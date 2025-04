20 odstotkov manj elektrike? Kako preprečiti izgubo učinkovitosti sončnih panelov?

Ste vedeli, da lahko najbolj priljubljeni sistem za domačo proizvodnjo elektrike pri nas, sončna elektrarna, letno izgubi 20 in več odstotkov svoje učinkovitosti? Kar seveda pomeni manjšo proizvodnjo energije in daljše obdobje povračila investicije. In kaj je razlog za upad? Umazanija!

Sončni paneli so zasnovani za učinkovito pretvorbo sončne energije v elektriko. Vendar se sčasoma na njih nabirajo prah, lišaji, cvetni prah, ptičji iztrebki, mah, listje in drugi onesnaževalci, ki lahko zmanjšajo njihovo učinkovitost tudi za 20 odstotkov ali več. Umazanija na panelih zmanjša količino svetlobe, ki doseže sončne celice, kar neposredno vpliva na proizvodnjo energije in s tem na višje račune za elektriko. Manj svetlobe enostavno pomeni manj energije.

Kako umazanija vpliva na učinkovitost?

Sončni paneli so ključni vir obnovljive energije in ena izmed osrednjih tem sodobne energetike. Tako kot vsaka druga naprava lahko tudi ti sčasoma izgubijo svojo učinkovitost, če jih ne čistimo in ne vzdržujemo ustrezno.

Marsikdo misli, da je glavni razlog za slabšo zmogljivost panelov pomanjkanje sončne svetlobe, na primer v oblačnih dneh. V resnici pa je eden največjih krivcev za njihovo zmanjšano učinkovitost prav nabiranje umazanije.

Zato je redno čiščenje sončnih panelov ključno za ohranjanje njihove visoke učinkovitosti in dolgotrajnega delovanja. Nečistoče namreč povzročajo obrabo materialov in lahko skrajšajo življenjsko dobo vašega sistema. Čisti paneli omogočajo boljšo proizvodnjo energije, kar neposredno znižuje vaše stroške. Poleg tega čisti paneli zmanjšajo tveganje za pregrevanje sistema, saj se umazanija lahko obnaša kot izolator, ki otežuje hlajenje panelov. To ne le zmanjšuje njihovo učinkovitost, temveč lahko vodi tudi do poškodb in višjih stroškov popravil.

Z rednim čiščenjem lahko učinkovitost vaših panelov povečate tudi za 20 odstotkov, saj tako odstranite ovire, ki preprečujejo dostop sončne svetlobe.

ERASOL – vaš zanesljivi partner za čiščenje sončnih panelov

Sončna elektrarna je dolgoročna investicija, ki zagotavlja prihranke pri stroških energije in zmanjšuje ogljični odtis. Da bi vaša sončna elektrarna delovala učinkovito, je redno čiščenje nujno potrebno. Pri podjetju ERASOL so strokovnjaki za vse faze in celotno življenjsko dobo sončnih elektrarn. Z dolgoletnimi izkušnjami in vrhunskimi tehnologijami zagotavljajo, da vaši paneli vedno delujejo s polno zmogljivostjo. Njihov cilj je, da z inovativnimi pristopi in kakovostnimi storitvami pomagajo lastnikom sončnih elektrarn doseči maksimalno učinkovitost in dolgotrajno delovanje njihovih sistemov.

Koliko vas stane umazanija na sončnih panelih? Vas zanima, koliko vas stanejo neočiščeni sončni paneli? S kalkulatorjem izgub zaradi umazanije lahko enostavno preverite, koliko energije in denarja izgubljate zaradi umazanih panelov. Vnesite podatke o svojem sistemu in odkrijte, kako vam redno čiščenje lahko pomaga prihraniti stroške ter povečati učinkovitost vaše sončne elektrarne.

Profesionalno čiščenje panelov za optimalno delovanje

ERASOL ponuja celovito storitev čiščenja sončnih panelov, ki vključuje uporabo specializiranih orodij in ekoloških čistil, ki ne poškodujejo površine panelov. Njihova ekipa uporablja metode, ki zagotavljajo temeljito odstranitev prahu, lišajev, cvetnega prahu, ptičjih iztrebkov in drugih onesnaževalcev, hkrati pa preprečujejo morebitne poškodbe sistema.

Njihova strokovnost je potrjena s certifikatom OKS (ISO 9001), kar je mednarodno priznano jamstvo za visoko kakovost in strokovnost njihovih storitev. Nemški visoki standard certifikata "OQS GEPRÜFT" prav tako potrjuje njihovo strokovnost in zagotavlja preverjeno kakovost čiščenja.

Pomembno: Večina proizvajalcev solarnih panelov zahteva redno čiščenje kot del vzdrževanja. Brez tega lahko izgubite garancijo!

Samostojno čiščenje sončnih panelov – na kaj morate biti pozorni?

Mnogi Slovenci se radi lotimo stvari sami, a pri čiščenju sončnih panelov je treba upoštevati določena tveganja in pogoste napake, ki lahko zmanjšajo učinkovitost panelov ali jih celo poškodujejo. Poleg tega delo na višini, še posebej na mokri in strmi površini, predstavlja resno nevarnost.

Pogoste napake pri samostojnem čiščenju:

Uporaba navadne vode iz vodovoda lahko povzroči nastanek vodnega kamna na panelih, kar dodatno zmanjša njihovo učinkovitost.

lahko povzroči nastanek vodnega kamna na panelih, kar dodatno zmanjša njihovo učinkovitost. Visokotlačni čistilniki lahko poškodujejo površino panelov in njihova tesnila, kar vpliva na dolgoročno delovanje sistema.

lahko poškodujejo površino panelov in njihova tesnila, kar vpliva na dolgoročno delovanje sistema. Neprimerni čistilni pripomočki lahko opraskajo steklo ali zmanjšajo svetlobno prepustnost panelov.

lahko opraskajo steklo ali zmanjšajo svetlobno prepustnost panelov. Neustrezni čistilni detergenti lahko ostanejo v mikrostrukturi stekla, kar ne le zmanjšuje proizvodnjo električne energije, ampak lahko dolgoročno celo poveča nabiranje umazanije.

Mit: če paneli delujejo deset let brez čiščenja, čiščenje ni potrebno

Nekateri menijo, da če njihovi paneli že leta delujejo brez čiščenja, potem to ni potrebno. V resnici pa se sčasoma na površini nabere cvetni prah, ki je po dveh letih že težko odstranljiv, po desetih letih pa lahko postane trajno zapečen v steklo. Neenakomerna umazanija lahko povzroči tako imenovane vroče točke (hot spots), kjer se posamezne celice pregrevajo, kar lahko vodi do trajnih poškodb ali celo požara. Če pride do okvare zaradi umazanije, garancije na panele ne bo mogoče uveljaviti.

Proizvajalci sončnih panelov jasno navajajo, da je za nemoteno delovanje in ohranitev garancije potrebno redno vzdrževanje, kar vključuje tudi čiščenje.

Kako pogosto je treba čistiti sončne panele?

Podjetje ERASOL priporoča čiščenje sončnih panelov vsaj enkrat letno, najkasneje pa na vsaki dve leti. Redno čiščenje zagotavlja:

največjo učinkovitost proizvodnje energije ,

, daljšo življenjsko dobo panelov ,

, preprečevanje vročih točk in poškodb.

Za ravne ali manj strme strehe z naklonom do 20 stopinj je priporočljivo letno čiščenje, saj se umazanija in voda na teh površinah zadržujeta dlje, kar pospešuje nabiranje nečistoč ob robovih panelov.