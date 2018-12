Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O novoustoličenem slovenskem selektorju Matjažu Keku, ki se po sedmih letih vrača na čelo izbrane vrste Slovenije, le z izbranimi besedami govorijo trenerji ekip v Prvi Ligi Telekom Slovenije. Vsi so mnenja, da se je Nogometna zveza Slovenije pravilno odločila in da bo Slovenija kmalu spet tam, kjer mora biti.

''Je človek, ki ve, kaj dela in z našo pomočjo, tega ne mislim kot trener Maribora, temveč kot navijač, mu bo uspelo,'' o povratniku na selektorski stolček meni trener trenutno z naskokom najboljšega slovenskega kluba Darko Milanič.

''Dobili smo strokovnjaka, ki je že v preteklosti dokazal, da gre za dobrega človeka in trenerja. Pričakovanja so, da bo vse trende obrnil navzgor,'' meni trener Celja Dušan Kosić, nič slabšega občutka pa nima niti trener Domžal Simon Rožman.

''Verjamem, da je dovolj motiviran. Ima dovolj znanja in zdaj tudi izkušenj, da slovenski nogomet postavil na višjo raven, kot je v tem trenutku."

Čaka ga veliko dela

Jan Oblak v zadnjih mesecih ni želel igrati za reprezentanco. Foto: Twitter Glede na to, da so v zadnjem času odsotni največji zvezdniki reprezentance, pri tem imamo v mislih predvsem Jana Oblaka, Kevin Kampl se je od vsega hudega kar upokojil, Keka čaka veliko dela, da fante spet prepriča, da je igranje za reprezentanco lahko le nekaj pozitivnega.

''Moral bo najti neko kohezijo, pozitivno energijo, ki nam bo dala vero v pozitivne rezultate,'' meni trener Mure Ante Šimundža, to pa verjame tudi Kosić. ''Vem, da bo zadeva delovala. Odnosi bodo bolj povezovalni kot do zdaj."

''Vsi rezultati in uspehi reprezentance v preteklosti so bili plod te želje, energije in skupnega dela,'' še dodaja Rožman, ki je prepričan, da je nacionalni ponos eden od ključnih dejavnikov uspešne reprezentančne zgodbe.

Se bosta Jan Oblak in Kevin Kampl po pogovoru z Matjažem Kekom vrnila v reprezentanco. Da, oba. 50,00% +

Samo Jan Oblak. 50,00% +

Samo Kevin Kampl. 0,00% +

Prav je, da je selektor Slovenec

''Tuji strokovnjak, ki v zadnjih letih ni soočen z delovanjem v slovenskem nogometnem prostoru, bi porabil veliko preveč časa, da polovi konce v tej ekipi, da bi spoznal, kateri igralci, kako, kaj ...,'' pravi trener velenjskega Rudarja Marijan Pušnik, njegove besede pa je dopolnil Šimundža: "Tudi sam sem mnenja, da je tako prav. Pozna mentaliteto, delovanje igralcev, delovanje slovenskih klubov."

Marijan Pušnik poudarja, da je prav, da ima javnost visoka pričakovanja. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pričakovanja morajo ostati visoka, a ...

Da bo Slovenija spet tam, kjer pričakuje javnost, je potreben čas. ''Pričakovanja se ne smejo znižati. Ta morajo ostati visoka, a se je treba ob tem zavedati, kakšno kakovost realno sploh imamo. Treba se je vprašati, kakšna reprezentanca sploh je. To so mladi fantje, ki še niso končni produkt,'' še opozarja Pušnik.

Se bo Slovenija pod vodstvom Matjaža Keka uvrstila na EP 2020? Da. 62,96% +

Ne. 37,04% +

