postopoma se vključuje tudi osnovna vadba za krepitev celotnega telesa, pri čemer se posebna pozornost namenja mišicam spodnjih okončin, ki močno vplivajo na stabilnost hrbtenice. Vadbeni proces v kliniki Medicofit je zasnovan tako, da pacienta pripravi na vsakodnevne obremenitve in zmanjša tveganje za ponovne bolečine ali poškodbe.

Pred koncem zdravljenja se oceni gibalno učinkovitost in sposobnost pacienta za prenašanje vsakodnevnih obremenitev. Ta faza je ključnega pomena za dolgoročno uspešnost zdravljenja in preprečevanje ponovnih bolečin v križu.

Fizioterapija za kronične bolečine v križu

Foto: Medicofit

Pri pacientih s kroničnimi bolečinami v križu je ključnega pomena zavedanje, da tudi po uspešno odpravljenih bolečinah hrbtenica zahteva dolgoročno vzdrževanje in krepitev. V kliniki Medicofit vsakemu pacientu omogočajo nadaljnjo osebno preventivno vadbo, s katero ohranjajo zdravje hrbtenice in preprečujejo ponovitev težav.

Pri kroničnih bolečinah se akutna fizioterapija podaljša glede na trajanje bolečin, saj je splošno priporočilo, da se za vsak mesec kroničnih težav izvaja vsaj en teden intenzivne fizioterapije. Če bolečine trajajo dve leti, je minimalna priporočljiva doba zdravljenja 24 tednov. Le s tako strukturiranim pristopom si lahko zagotovite dolgoročno izboljšanje stanja in preprečite ponovitev bolečin.

Pomembno je, da ob prvih znakih kronične bolečine v križu opravite diagnostični pregled pri specialistu ortopedske fizioterapije in čim prej začnete zdravljenje. Zgodnje ukrepanje močno poveča možnosti za uspešno odpravo bolečin in preprečuje nadaljnje degenerativne spremembe hrbtenice.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja akutnih bolečin v križu Bolečina v križu se vse pogosteje pojavlja pri mlajši populaciji. Tako je, zaradi bolečin v križu, ki so se pojavile pred tremi tedni, kliniko Medicofit obiskal 27-letni Aljaž. Gospod je aktiven košarkar in je predhodno že imel epizode akutne bolečine v križu. V sklopu diagnostične terapije je specialist fizioterapevt opravil temeljito anamnezo iz katere je bilo razvidno, da so bile bolečine lokalizirane v lumbalnem delu hrbtenice, brez prisotnosti sevanja ali nevroloških znakov. Pojavile so se v jutranjih urah, en dan po napornem treningu. Palpatorno je bila prisotna povečana napetost paravertebralnih mišic kot tudi občutljivost določenih segmentov ledvene hrbtenice. Predhodno opravljena slikovna diagnostika je podala dodatne informacije o stanju. In sicer, Aljažu so že pred petimi leti diagnosticirali juvenilno osteohondrozo. Gibljivost je bila v mejah normale, mišična moč prav tako. Fizioterapevt je na podlagi aktualnega stanja in informacij o zdravstvenem stanju indiciral 10-tedensko individualno prilagojeno celostno zdravljenje s poudarkom na aktivnem pristopu. Tako so zgolj uvodne tri obravnave temeljile na instrumentalni (TECAR in Summus laser terapija) in manualni (obravnava mehkih tkiv) terapiji za zmanjšanje simptomov – bolečine so tekom teh treh terapij tudi v celoti izginile. Poudarek pri nadaljnjih obravnavah je bil na terapevtski in specialni kineziološki vadbi. Fizioterapevt je z Aljažem sodeloval pri pridobivanju globalne stabilnosti trupa in hrbtenice ter propriocepcije, medtem ko je delo s kineziologom zajemalo napredne vaje za izboljšanje moči hrbtnih mišic in nog. Zaradi športno-specifičnih obremenitev se je pozna faza rehabilitacije osredotočala na pliometrična gibanja in napredne gibalne vzorce. Ob zaključku zdravljenja so bili izvedeni še specifični testi telesne pripravljenosti, ki so dali odlične rezultate in povrnili samozavest Aljažu za varno vrnitev h košarki.

Foto: Medicofit

Urgentna fizioterapija za bolečine v križu

V primeru močnega napada bolečine v križu v kliniki Medicofit omogočajo urgentno fizioterapijo, kar pomeni, da lahko pacienta naročijo na pregled pri specialistu ortopedske fizioterapije že v 24 urah. Takoj po pregledu izvedejo protibolečinsko in protivnetno fizioterapijo, ki vključuje najsodobnejše terapevtske metode.

Pri urgentnem zdravljenju uporabljajo terapijo TECAR, Summus lasersko terapijo, elektroterapijo HiTop, manualno terapijo in magnetno terapijo PERISO. Te metode delujejo protivnetno, zmanjšujejo bolečino in pospešujejo regeneracijo poškodovanih tkiv.

Fizioterapevtske terapije za bolečine v križu v kliniki Medicofit trajajo 90 minut in vključujejo 60 minut individualnega dela s fizioterapevtom ter dodatnih 30 minut visokotonske stimulacije HiTop. Ta ima biostimulativen učinek, kar pomeni, da aktivno zmanjšuje bolečino in pospešuje zdravljenje prizadetih tkiv. Cilj sta hitro in učinkovito lajšanje bolečin ter čimprejšnja vzpostavitev funkcionalnega gibanja brez omejitev.