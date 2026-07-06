Fifa zakuhala škandal, Čeferin in Uefa ogorčena: Prestopili ste rdečo črto!

Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi je v marsičem nekaj posebnega. Prisotna je kopica novosti. Če je najprej največ prahu dvigala odločitev o obvezni uvedbi premora za osvežitev (hydration break), zdaj duhove buri odločitev Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki je šla na roko izbrani vrsti ZDA. Folarin Balogun bo namreč kljub rdečemu kartonu na zadnji tekmi lahko nastopil na dvoboju osmine finala z Belgijo, v vse skupaj pa naj bi bil vpleten celo ameriški predsednik Donald Trump. Belgijci ne skrivajo slabe volje , po svetu se vrstijo kritike nevsakdanje odločitve Fife, nestrinjanje pa je na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom izrazila tudi Evropska nogometna zveza (Uefa).

To je nekaj, kar bi moralo biti v nogometu sveto pravilo. Vsakega igralca, ki prejme neposredni rdeči karton, bi morala doleteti prepoved igranja na najmanj eni tekmi, njegova ekipa pa se na odločitev naj ne bi mogla pritožiti.

Ko pa je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) v nedeljo sprejela odločitev, da se najboljšemu ameriškemu strelcu Folarinu Balogunu, čeprav je bil na zadnji tekmi izključen po ostrem prekršku nad reprezentantom BiH Tarikom Muhamerovićem, odloži kazen prepovedi za eno leto, je v nogometnem svetu završalo.

Uefa ne skriva začudenja

Norveški selektor Stale Solbakken je prepričan, da je Fifa naredila napako. Foto: Reuters Po tej sporni odločitvi Fife, ki je bila sprejeta po posredovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in za katero ni bilo podano nobeno konkretno pojasnilo, so se začele nizati kritike. V belgijskem taboru niso skrivali ogorčenja, selektor Rudi Garcia se je spraševal, ali gre morda za prvi april, ko so dovoljene šale.

Po zgodovinski zmagi nad Brazilijo je o nestrinjanju z odločitvijo Fife jasno in glasno spregovoril tudi norveški selektor Stale Solbakken, zdaj pa se je oglasila še Evropska nogometna zveza (Uefa). Krovna zveza, ki ji predseduje Aleksander Čeferin, opozarja, da je Fifa s to odločitvijo prestopila rdečo črto.

"Včerajšnja odločitev o odložitvi samodejne kazni prepovedi igranja Folarina Baloguna na eni tekmi za poskusno dobo enega leta je prestopila rdečo črto," je zapisala Uefa in dala vedeti, da je Fifa s tem prestopila mejo dopustnega. "Nogomet tako kot vsak drug šport temelji na pravilih, ki so podlaga za pošteno, iskreno in pregledno tekmovanje. Včasih so lahko pravila predmet razlage, v tem primeru ne," opozarja, da gre za načelo, zapisano v pravilih, ki ne dopušča izjem.

Evropska nogometna zveza, ki ji predseduje Aleksander Čeferin, je začudena nad odločitvijo Fife. Foto: Guliverimage

"Še zlasti ne sredi turnirja, na katerem so se v enakem položaju znašli že številni drugi igralci in so svojo kazen tudi dejansko prestali," so zapisali pri Uefi in dali vedeti, da sta takrat, ko tisti, ki bdijo na pravili, ne zagotavljajo več njihove zanesljivosti, ogroženi integriteta igre in verodostojnost tekmovanja.

UEFA statement on the Balogun case: ⬇️https://t.co/9LQDx8waKe — UEFA (@UEFA) July 6, 2026

"Takšna odločitev hkrati ustvarja precedens znotraj potekajočega turnirja, saj bodo morali biti podobni primeri od zdaj obravnavan enako, kar bo škodovalo tekmovanju. Izražamo začudenje nad takšno odločitvijo, ki je nerazumljiva in neupravičena," so o najnovejšem škandalu, ki je odprl številne debate, zapisali pri krovni evropski organizaciji. Uefa je dodal, da je nogomet najbolj priljubljen šport na svetu zato, kar predstavlja čudovito igro, hkrati pa tudi uživa zaupanje, saj se povsod igra po enakih pravilih.

"Pomiloščeni" Folarin Balogun bo lahko v noči na torek pomagal ZDA na srečanju osmine finala z Belgijo. Foto: Reuters

Odkar pa je Fifa pomilostila Baloguna, se odpirajo vprašanja, kakšni bodo postopki in usode tistih igralcev, ki so že ali pa bodo na tem svetovnem prvenstvu še prejeli podobno sporne rdeče kartone. O tem se je javno povprašal selektor Anglije Thomas Tuchel, ki je na srečanju z Mehiko zaradi neposredne izključitve za četrtfinalni spopad z Norveško izgubil branilca Jarella Quansaha.

Blatter: Quo vadis, Fifa?

Odločitev Fife je zmotila tudi njenega nekdanjega predsednika Josepha Blatterja. Foto: AP / Guliverimage Oglasil se je tudi 90-letni Švicar Joseph Blatter, nekdanji predsednik Fife: "Rdečih kartonov se ne da razveljaviti s telefonskim klicem. Lahko se razveljavijo le s trdnimi dokazi na osnovi pravil nogometne igre. Če pa to z intervencijo pri predsedniku Fife doseže predsednik ZDA, se samo po sebi zastavlja vprašanje: Quo vadis (kam greš, op. p.), FIFA?", je na omrežju X zapisal Blatter in dodal, da nogomet nikoli ne sme postati del političnih interesov moči.

Red cards are not overturned by political phone calls. They are overturned by rules, evidence and independent bodies. If a U.S. President intervenes with the FIFA President — and a player is suddenly cleared before a World Cup knockout match — the question is unavoidable: Quo… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 6, 2026

Odpira se vprašanje, ali Fifa svojo odločitev še lahko spremeni, saj se je po poročanju The Athletica na odločitev o spremembi kazni odzvala Belgija, naslednja tekmica ZDA na SP.

Trump in Infantino sta SP potegnila v greznico

Kritike svetovne javnosti pa se množijo. Britanski Daily Mail je zapisal, da sta brezsramni ameriški predsednik Donald Trump in njegova marioneta Gianni Infantino svetovno prvenstvo potegnila v greznico. "Zdaj vemo, da obstaja en pravilnik za ZDA in drugi za vse ostale," so zapisali.

Donald Trump in Gianni Infantino sta po poročanju Daily Maila svetovno prvenstvo v nogometu potegnila v greznico. Foto: Reuters

"Zdaj vemo, koliko Fifi pomeni integriteta nogometa: Popolnoma nič. S tem, da je popustila pred zahtevo Bele hiše in obšla lastne pravilnike, da bi Folarin Balogun lahko zaigral proti Belgiji, je Fifa za vselej razbila predstavo o tem, da postavlja nogomet na prvo mesto," piše The Sun. The Telegraph pa dodaja, da Infantinu ni nerodno prav ob nobenem ponižanju. The Times pa, da je Fifa v nedeljo sama uničila lasten turnir.

Nemški Blick razlaga, da je rdeči karton najstrožja kazen na nogometni tekmi, ki je razumljiva nogometašem, trenerjem in navijačem. Fifa je po njihovem mnenju zdaj poskrbela za zgodovinski poseg v nogomet: "Kdor prestopi mejo, mora nositi posledice. Kdor sredi turnirja sprejme tako odločitev, ne postavi pod vprašaj le lastnih pravilnikov, ampak je odprl Pandorino skrinjico."

Največji škandal v zgodovini SP?

Italijanski Corriere dello Sport je odločitev ocenil za pravno farso, ki pa je prav s tega vidika nevarna za prihodnost nogometa, saj je Fifa pohodila dolgoletno uveljavljeno pravilo ter nogomet podredila zahtevam trenutka. Španski As je odločitev označil za največji škandal v zgodovini SP. Švedski Aftonbladet pa je na svoj način razložil princip tega prvenstva: "Nastopa 48 držav in cel svet prvenstvo spremlja. Donald Trump daje navodila, Fifa pa jim sledi," poroča STA.

Navijači ZDA verjamejo, da bi lahko njihovi ljubljenci na "domačem" SP mešali štrene največjim in se vmešali v boj za naslov prvaka. Foto: Reuters

Vsekakor ne gre za prvi primer nerazumljivih odločitev Fife v zvezi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ob številnih manjših kritikah, so bile te zelo glasne že decembra lani, ko je Fifa ameriškemu predsedniku podelila nagrado za mir, na letošnjem turnirju pa so puščice uperjene tudi proti vsiljenim premorom za osvežitev, ki jih mnogi ocenjujejo le kot kopija ameriških poklicnih športov, kjer so premori namenjeni komercialnim zaslužkom.