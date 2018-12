Mandarić ga je prečrtal, zdaj dela čudeže pri sosedih

Hrvaški trener Igor Bišćan je v prejšnji sezoni popeljal Olimpijo do dvojne slovenske krone. Prepričal je navijače zmajev, ne pa tudi predsednika Milana Mandarića in njegovih sodelavcev. Pol leta pozneje gre Zagrebčanu imenitno na klopi Rijeke, kjer je nasledil Matjaža Keka in prekinil rezultatsko krizo. V torek je Rečane popeljal v polfinale hrvaškega pokala, a ponovno ni deležen popolne podpore. Vodstvo kluba je navdušeno nad njim, navijaška skupina Armada pa ga še vedno bojkotira in zahteva njegov odhod.

Ko je bil trener Rijeke še Matjaž Kek, je na gostovanjih pri zagrebški Lokomotivi pogosto doživljal težave. Na zadnjih treh je vedno ostal praznih rok, prav vedno z rezultatom 0:1, zato simpatizerjem reškega kluba po žrebu četrtfinalnih parov hrvaškega pokala, ko je bilo odločeno, da bo Rijeka gostovala prav pri Lokomotivi, ni bilo do veselja.

Vedeli so, da bo njihove ljubljence čakalo zahtevno delo, zaradi tega pa so bili v torek še toliko bolj zadovoljni, ko je Kekov naslednik Igor Bišćan opravil nalogo z odliko in Rijeko popeljal v polfinale hrvaškega pokala.

Sedem zmag in remi v Splitu

Bišćan je kot trener Rijeke premagal v tej sezoni najmočnejše hrvaške klube. Tudi vodilni zagrebški Dinamo, Lokomotivo in Osijek. Foto: Twitter Rijeka je Lokomotivo premagala z 2:1. Prvi polčas je izgubila z 0:1, a nato izkoristila igralca več in si s preobratom zagotovila preboj v polfinale pokala. Bišćan je zmagal na način, s katerim je učinkovito in marljivo nabiral točke že na klopi Olimpije.

Takrat je pogosto zmagoval s tesno razliko, zlasti z 1:0. Na klopi Rijeke ga največkrat spremlja rezultat 2:1, s katerim je dobil kar pet od osmih tekem, odkar vodi reški klub. Zmago je slavil kar na sedmih srečanjih, le enkrat, ko je gostoval na Poljudu pri Hajduku, se je dvoboj končal brez zmagovalca (1:1).

Matjaž Kek je v zadnjih šestih tekmah Rijeke v hrvaškem prvenstvu osvojil le dve točki. Foto: Vid Ponikvar

Bišćan je z izjemnim nizom, v katerem še ni izgubil, popravil točkovni izkupiček Rijeke in jo na lestvici povzdignil na tretje mesto. Kek je pred njim na zadnjih šestih tekmah v prvenstvu osvojil le dve točki, po porazu z Gorico (1:2), bilo je na začetku oktobra, pa ocenil, da je napočil trenutek za slovo z vročega stolčka, na katerem je sedel neprekinjeno skoraj šest let in spisal najlepša poglavja v zgodovini reškega kluba.

Navijači mu niso oprostili starih grehov

Navijaška skupina Armada se ne more sprijazniti z dejstvom, da je na klopi Rijeke nasledil Matjaža Keka prav Zagrebčan Igor Bišćan. Foto: Grega Valančič/Sportida Vodstvo na čelu s predsednikom Rijeke Damirjem Miškovićem je z izborom naslednika zadel v polno. Izbralo je nekdanjega stratega Olimpije, ki je presenetljivo hitro našel pot iz rezultatske krize Rijeke.

Zagrebčan je prerodil moštvo. Pri tem, da bi bilo zadovoljstvo pri delu popolno, pa mu vendarle nagaja dejstvo, da mu navijaška skupina Armada, v kateri so zbrani najbolj bučni in vročekrvni navijači Rijeke, ne more oprostiti starih grehov. Še naprej vztraja pri cilju, da Bišćan zapusti Kvarner. Ne morejo mu oprostiti nizkotnih potez, s katerimi je kot nogometaš Dinama, bilo je še v prejšnjem stoletju, žalil reški klub. Ni mu pomagalo niti javno opravičilo in skesano priznanje, da je bil takrat mlad in neumen.

Niz Igorja Bišćana na klopi Rijeke: Inter Zaprešić : Rijeka 1:2

Hajduk Split : Rijeka 1:1

Varaždin : Rijeka 1:2 (pokal, osmina finala)

Rijeka : Rudeš 5:1

Istra 1961 : Rijeka 1:2

Rijeka : Dinamo Zagreb 1:0

Osijek : Rijeka 1:2

Lokomotiva Zagreb : Rijeka 1:2 (pokal, četrtfinale)

Bišćan se je v času novembrskega reprezentančnega premora sestal s predstavniki navijačev, a do otoplitve v odnosih ni prišlo. Vodstvo še naprej noče niti slišati o tem, da bi prekinilo sodelovanje s trenerjem, ki so ga privrženci Rijeke, razen pripadnikov Armade, že vzeli za svojega. Položaj na Reki je nenavaden. Trener z moštvom zmaguje in pelje Rijeko proti novim uspehom, na katere jih je navadil zdajšnji slovenski selektor Kek, a ni deležen popolno podpore.

Pogovori med Milanom Mandarićem in Igorjem Bišćanom niso obrodili sadov. Zaradi različnih pogledov na vodenje ekipe in strateško usmeritev Olimpije sta se njuni poti razšli. Foto: Sportida

Podobno je bilo v Ljubljani, le da so mu takrat stali ob strani prav vsi navijači Olimpije, prepričal ni le tistega, ki odloča o tem, na kakšnih tračnicah in s kakšnim tovorom bo peljal zeleno-beli vlak. Predsednik Milan Mandarić je imel drugačne poglede. Ni zalegel niti pogled na dvojno slovensko krono, s katero je Olimpija največjemu tekmecu Mariboru v sezoni 2017/18 zadala velik udarec.

V prejšnji sezoni le en, v tej zgolj do decembra že štirje

Zoranu Barišiću so po sramotnem porazu v Kidričevem šteti dnevi v Ljubljani. Foto: Grega Valančič/Sportida Bišćan se je moral na presenečenje številnih posloviti, Mandarić pa je vstopil v stresno obdobje iskanja novega trenerja, ki so mu sledile kaotične menjave z najrazličnejšimi vrhunci. Enega izmed njih velja pričakovati kaj kmalu, najverjetneje že danes, saj se Zoran Barišić po prvem, a zelo bolečem porazu v Kidričevem (2:6) nahaja tik pred odstrelom.

V prejšnji sezoni je Bišćan zdržal na trenerskem stolčku Olimpije od začetka do konca sezone, nato osvojil še dve lovoriki, v jesenskem delu te sezone, ki sploh še ni končan, pa so na klopi Olimpije sedeli že štirje trenerji (Ilija Stolica, Aleksandar Linta, Safet Hadžić in Barišić).

Obstaja pa velika možnost, da bo v soboto na delu v Novi Gorici še peti! Če bi junija zadržal Bišćana, s katerim je v prejšnji sezoni v prvenstvu izgubil le dvakrat, bi morda na trenerskem stolčku še vedno vztrajal Zagrebčan …