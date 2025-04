Tecite z dr. Natašo Pirc Musar na Skazinem dobrodelnem teku Otrok otroku

Dobrodelnost, ki že desetletje spreminja življenja otrok

Dogodek je zasnovan z močnim poslanstvom: Zmagamo, ko si pomagamo. Otroci tečejo za otroke – tiste, ki potrebujejo podporo, priložnosti in spodbudo za boljši jutri. V preteklih devetih izvedbah je dogodek povezal več kot tri tisoč otrok, družin in podpornikov ter zbral že več kot 111.250 evrov za otroke iz ranljivih okolij.

"Ko pomagaš, začneš zmagovati. Otrok otroku ni le dogodek, je zrcalo vrednot naše skupnosti," poudarja Tanja Skaza, pobudnica dogodka, direktorica Inštituta Skaza in solastnica Skaze.

Trije konkretni cilji dobrodelnosti v letu 2025 Letos bodo zbrana sredstva iz štartnin in prispevkov sponzorjev ter donatorjev namenjena: Fundaciji Alma – Od Alje do Žana , ki zagotavlja strokovno podporo in varen prostor otrokom in mladostnikom z duševnimi stiskami.

, ki zagotavlja strokovno podporo in varen prostor otrokom in mladostnikom z duševnimi stiskami. Fundaciji Vidim Cilj Alena Kobilice, ki skozi šport krepi samozavest slepih, slabovidnih otrok in otrok s posebnimi potrebami.

Alena Kobilice, ki skozi šport krepi samozavest slepih, slabovidnih otrok in otrok s posebnimi potrebami. Mladi perspektivni športnici, ki bo prejela kadrovsko štipendijo za razvoj svojega talenta in znanja.

Več kot tek – celodnevni program za družine

Poleg teka (razdalji 200 m in 800 m) bo dogodek obogaten z animacijskim programom in glasbenimi nastopi:

na glavnem odru bodo nastopili energični Game Over ,

, za ritmično vzdušje bo poskrbela Mini DJ Akademija , kjer bodo nastopali mladi didžeji,

, kjer bodo nastopali mladi didžeji, otroci bodo ustvarjali in se zabavali z animatorji G-Rega na različnih športnih poligonih,

na različnih športnih poligonih, obiskovalce čakajo kulinarika, darilne vrečke za tekače in bogat srečelov, kjer vsaka srečka nekaj zadene.

Poziv k sodelovanju Prijave so odprte! Starši lahko svojega otroka prijavijo na www.skaza.com/sl/otrok-otroku. Darilna vrečka čaka vsakega malega tekača. "Na teku Otrok otroku zmagajo vsi – tisti, ki tečejo, tisti, ki pomagajo, in tisti, ki s pomočjo dobijo novo priložnost," doda Tanja Skaza.

Skaza – podjetje z vrednotami

Skaza je od 1977 gonilo razvoja Šaleške doline. Danes zaposluje več kot 250 ljudi, sodeluje z globalnimi partnerji, kot so Ikea, Jabil, Häfele, BS Systems, ABB idr., in se uveljavlja kot razvojni dobavitelj trajnostnih rešitev v svetovni industriji. Njena lastna blagovna znamka je prepoznana po nagrajenih izdelkih z red dot in big see, kot so Organko Daily in kompostnikih Skaza Organko.

