MOK prižgal rdečo luč nordijski kombinaciji

Nordijska kombinacija se po več kot 100 letih, vse od prvih zimskih iger 1924 v Chamonixu, poslavlja od olimpijskih iger. Mednarodni olimpijski komite je disciplino izločil iz programa za zimske olimpijske igre 2030 v francoskih Alpah, poroča tamkajšnja tiskovna agencija AFP.

Pri Moku so že pred časom pojasnili, da med navijači za kombinacijo ni pravega zanimanja in je po tej plati na zadnjem mestu že vse od iger 2014 v Sočiju. Prav tako manjka širina v športu, saj so na zadnjih štirih igrah osvajali kolajne tekmovalci iz le petih držav.

To se tudi odraža pri spremljanju družbenih omrežij, Mok pa je končno odločitev sprejel po podatkih, ki so jih prejeli po letošnjih igrah v Italiji, kjer se stanje ni spremenilo.

Ostajajo pa paralelne discipline deskarjev na snegu, ki so bile prav tako med možnimi kandidati za izbris iz programa.

Mok pa je v program 2030 vključil nove discipline prostega smučanja in deskanja na snegu. Gre za freeride oz. smučanje izven urejenih terenov ter sinhrono drsanje.

Mok in francoski prireditelji pa napovedujejo še en premik k enakopravnosti spolov. Prvič v zgodovini zimskih olimpijskih iger bodo zagotovili, da bo nastopila točno polovica ženskih tekmovalk.

Po podatkih Mednarodnega olimpijskega komiteja bo na igrah nastopilo 3.046 športnikov in športnic, ki se bodo pomerili v 126 disciplinah.

Preberite še: