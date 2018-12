Vse, razen uvrstitve na evropsko prvenstvo, bi bilo razočaranje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca je v nedeljo dobila nasprotnike v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu leta 2020. Žreb je Sloveniji kot tekmice namenil Avstrijo, Poljsko, Izrael, Makedonijo in Latvijo. Slovenska reprezentanca bo novo poglavje v reprezentančni zgodovini začela tudi z novim trenerjem Matjažem Kekom. Kaj o tem in o slovenskih nasprotnikih ter možnostih reprezentance za prvo uvrstitev na veliko tekmovanje po desetih letih menijo nekdanja reprezentanta Mladen Rudonja in Tonči Žlogar ter najuspešnejši slovenski selektor Branko Oblak?

O čem smo se pogovarjali s sogovorniki:

Kaj menijo o slovenski skupini v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo

Kakšne so možnosti slovenske reprezentance za uvrstitev na evropsko prvenstvo

Kaj menijo o novem selektorju Matjažu Keku

Branko Oblak: Glavna težava je, da nimamo dobre ekipe

Branko Oblak je kritičen do slovenske izbrane vrste. Foto: Sportal "Mislim, da ima Slovenija krasne možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo, saj nam je bil žreb izjemno naklonjen. Glavna težava je ta, da nimamo dobre ekipe, zato je vprašanje, česa je ta reprezentanca sposobna. Največ preglavic nam bodo zagotovo povzročale reprezentance Avstrije, Izraela in Poljske. Mislim, da je Slovenija nekje za temi tremi," o slovenski skupini v kvalifikacijah pravi med drugim nekdanji nogometaš Schalkeja in Bayerna Branko Oblak.

"Če bodo prišli vsi trije v tem trenutku najboljši slovenski nogometaši, ima Slovenija po mojem mnenju nekaj možnosti za preboj na evropsko prvenstvo. Kot vemo, je Kevin Kampl že skoraj zagotovo izgubljen, verjamem, da bo za Slovenijo v kvalifikacijah branil Jan Oblak, Josipu Iličiću, ki je na zadnjih reprezentančnih tekmah zaigral, pa je treba v reprezentanci najti pravo mesto. Če pridejo vsi trije, potem verjamem, da obstaja možnost, da po desetih letih zaigramo na velikem tekmovanju," pred kvalifikacijami predvideva nekdanji slovenski selektor, ki je na trenerskem stolčku slovenske izbrane vrste sedel med letoma 2004 in 2006.

"Selektorju Keku želim, da mu uspe čim boljši rezultat in da se uvrstimo čim višje, saj smo trenutno daleč od dobrih rezultatov. Vprašanje je, kaj selektor pri tem sploh lahko stori, saj on ne igra. Če bi bil trener pri Barceloni, bi bila zgodba zagotovo povsem drugačna," je prepričan Oblak, ki ostaja kritičen do slovenske reprezentance.

Razpored tekem Slovenije v kvalifikacijah: 21. marec 2019: Izrael – Slovenija

24. marec 2019: Slovenija – Makedonija

7. junij 2019: Avstrija – Slovenija

10. junij 2019: Latvija – Slovenija

6. september 2019: Slovenija – Poljska

9. september 2019: Slovenija – Izrael

10. oktober 2019: Makedonija – Slovenija

13. oktober 2019: Slovenija – Avstrija

16. november 2019: Slovenija – Latvija

19. november 2019: Poljska - Slovenija

Mladen Rudonja: Pričakujem uvrstitev na evropsko prvenstvo Mladen Rudonja pričakuje, da se bo slovenska izbrana vrsta uvrstila na evropsko prvenstvo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Mislim, da je za Slovenijo odličen žreb, in mislim, da so vsi nasprotniki v skupini premagljivi. Pričakujem, da se bomo uvrstili na evropsko prvenstvo. Žreb bi bil za slovensko reprezentanco zagotovo lahko veliko slabši, ampak smo imeli res veliko sreče, da smo se izognili najboljšim reprezentancam," je prepričan nekdanji slovenski reprezentant Mladen Rudonja.

"Glede na kakovost slovenskih nogometašev mislim, da uvrstitev na evropsko prvenstvo ne bi smela biti pod vprašajem. Če reprezentanci ne bo uspelo, bom zelo razočaran," je bil o možnostih slovenske izbrane vrste jedrnat nekdanji nogometaš, ki je za slovensko reprezentanco zbral 65 nastopov in en zadetek na kvalifikacijski tekmi proti Romuniji, ta je Sloveniji zagotovil nastop na svetovnem prvenstvu leta 2002.

"Imenovanje Matjaža Keka za selektorja slovenske izbrane vrste se mi zdi še en pozitiven dejavnik v slovenski reprezentanci. Selektor Kek bo zagotovo znal dobro voditi ekipo in jo maksimalno pripraviti tudi psihično. Verjamem, da bo znal fante usmeriti k istemu cilju, in sem prepričan, da bo zmogel zadovoljiti želje nogometne reprezentance in slovenskih navijačev z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo. Mislim, da je on zelo pomemben člen v tej reprezentanci," še meni nekdanji napadalec.

Tonči Žlogar: Če ni prave kemije, potem tudi žreb ni pomemben

Foto: Reuters "Možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo so dobre, žreb je bil naši reprezentanci precej naklonjen. Lahko bi dobili veliko težjo skupino, morda pa tudi lažjo. Mogoče smo imeli le malo nesreče z žrebom v petem in šestem bobnu, v katerem smo dobili Makedonijo in Latvijo. Na splošno pa mislim, da smo lahko zadovoljni," meni nekdanji slovenski reprezentant Tonči Žlogar.

"Pred kvalifikacijami je izredno pomembno, da se v ekipi ustvari dobro vzdušje. Pomembno je tudi okolje, v katerem bo delovala reprezentanca. Velika težava je lahko, če v moštvu ni prave kemije, potem tudi rezultati ne morejo biti takšni, kot so lahko drugače, prav tako potem sploh ni pomembno, koga dobiš v žrebu," je prepričan nekdanji nogometaš, ki je za slovensko izbrano vrsto zbral 37 nastopov, dosegel pa je en zadetek.

"Matjaž Kek je zagotovo dobra izbira, saj je izkušen trener, ki je postavil že številne odlične rezultate. Za njim prav tako stoji odličen strokovni štab, zato verjamem, da bodo nogometaši imeli odlične vodje. Res verjamem v reprezentanco in v to, da se lahko uvrsti na evropsko prvenstvo," je še sklenil Izolčan, ki je v svoji karieri med drugim s Slovenijo zaigral tudi na evropskem prvenstvu leta 2000.

