PSG gosti drugi veliki derbi te sezone

V Franciji 21. krog državnega prvenstva prinaša drugi derbi 'classique' v tej sezoni. PSG in Marseille se bosta v prestolnici udarila v nedeljskem večeru, v soboto pa bo na delu najbližji zasledovalec Parižanov Lens, ki bo doma gostil Rennes. Vroči Lyon, ki je serijo zmag v vseh tekmovanjih med tednom podaljšal na 11 tekem, bo gostoval pri Nantesu. Že v petkovem večeru bosta na delu Metz in Lille.

PSG še vedno ne kaže predstav iz lanske šampionske sezone, a kljub temu znova kraljuje na vrhu lestvice francoskega prvenstva. Lensu beži za dve točki, odločno na strani Parižanov je tudi razlika v doseženih in prejetih zadetkih. Obračuni z Marseillem, ki se trenutno z devetimi točkami zaostanka nahaja na tretjem mestu, so vseeno poglavje zase.

Vzdušje na Parku princev bo zagotovo vroče, četa Roberta De Zerbija pa je po bolečem izpadu iz lige prvakov (0:3 proti Bruggeju) in izgubljenih točkah v prvenstvu (2:2 proti Parisu) odločena, da pokvari zabavo branilcev naslova.

Med tednom je bil Marseille uspešen tudi v osmini finala francoskega pokala, kjer je s 3:0 ugnal Rennes. PSG je iz pokala izpadel v prejšnjem krogu, ko ga je ugnal mestni tekmec Paris.

Francosko prvenstvo, 21. krog:

Petek, 6. februar:

Sobota, 7. februar:

Nedelja, 8. februar:

Lestvica: