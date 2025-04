Celjani končali mariborske sanje, Bravo po drami v polfinale

V začetku aprila bodo znani vsi polfinalisti pokalnega tekmovanja. Nogometaši Celja so v štajerskem derbiju z 1:0 ugnali Maribor, Bravo je v gosteh šele po izvajanju 11-metrovk s 3:2 izločil Nafto, potem ko se je redni del končal z izidom 1:1, v podaljšku pa sta obe ekipi zadeli še po enkrat. Kot prvi se je v torek med najboljše štiri uvrstil Koper. Kanarčki so pod vodstvom novega trenerja Slaviše Stojanovića v Slovenski Bistrici upravičili vlogo favorita. Drugoligaša Bistrico, ki ga vodi Robert Pevnik, so ugnali z 2:0. V četrtek se bo dogajanje preselilo v Stožice, kjer bo Olimpija pričakala Beltinčane, ki so v osmini finala dosegli kar deset zadetkov.

Pokal Slovenije, četrtfinale: Sreda, 2. april:

Mariborčani in Celjani so se na pokalnih tekmah srečali že 16-krat, slednji pa so po novem pri sedmih zmagah. Maribor je sicer dobil vse tri medsebojne tekme v pokalnih finalih, bo pa imelo Celje novo priložnost, da v primeru še enega napredovanja popravi finalno statistiko. Celjska ekipa je namreč dobila zgolj eno od desetih finalnih tekem.

Celjani so bili v uvodu tekme precej nevarnejši, ob živce pa jih je spravljal vratar Ažbe Jug, ki je preprečil zadetek po treh lepih priložnostih, v 43. minuti pa je Tamar Svetlin oplazil še vratnico. Kai Meriluoto in Jan Repas sta v prvem polčasu zapravila priložnosti domačih.

Albert Riera je Celjane popeljal v polfinale. Foto: Jure Banfi

Tudi v drugem polčasu sta ekipi, predvsem celjska, prihajali do priložnosti, eno lepših je v 75. minuti zapravil Logan Delaurier-Chaubet, ko je bil znova na mestu Jug. V 83. minuti pa je slednji vendarle klonil, Delaurier-Chaubet ga je le ugnal s strelom z dobrih desetih metrov ter tako Celju zagotovil polfinale.

Bravo napredoval po loteriji 11-metrovk

Tako Lendavčani kot Ljubljančani še čakajo prvi pokalni naslov, oboji pa so že igrali v finalu. Šiškarji so v velikem finalu nastopili v sezoni 2021/22, ko je bil v Celju premočan Koper, Lendavčani pa so se kot drugoligaš v finale uvrstili dve leti prej ter izgubili proti Muri.

Tokrat so slednji obstali v četrtfinalu, čeprav so ob nekoliko konkretnejši predstavi povedli v 31. minuti z golom Josipa Špoljarića. Takrat Urošu Likarju ni uspelo žoge zadržati pred golovo črto. V 56. minuti so Šiškarji izenačili, potem ko je po prostem strelu z desne strani z glavo ob bližnji vratnici zadel Matej Poplatnik.

Matic Ivanšek je zadel zadnjo 11-metrovko za napredovanje Brava. Foto: www.alesfevzer.com

Bravo je bil v tem delu nevarnejši, a se izid ni več spremenil, tako da je sledil podaljšek. Le nekaj sekund po začetku tega so domači naredili napako v obrambi, vratar Žan Mauricio je pri izbijanju nabil žogo točno v Poplatnika, od njega pa se je odbila v mrežo za 2:1. Na 2:2 je v 110. minuti Nafta izenačila po golu Zorana Lesjaka iz bližine.

Kmalu zatem pa je domača zasedba ostala z igralcem manj po drugem rumenem kartonu Kimija Lavrenčiča, a tega gosti niso izkoristili, tako da so sledile 11-metrovke. Domači nogometaš Hristijan Georgievski je takoj prvi strel poslal visoko čez gol, Nemanja Jakšić je v drugi seriji zgrešil pri Bravu, a takoj za njim na podoben način tudi Naftin Aleks Pihler. Mauricio je nato ustavil slab strel Sandija Nuhanovića, v sedmi seriji pa je Likar obranil poskus Zsomborja Kalnoki-Kisa, Matic Ivanšek pa je zadel za napredovanje Brava.

Koper slavil na Štajerskem

Uvodno dejanje četrtfinala pokala je potekalo na Štajerskem, kjer sta se v torek pomerila drugoligaš Kety Emmi & Impol Bistrica in V 1. SNL je s Koprom premagal Muro z 1:0, v pokalu pa izločil Bistrico z 2:0. Dve tekmi, dve zmagi Kopra brez prejetega gola. Foto: Aleš Fevžer Koper. Kanarčke po novem vodi Slaviša Stojanović. Koprčane želi popeljati v Evropo. Pokal prinaša bližnjico, zato je bilo veselje Primorcev še toliko večje, ko so upravičili vlogo favorita v Slovenski Bistrici.

Domačega drugoligaša Bistrica, ki je bil pred tem v letu 2025 še neporažen, so odpravili z 2:0. Gostitelji so se do 70. minute dobro upirali gostom, nato pa je njihovo mrežo zatresel Tomi Jurić. Po avstralskem Hrvatu se je med strelce z izjemno izvedbo prostega strela vpisal še Denis Popović. Nekdanji reprezentant in kapetan Celja se je v pokalu izkazal tudi v osmini finala, ko je z atraktivnim zadetkom odločil zmagovalca na zahtevnem gostovanju v Murski Soboti.

Gostitelji so najlepši priložnosti za zadetek zapravili prek Jaše Jelena in Brina Horvata.

Beltinci pri vodilnih zmajih

Olimpija je v nedeljo v ljubljanskem derbiju 1. SNL ugnala Bravo (3:0). Foto: Aleš Fevžer Zadnji polfinalist bo znan v četrtek, Olimpija pa v obračun z Beltinci vstopa kot absolutni favorit. Pod taktirko Victorja Sancheza ji gre na prvenstvu imenitno, v nedeljo je po dobrih dveh leti prvič premagala Bravo in povečala prednost pred tekmeci. Ker pa pokalno tekmovanje vselej prinaša tudi dejavnik nepredvidljivosti, v domačem taboru nikakor ne podcenjujejo tekmeca, ki mu ne gre slabo v drugi ligi, hkrati pa je na zadnji pokalni tekmi kar desetkrat zatresel mrežo Bele krajine.

Zmaje zanima dvojna krona, Prekmurci pa želijo pod vodstvom Simona Dvoršaka čim dražje prodati kožo na največjem nogometnem objektu v Sloveniji.