Poljaki so poleti na svetovno prvenstvo odpotovali z velikim ciljem, nato pa doživeli razočaranje, že po dveh tekmah skupinskega dela ostali brez možnosti za napredovanje in se hitro poslovili. Podobno kot Slovenija so se z neuspehom srečali še v ligi narodov, kjer so v družbi Portugalske in Italije izpadli iz elitne skupine.

Na srečo navijačev rdeče-belih so v zadnji tekmi lige narodov na gostovanju na Portugalskem ostali neporaženi (1:1), prav ta točka pa jih je ohranila v prvem bobnu za žreb kvalifikacij za EP 2020, v drugo kakovostno skupino pa se je preselila Nemčija. Zaradi tega remija je Poljska v Dublinu uživala status prvokategornika, na koncu pa jim je ples kroglic za tekmece v boju za Euro dodelil Avstrijo, Izrael, Slovenijo, Makedonijo in Latvijo.

Kek pustil tako močan vtis, da si ga je zaželel Lech

Sloviti nizozemski trener Leo Beenhakker je pred devetimi leti proti Matjažu Keku v Mariboru izgubil z 0:3. Foto: Reuters "Pred žrebom se je vedelo, da nas bodo imeli tekmeci, ne glede na to, kdo bo to, za favorita. To se je tudi uresničilo. Za vse smo favoriti, a so tekmeci tudi srečni, da so izvlekli prav nas. Zdaj bo najpomembneje, kako bomo sprejeli vlogo favorita, kako jo bomo povezali s poljsko miselnostjo," opozarja Zbigniew Boniek, legenda poljskega, pa tudi evropskega nogometa. Največji pečat je pustil v prejšnjem stoletju v Italiji pri Juventusu in Romi, zdaj pa zaseda položaj predsednika poljske krovne zveze.

Brkati zvezdnik je prepričan, da bi bilo lahko v skupini G kar nekaj pasti za Poljsko. "Avstrija ima veliko igralcev, ki igrajo za klube iz nemške bundeslige. To so igralci, ki ne sedijo na klopeh, ampak redno nastopajo. To je veliko opozorilo. Slovenija pa je odpustila Beenhakkerja," je v pogovoru za poljski Sport spomnil na boleč poraz Poljske, ki je leta 2009 v Ljudskem vrtu izgubila proti Sloveniji z 0:3 in dokončno ostala brez možnosti za nastop na SP 2010.

Neuspeh je drago plačal sloviti nizozemski strateg Leo Beenhakker, ki je kmalu po porazu izvedel, da je ostal brez službe. Takrat je slovensko reprezentanco vodil Matjaž Kek, Poljaki pa so si ga dobro zapomnili. O tem priča tudi zanimanje Lecha iz Poznanja, ki je takoj, ko je izvedel, da je Mariborčan oktobra prekinil sodelovanje z Rijeko, na seznam mogočih kandidatov za novega trenerja uvrstil tudi Keka. Ker pa je bil že dogovorjen s slovensko krovno zvezo, so se Poljaki obrisali pod nosom. Kako bo prihodnje leto, ko se bodo v zadnjem krogu pomerili prav s Slovenijo?

Le nekaj minut po bolečem porazu je Beenhakker, tudi nekdanji trener madridskega Reala, prejel sporočilo, da ni več selektor Poljske. Foto: Reuters

Boniek je bil nekaj časa tudi poljski selektor. Pisalo se je leto 2002, ko je prevzel izbrano vrsto v kvalifikacijah za Euro 2004. Ni bil uspešen, njegova selektorska izkušnja je bila kratka, saj je trajala le pet tekem. Poljake še danes peče domači poraz z Latvijo (0:1), enim izmed tekmecev v kvalifikacijah za Euro 2020. "Takrat je bila Latvija nekaj drugega. Bila je druga v skupini, takoj za Švedsko, v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2004 pa je izločila Turčijo," se spominja Boniek. Latvija je takrat dosegla vrhunec svojih uspehov, saj je zaigrala na velikem tekmovanju. Slovenija je takrat v dodatnih kvalifikacijah po znamenitem porazu za Bežigradom (0:1) izpadla proti Hrvaški.

Poljak, ki je igral v Avstriji in Izraelu

Selektor Jerzy Brzeczek in predsednik poljske nogometne zveze Zbigniew Boniek Foto: Reuters Selektor Jerzy Brzeczek je žreb doživel čustveno, saj je med nogometno klubsko kariero služil tako v Avstriji kot tudi Izraelu. Da bodo čustva v skupini G še bolj razburkana, je poskrbel Andreas Herzog, ki bo kot selektor Izraela igral tudi proti svoji domovini. Obeta se pestro dogajanje, Poljska pa bo po žrebu Evropske nogometne zveze, ki je določila razpored tekem, kvalifikacije začela na zahtevnem gostovanju pri Avstriji.

"To je zelo izenačena skupina, v kateri ni evropskih velesil. Vsako gostovanje bo zahtevno, kar je določena nevarnost za nas, a je naš cilj seveda napredovanje," sporoča 47-letni poljski selektor, ki je branil barve številnih avstrijskih klubov (Tirol Innsbruck, LASK, Sturm, Kärnten in Wacker Innsbruck), pot pa ga je odnesla tudi v Izrael (Maccabi Haifa).

Če jim spodleti, lahko razpustijo reprezentanco in zvezo Artur Wichniarek je nekdanji poljski reprezentant z bogatimi izkušnjami igranja v bundesligi. Foto: Reuters Med znanimi Poljaki, ki so prepričani, da jim je bil žreb v Dublinu zelo naklonjen, izstopa Artur Wichniarek. Nekdanji reprezentant Poljske in napadalec berlinske Herthe je tako prepričan o napredovanju, da je na Twitterju zapisal: "Če ne bomo napredovali iz te skupine, lahko razpustimo člansko izbrano vrsto in poljsko nogometno zvezo." Občasni televizijski strokovni komentator je velik optimist. "Imeli smo srečo. Na papirju je Avstrija najtežji tekmec, za tekme proti Izraelu ali Makedoniji pa nam ni treba skrbeti. Te časi so že mimo. Naši igralci igrajo v boljših klubih in so veliki favoriti," je dejal za Sport, Sloveniji pa presenetljivo ni namenil besede.

Bezjak: Imamo dobre igralce, manjkajo le rezultati

Roman Bezjak igra za Jagiellonio Bialystok. V zadnji tekmi je prejel rdeči karton. Foto: Jagiellonia Bialystok Ji je pa zato več besed v poljskih medijih namenil slovenski napadalec Roman Bezjak. "V naši skupini bo napeto. Ne nazadnje bosta napredovali najboljši dve ekipi. Slovenija se ne boji Poljske, čeprav je na papirju favoritinja skupine. Imajo pa dobro ekipo tudi Avstrijci, s katerimi smo pred kratkim izgubili prijateljsko tekmo, Izrael in Makedonija te lahko presenetita, ko tega ne pričakuješ, zato se ju ne sme podceniti," je za Sport dejal eden izmed številnih slovenskih legionarjev, ki si služi kruh na Poljskem.

"V tej skupini je mogoče vse. Slovenija je v kvalifikacijah za SP 2018 dobro igrala proti Angliji in Slovaški, nato pa nas je kaznovala Litva. Ne morem reči, da smo v krizi. Liga narodov je nakazala, da smo se znašli v težavah, a če bomo energijo pravilno osredotočili na vsako tekmo, lahko v kvalifikacijah za Euro 2020 pokažemo bistveno več. Imamo dobre igralce, ki igrajo v najmočnejših ligah, manjkajo le vrhunski rezultati," je pojasnil Korošec, ki brani barve enega najboljših poljskih klubov Jagiellonia Bialystok.

Raje sodeluje s Kekom, kot pa da se z njim meri

Poljakom je bil še toliko bolj zanimiv sogovornik, ker zelo dobro pozna novega slovenskega selektorja. "S Kekom sem sodeloval pri Rijeki. Poznam njegov način dela, verjamem v njegove sposobnosti. Do prve tekme nima na voljo veliko časa, a sem prepričan, da mu bo uspelo. Ko ni sprejel ponudbe Lecha, sem bil zelo vesel. Veliko raje sodelujem z njim, kot pa da bi bila tekmeca v poljskem prvenstvu," je poudaril slovenski napadalec, ki bi se lahko prihodnje leto pomeril s številnimi poljskimi znanci.

Veselje Korošca po zgodovinski dvojni kroni Rijeke na Hrvaškem (2016/17) Foto: Grega Valančič/Sportida

Obe tekmi bosta v drugi polovici tekmovanja, najprej 6. septembra v Sloveniji. Nogometna zveza Slovenije (NZS) še ni določila prizorišča, a bodo to najverjetneje Stožice v Ljubljani, v zadnjem krogu (19. novembra) pa se bosta "slovanska brata" pomerila še na Poljskem.