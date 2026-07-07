Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
7. 7. 2026,
16.50

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
nordijska kombinacija ZOI 2030 MOK

Torek, 7. 7. 2026, 16.50

1 ura, 35 minut

ZOI 2030

MOK prižgal rdečo luč nordijski kombinaciji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Milano Cortina 2026, olimpijski krogi | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nordijska kombinacija se po več kot 100 letih, vse od prvih zimskih iger 1924 v Chamonixu, poslavlja od olimpijskih iger. Mednarodni olimpijski komite je disciplino izločil iz programa za zimske olimpijske igre 2030 v francoskih Alpah, poroča tamkajšnja tiskovna agencija AFP.

Silva Verbič
Sportal Slovenka naredila rez: Konec ene poti, zdaj začenja novo

Pri Moku so že pred časom pojasnili, da med navijači za kombinacijo ni pravega zanimanja in je po tej plati na zadnjem mestu že vse od iger 2014 v Sočiju. Prav tako manjka širina v športu, saj so na zadnjih štirih igrah osvajali kolajne tekmovalci iz le petih držav.

To se tudi odraža pri spremljanju družbenih omrežij, Mok pa je končno odločitev sprejel po podatkih, ki so jih prejeli po letošnjih igrah v Italiji, kjer se stanje ni spremenilo.

Ostajajo pa paralelne discipline deskarjev na snegu, ki so bile prav tako med možnimi kandidati za izbris iz programa.

Mok pa je v program 2030 vključil nove discipline prostega smučanja in deskanja na snegu. Gre za freeride oz. smučanje izven urejenih terenov ter sinhrono drsanje.

Mok in francoski prireditelji pa napovedujejo še en premik k enakopravnosti spolov. Prvič v zgodovini zimskih olimpijskih iger bodo zagotovili, da bo nastopila točno polovica ženskih tekmovalk.

Po podatkih Mednarodnega olimpijskega komiteja bo na igrah nastopilo 3.046 športnikov in športnic, ki se bodo pomerili v 126 disciplinah.

Preberite še:

Marcus Eisenbichler nordijska kombinacija Avstrija
Sportal Nemški skakalni zvezdnik presenetil z odhodom v Avstrijo
nordijska kombinacija ZOI 2030 MOK
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.