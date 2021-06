V živo: Francozi vse nevarnejši v Budimpešti

Madžarska : Francija 0:0* (-:-) * - tekma na stadionu Ferenca Puškaša v Budimpešti se je začela ob 15. uri. V 17. minuti je Kylian Mbappe streljal malce mimo madžarskih vrat. Madžari so v začetku tekme dobro izvali favorizirane tekmece, ti pa so po desetih minutah igre začeli prevzemati vajeti igre. V 13. minuti je bil na preizkusu madžarski vratar Peter Gulacsi, ki je najrej ustavil strel Karima Benzemaja z roba kazenskega prostora, odbita žoga je prišla do Antoina Girezmanna, pa je tudi njegov strel Gulacsi ubranil. Tudi če ga ne bi, gol ne bi veljal, saj je bil Griezmann v prepovedanem položaju. Začetni enajsterici: 🇫🇷 Main man in this France team is ______@FrenchTeam | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021 🇭🇺 How Hungary start their matchday 2 tie at the Puskás Aréna in Budapest...@MLSZhivatalos | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

Začelo se je z velikim spektaklom. Z nogometno predstavo v slovenski soseščini, kjer dvoboj med Madžarsko in Francijo na Puskas Areni spremlja več kot 60 tisoč glasnih navijačev. Izvrstno vzdušje v Budimpešti Kulisa je navdušilo tudi Evropsko nogometno zvezo (Uefa), ki je Puskas Areno izbrala kot rezervno prizorišče finala Eura.

To je tudi srečanje, v katerem se merita nekdanja soigralca Loic Nego in Antoine Griezmann. Skupaj sta igrala v izbrani vrsti Francije do 19 let in postala evropska prvaka. Delila sta si sobo, zdaj pa Nego igra za Madžarsko, tako da se je z nekdanjim sostanovalcem znašel na nasprotnih bregovih. Zvezdnik Reala Karim Benzema lovi prvi reprezentančni zadetek po oktobru 2015.

Ronaldo lovi svetovni rekord

Na prvi tekmi evropskega prvenstva proti Madžarski je Cristiano Ronaldo dosegel dva zadetka in popravil številne rekorde, na novinarski konferenci pa s tem, ko je premaknil steklenici priljubljene osvežilne pijače, poskrbel za spletno uspešnico in za kar nekaj ''posnemovalcev''. CR7 je znova na naslovnicah. Kapetan Portugalcev ima zdaj nov izziv. Lovi svetovni rekord Iranca Alija Daeija, ki je za svojo državo dosegel 109 zadetkov. Prvi as Juventusa za njim zaostaja le še tri gole. Morda bi ga lahko presegel že na tem Euru.

Cristiano Ronaldo je na petkovem treningu v Münchnu širil dobro voljo. Foto: Reuters

Tokrat bo imel opravka z obrambo Elfa, ki je bila proti Franciji v velikih težavah. Če bi Nemci ostali praznih rok, čeprav bodo še drugo tekmo igrali na ''domačem'' terenu, bi po SP 2018 ponovno izpadli že po skupinskem delu. To bi bila velika zaušnica štirikratnim svetovnim prvakom, za katere nastopajo številni zvezdniki, člani najmočnejših klubov iz Nemčije, a tudi drugod. Elf je sicer dobil zadnje štiri tekme proti Portugalski, zadnjo leta 2014.

''Ne bojim se Nemčije. Verjamem, da med ekipama vlada spoštovanje, ker vesta, da ima vsaka igralce, ki lahko odločijo srečanje. Če pa kdo misli, da je Portugalska favorit proti Nemčiji, in to na tekmi, ki se igra v Nemčiji, pa močno pretirava. Če tako mislijo tudi moji igralci, ne bomo osvojili niti točke,'' je izpostavil portugalski strateg Fernando Santos, njegov stanovski kolega Joachim Löw pa je pojasnil, kako ni v napadu Portugalske nevaren le Ronaldo, ampak imajo izjemne sposobnosti kar štirje do pet igralcev. ''So prilagodljivi in tehnično zelo močni. Sposobni so odločati velike tekme v svojo korist,'' je dejal nemški selektor, ki bo po koncu Eura zapustil odgovorni položaj. Če bi Nemci ostali praznih rok še proti Portugalski, bi najverjetneje v karieri vodil Elf le še na eni tekmi. Na dvoboju zadnjega kroga proti Madžarski.

Verjetni začetni postavi: Portugalska: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William Carvalho; Diogo Jota, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Ronaldo Nemčija: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; Gnabry

Poljski selektor: Lahko nam uspe

Večerni termin pripada Španiji in Poljski, ki v uvodnem krogu v skupini E nista uresničila svojih ciljev. Rdeča furija, ena izmed favoritinj za evropski naslov, je brez zadetkov remizirala na seviljskem igrišču proti Švedom, Poljaki pa so presenetljivo ostali brez točk v slovanskem obračunu proti Slovaški (1:2).

Poljski zvezdniški napadalec Robert Lewandowski je zelo motiviran pred srečanjem v Sevilli. Foto: Reuters

''Kar me pred tekmo v Sevilli navdaja z optimizmom, sta kakovost mojih igralcev in njihova prepričanost, da nam lahko uspe,'' je poljski selektor Paulo Sousa prepričan, da bi lahko prekrižal načrte favorizirani Španiji, ki v uvodnem nastopu ni znala zatresti švedske mreže, najlepše priložnosti pa je zapravljal Alvaro Morata.

Španska obramba bo najbolj osredotočena na strelskega kralja Bayerna Roberta Lewandowskega, ki zaradi kazni ne bo mogel računati na pomoč soigralca Grzegorza Krychowiaka. Pri Špancih, ki jih vodi Luis Enrique, bo za dvoboj kandidiral tudi kapetan Sergi Busquets, ki je v petek že opravil trening z ekipo.

Verjetni začetni postavi: Španija: Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba: Llorente, Busquets/Rodri, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Olmo Poljska: Szczęsny; Bereszyński, Glik, Bednarek; Jóźwiak, Moder, Linetty, Rybus; Klich, Zieliński; Lewandowski