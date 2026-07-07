KPK bo presojala združljivost funkcij sekretarja in župana v primeru Jaklina

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) bo presojala združljivost funkcij državnega sekretarja in nepoklicnega župana v primeru Damijana Jaklina, so potrdili za STA. KPK sicer meni, da funkciji nista združljivi. V pojasnilu o nezdružljivosti funkcij iz leta 2023 so namreč zaostrili stališče o dopustnosti opravljanja več funkcij hkrati.

Jaklin trenutno opravlja funkciji državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter nepoklicnega župana občine Velika Polana, ki jo vodi od leta 2006.

S KPK so danes za STA sporočili, da se nezdružljivost funkcij vedno presoja z vidika primarne (poklicne) funkcije, v konkretnem primeru je to poklicna funkcija državnega sekretarja. KPK je leta 2023 zavzela stališče, da državni sekretarji kot poklicni funkcionarji ne smejo opravljati podžupanske funkcije oziroma funkcije občinskih svetnikov. "V skladu s tem je tudi funkcija nepoklicnega župana nezdružljiva s poklicno funkcijo državnega sekretarja," so pojasnili.

Dodali so, da se za državne sekretarje namreč uporablja 27. člen zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora in zastopanja v različnih pravnih osebah, tudi v drugih osebah javnega prava, kamor sodijo občine.

Jaklin je obe funkciji opravljal že v času tretje Janševe vlade

Jaklin je obe funkciji sicer opravljal tudi v času tretje Janševe vlade, ko je bil državni sekretar na ministrstvu za obrambo, a takrat takšnega stališča KPK ni bilo.

Kot so pojasnili v NSi, katere član je Jaklin, je pred letošnjim nastopom funkcije državnega sekretarja pridobil pravno mnenje, iz katerega izhaja, da se zakonodaja glede nezdružljivosti od leta 2020, ko KPK ni zavzemala stališča, da gre za nezdružljivi funkciji, ni spreminjala in da torej ni razloga, da bi tokrat obstajal problem. S stališčem KPK iz leta 2023 pa v stranki niso bili seznanjeni. Glede morebitnih nadaljnjih korakov odločitve še niso sprejeli.

Pravna mnenja o združljivosti funkcij so različna

Pravna mnenja o tem so sicer različna. Profesor prava Rajko Pirnat je junija za Večer dejal, da določba zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pomeni, da poklicni funkcionarji ne smejo opravljati druge poklicne funkcije in je že zaradi tega funkcija državnega sekretarja nezdružljiva s poklicno funkcijo župana.

Medtem pa v primeru nepoklicnega županovanja po Pirnatovem mnenju ni neposredne nezdružljivosti, a obstaja posredna nezdružljivost. Dodal je, da bi bili funkciji nezdružljivi, če bi državni funkcionar opravljal naloge, ki so povezane z nadzorom nad zakonitostjo in primernostjo dela občinskih organov.

Dilema o nezdružljivosti funkcij traja že več kot 20 let

Večer je opozoril še, da se dilema o nezdružljivosti teh funkcij vleče več kot 20 let. O tem vprašanju je leta 2005 pisal tudi profesor prava Saša Zagorc, ki je med drugim opozoril na dilemo v primeru, da bi dostop državnega funkcionarja do informacij, ki bi lahko bile pomembne za delovanje občine, predstavljal tolikšen konflikt interesov, da bi mu onemogočal opravljanje obeh funkcij hkrati.

Zagorc je takrat zapisal, da možnost uporabe določenih informacij, ki jih lahko pridobi državni funkcionar, brez dvoma daje prednost tistim občinam, v katerih ti državni funkcionarji opravljajo določene funkcije. Takšen konflikt interesov gre predvsem v škodo drugih občin, ki do informacij nimajo dostopa, državni organi pa morajo obravnavati lokalne skupnosti enakopravno.