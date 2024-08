Riera se sprašuje: Kdo bo prevzel odgovornost zaradi slabega igrišča?

Slovenski nogometni klubi so v dobrih treh desetletjih, odkar nastopajo v tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), že večkrat izkusili dolgo evropsko jesen. To je uspelo Mariboru (šestkrat), Muri in Olimpiji (enkrat). Ni se pa še nikoli zgodilo, da bi Slovenija tako dolgo na delu v Evropi spremljala istočasno več njenih predstavnikov. V tej sezoni bi se lahko zgodilo prav to. Celje, Maribor in Olimpija v četrtek izzivajo podvig vseh podvigov, saj bi se lahko Slovenija v idealnem scenariju pohvalila s kar tremi udeleženci glavnega dela konferenčne lige! Slovenski prvaki in vijolice bodo proti Pjuniju in Djurgardnu lovili zadetek zaostanka, zmaji pa bodo v polnih Stožicah gostili Rijeko po odmevnem remiju na Hrvaškem.

Odkar je Uefa prižgala zeleno luč še tretjemu klubskemu tekmovanju, konferenčni ligi, imajo številne države, ki so bile pred tem obsojene na hitre izpade njenih predstavnikov v Evropi, veliko večje možnosti, da spremljajo svoje klube na evropskih zelenicah tudi v bolj mrzlih jesenskih mesecih. Na svoj račun so prišle tudi države, ki so lahko o tem prej le sanjale. Denimo Ferski otoki, Kosovo, Liechtenstein, Latvija, Litva in Islandija, če jih naštejemo le nekaj.

Maribor in Olimpija sta se v nedeljo razšla z neodločenim rezultatom 1:1. Koliko moči in svežine sta ohranila za četrtkov evropski izpit? Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Več možnosti za uspešno in daljšo evropsko sezono pa imajo tudi slovenski klubi. V tej sezoni so na dobri poti, da pripravijo največji podvig, odkar nastopajo v Evropi. Prvič se je namreč zgodilo, da so se v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo uvrstili kar trije klubi. K temu je pomagal tudi razvejan sistem evropskih tekmovanj, ki omogoča mnogim poražencem tolažilne nagrade in popravne izpite. Tako je Celje v kvalifikacijah že dvakrat priznal premoč, izpadel proti Slovanu iz Bratislave (2. krog za ligo prvakov) in Shamrock Rovers (3. krog za ligo Europa), a še ostaja v igri za konferenčno ligo. Podobno velja za Maribor, ki je v 1. krogu kvalifikacij za evropsko ligo ostal praznih rok proti Botevu.

Olimpija pod taktirko Sancheza ne izgublja

Zmaji naskakujejo drugo zaporedno udeležbo v konferenčni ligi, ki zagotavlja nagrado v višini slabih treh milijonov evrov. Foto: www.alesfevzer.com Ljubljanska Olimpija si za razliko od štajerskega dvojca ni smela privoščiti izpada, saj je začela pot v Evropi v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Tu pa ji gre tako dobro, da je pod vodstvom Victorja Sancheza preskočila prav vse ovire. Sprva je nizala zmage, nato pa ostala neporažena še na zahtevnem gostovanju na Hrvaškem. Na Reki se je z drugim najboljšim hrvaškim klubom prejšnji teden razšla brez zmagovalca (1:1).

Zmaji bodo tako v četrtek računali na prednost domačega občinstva. Vstopnice se imenitno prodajajo, že dan pred srečanjem je jasno, da bo stadion v Stožicah poln skoraj do zadnjega kotička in da bo sosedski spektakel v Ljubljani spremljalo vsaj 14 tisoč gledalcev. Olimpiji bo skušal v dresu Rijeke prekrižati načrte tudi slovenski legionar Dejan Petrovič.

Maribor čaka na kaj takšnega že sedem let

V četrtek bodo tribune podobno kot v Stožicah zelo polne tudi v Ljudskem vrtu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Olimpija je zadnji slovenski klub, ki mu je v Evropi uspelo vztrajati na zelenicah do zime. V prejšnji sezoni je zaigral v skupinskem delu konferenčne lige. Z dolgimi evropskimi sezonami ima največ izkušenj Maribor, ki pa na omenjeno priložnost, s katero si je vztrajno polnil klubsko blagajno, čaka že sedem let.

Če bodo vijolice v play-offu izločile Djurgarden, bo Ljudski vrt prvič po letu 2021, takrat je nudil prizorišče za domače tekme Mure v konferenčni ligi, priča jesenskim tekmam v Evropi. Trener Ante Šimundža bo v polnem Ljudskem vrtu, tudi v Mariboru se vstopnice za četrtkov spektakel prodajajo odlično, skušal prekrižati načrte Skandinavcem. Zaradi rdečega kartona bo manjkal Sven Šoštarič Karić, žal pa obstaja verjetnost, da bo tudi na povratni tekmi manjkal poškodovani Alžirec Hilal Soudani.

Celjani naskakujejo zgodovinski uspeh, Riera se sprašuje

Albert Riera lahko v četrtek popelje Celje prvič v glavni del evropskega tekmovanja. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Kar nekaj zdravstvenih težav pa imajo tudi Celjani, zlasti v zvezni vrsti, kjer najbolj pogrešajo Tamarja Svetlina in Marka Zabukovnika. V četrtek bodo skušali izkoristiti tretjo zaključno žogico za zagotovitev dolge evropske jeseni. Za veselje na stadionu Z'dežele, ki se v zadnjem obdobju ne more pohvaliti z dobro pripravljeno, ampak dotrajano in slabo travnato površino, bodo izbranci Alberta Riere potrebovali zmago.

V Armeniji, kjer je med vratnici prvič v tej sezoni stopil izkušeni Matjaž Rozman, so proti Pjuniku izgubili z 0:1. Celjani bi v primeru napredovanja ustvarili največji evropski uspeh v zgodovini kluba.

Celjani bodo v četrtek odigrali že osmo evropsko tekmo v tej sezoni. Foto: www.alesfevzer.com

"Igralcem smo predali vse potrebne informacije za jutrišnjo tekmo. Imamo načrt. Smo bolje pripravljeni v primerjavi s prvo tekmo, saj imamo zdaj na voljo vse informacije o Pjuniku. V ponedeljek, takoj po tekmi s Primorjem, smo začeli s pripravo na četrtek. Za nami so kvalitetni treningi, ki mi vlivajo prepričanje, da lahko jutri premagamo Pjunik. Želim si lačnih igralcev, ki bodo opravili svojo odgovornost. Želim si, da bi po tekmi vsak od nas lahko rekel, da je za NK Celje naredil vse, kar je bilo v njegovi moči. Vsak mora prevzeti odgovornost. Jaz jo bom za taktiko, načrt, plan. Kdo bo prevzel odgovornost za igrišče? Če bomo jutri izgubili zaradi načrta, bom to priznal. Bo kdo prevzel odgovornost zaradi igrišča, ki nam ne omogoča normalne igre? Ekipa, ki si želi biti dominantna, potrebuje dober teren. Mi tega nimamo na razpolago. Situacija ni idealna, a za svojo ekipo ne dvomim, da se je sposobna dvigniti in pobrati," je v sredo na novinarski konferenci povedal Riera.

Londonski velikan Chelsea velja za prvega favorita konferenčne lige. Na povratni tekmi play-offa bo branil prednost dveh zadetkov v Švici. Foto: Reuters

V play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo bodo nastopili tudi številni slovenski legionarji. To so Adam Gnezda Čerin, Andraž Šporar in Benjamin Verbič (vsi Panathinaikos), ki se bodo skušali maščevati Lensu za poraz v Franciji (1:2), Blaž Kramer (Legia), ki bo branil prednost dveh zadetkov na gostovanju pri Driti na Kosovu (2:0), Matija Boben (Cluj), ki odhaja na Ciper k Pafosu z zadetkom prednosti (1:0) in Mario Jurčević (Partizan). Slednji bo nastopil kot prvi, s črno-belimi bo na delu že danes, ko bo skušal nadoknaditi zaostanek (0:1) na gostovanju pri Gentu.

