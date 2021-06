Hrvaška v škripcih, grozi ji izpad z Eura

Današnji dan na Euru prinaša končno odločitev v skupini D. Češka in Anglija sta si že zagotovili napredovanje v osmino finala, kjer se jima lahko pridruži še boljši iz dvoboja med Hrvaško in Škotsko, a le v primeru, če se obračun v Glasgowu ne bo končal z remijem. Slovensko južno sosedo, ki je na zelenici le bleda senca aktualnih svetovnih podprvakov iz Rusije (2018), lahko tako med najboljših 16 na Euru popelje le zmaga, a statistika in tradicija zagotovo nista njeni zaveznici.

Danes bi lahko bilo na evropskih nogometnih zelenicah še zelo zanimivo. Po razburljivem ponedeljku, ki je spravil v delirij zlasti navijače Danske in Avstrije, sledi torek, v katerem ne bodo potekale le reprezentančne, ampak tudi klubske tekme! Zagnalo se bo namreč tudi kolesje nove sezone evropskega klubskega nogometa. V Albaniji bosta slab mesec po finalu lige prvakov, v katerem je Chelsea spravil v žalost Manchester City, odigrani tekmi predkroga elitnega tekmovanja. V Elbasanu in Draču se za vstop v prvi krog kvalifikacij za ligo prvakov merijo prvaki San Marina, Kosova, Ferskih otokov in Andore, na drugem delu Evrope, na Otoku, pa se bo na velikih stadionih v Londonu in Glasgowu na Euru odločalo o končnem vrstnem redu skupine D.

Čehi bi radi ostali na Wembleyju

Vladimir Darida in Jakub Brabec sta bila na zadnjem treningu v Londonu dobro razpoložena. Foto: Reuters Odločalo se bo o tem, ali bo iz te skupine poleg Češke in Anglije napredoval še kdo. Odločalo se bo o usodi Hrvaške in Škotske, aktualnih svetovnih podprvakov in ponosnih sogostiteljev Eura. Obe reprezentanci bosta iskali pot do uvodne zmage na letošnjem tekmovanju. Če ju ne bosta našli, bo konec sanj o nastopu v osmini finala, kar bi bil velik udarec zlasti za slovenske južne sosede, ki so se po nepozabnem nastopu v finalu SP 2018 na letošnjem Euru nadejali novega vrhunskega rezultata.

Derbi tretjega kroga skupine D bo odigran na Wembleyju. Razplet ponedeljkovih srečanj v skupinah B in C je tako razveselil Češko in Anglijo, saj sta si že zagotovili najmanj tretje mesto, s tem pa tudi napredovanje med najboljših 16. Če bosta danes remizirali, bosta zadržali vodilna položaja, prvo mesto pa bo zaradi boljše razlike v zadetkih osvojila Češka. Angleži tako za skok na vrh razpredelnice nujno potrebujejo zmago.

"Radi bi zmagali v tako zahtevni skupini. To bi bil imeniten uspeh. Obenem pa bi bilo fantastično, ker bi še naprej igrali na Wembleyju, prekrasnem stadionu, na katerem je užitek igrati," je enega izmed motivov, zakaj bi želel osvojiti prvo mesto v skupini, navedel češki kapetan Vladimir Darida.

Le Ronaldo, Wijnaldum, Lukaku in ... Schick!

Harry Kane, najboljši strelec SP 2018, na tem Euru še ni zadel v polno. Foto: Reuters Žreb ni bil usmiljen do zmagovalca skupine D, saj ga v osmini finala čaka drugouvrščena reprezentanca iz skupine "smrti" F. Se pravi, najverjetneje Francija, Nemčija ali pa Portugalska. Drugouvrščeno ekipo iz skupine D čaka nekoliko "lažja" naloga, drugouvrščena ekipa iz skupine E. Češka bo skušala kot prva na tem Euru zatresti angleško mrežo. Trije levi imajo odlično obrambo, na zadnjih 18 tekmah so mrežo ohranili nedotaknjeno kar 14-krat, vseeno pa jim dosti manjka v napadu. Na zadnjih štirih tekmah so dosegli zgolj tri zadetke. Kapetan Harry Kane še ni začel tresti mrež. Priložnosti, v katerih se je znašel, je malo. Bo bolje danes, ko se po dobrih dveh letih na Wembley vrača Češka?

Angleži so jo marca 2019 v kvalifikacijah za EP 2020 doma ponižali kar s 5:0. Tri gole je dal Raheem Sterling, za zdaj edini strelec Angležev na letošnjem Euru. Čehi so jih na drugi strani po zaslugi Patrika Schicka dočakali že tri. Napadalec Bayerja je edini poleg Cristiana Ronalda, Georginia Wijnalduma in Romeluja Lukakuja, ki je na Euru dosegel že tri zadetke. Čehom bi lahko olajšala delo odsotnost dveh mladih asov Chelseaja. Manjkala naj bi Mason Mount in Ben Chilwell. Po dvoboju s Škotsko sta se "družila" s klubskim soigralcem, mladim Škotom Billyjem Gilmourjem. Ta se je okužil z novim koronavirusom, tako da so Angleži za mlada igralca modrih odredili posebno karanteno. Vsaj začasno, obenem pa se Southgate čudi Škotom, zakaj se niso odzvali podobno in izolirali katerega izmed soigralcev Gilmourja.

Sodnik bo Portugalec Artur Dias.

Verjetni začetni postavi: Češka: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil; Souček, Holeš; Masopust, Darida, Jankto; Schick Anglija: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Grealish, Kane, Sterling

Hrvaška ni še nikoli premagala Škotske!

Hrvati se lahko za zdaj pohvalijo le s točko, osvojeno proti Češki. Foto: Guliverimage Ob 21. uri se bo začel tudi dvoboj v Glasgowu. Tako Hrvaška kot Škotska za napredovanje, s tem bi v točkovanju za štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe prehiteli tako Ukrajino (skupina C) kot tudi Finsko (skupina B), nujno potrebujeta zmago. Če bi se dvoboj na Hampden Parku končal brez zmagovalca, bi v obeh taborih zavladalo razočaranje, ogromno navdušenje pa bi nastopilo v Ukrajini, saj bi si kot naslednja na čakalnem seznamu za najboljše štiri tretjeuvrščene ekipe zagotovila napredovanje.

Tradicija ni zaveznica Hrvaške. Škotska velja za eno najbolj neugodnih reprezentanc, s katero je imela opravka v obdobju državne samostojnosti. Na petih srečanjih je sploh še ni premagala. Trikrat je remizirala, dvakrat izgubila. Hrvaška tako sploh še ni zmagala v Glasgowu. Navijači dvomijo v domete rdeče-belih zvezdnikov, ki na tem Euru ne igrajo prepričljivo.

Dalić: Hrvaške se ne bi smelo obrekovati

Steve Clarke se lahko danes vpiše v zgodovino kot prvi škotski selektor, ki je popeljal izbrano vrsto do izločilnega dela velikega tekmovanja. Foto: Reuters Kriza igre traja že dalj časa, letos jo je bilo moč opaziti tudi v kvalifikacijah za SP 2022. Selektor Zlatko Dalić že dolgo ne uživa več takšne priljubljenosti, kot jo je leta 2018 po nepozabnem drugem mestu v Rusiji. Takrat je na Hrvaškem vladala vsesplošna nogometna evforija, zdaj jo je zaznati le še za vzorec, Dalić pa se spopada z vse večjim številom kritik. "Mislim, da vam je medijem v interesu, da bi Hrvaška napredovala. Hrvaška se ne bi smela obrekovati in žaliti," je dejal Dalić.

Bi pa lahko bilo še kako evforično na Škotskem, saj izbranci Steva Clarka, ki so v dodatnih kvalifikacij za Euro prekrižali načrte Srbiji, naskakujejo zgodovinski podvig. Škoti so na velikih tekmovanjih zaigrali desetkrat, a se še nikoli niso uvrstili v izločilni del. Vedno so izpadli po skupinskem delu. Zdaj imajo lepo priložnost, da s pomočjo domačega občinstva premagajo Hrvaško, tradicionalno ugodnega tekmeca, in se uvrstijo med najboljših 16. Bodo pa morali Škoti, ki prvič v zgodovini evropskih prvenstev igrajo (nekatere) tekme na domačih tleh, nujno vsaj enkrat zatresti mrežo slovenske sosede. Na dveh tekmah so še brez doseženega zadetka. Kot edini na letošnjem Euru. Če bodo nadaljevali z neučinkovitostjo v napadu, proti Hrvaški bo manjkal z novim koronavirusom okuženi Billy Gilmour, ne bo nič z napredovanjem.

Perišić: Še vedno smo vstali od mrtvih

Hrvati torej niso še nikoli premagali Škotske niti zmagali v Glasgowu. Pred izzivom resnice pa jih lahko skrbi še nekaj. Preteklost sporoča, da niso kos pritisku, ko v zadnjem krogu skupinskega dela nujno potrebujejo zmago. Na velikih tekmovanjih so se v tem položaju znašli že petkrat, a vedno potegnili krajšo. "Ne smemo se obremenjevati s preteklostjo," sporoča Bruno Petković, eden izmed številnih nogometašev zagrebškega Dinama, ki bi lahko zaigral proti Škotom od prve minute in skušal poživiti sterilno igro v napadu ognjenih.

Hrvaški strateg Zlatko Dalić se zaveda, da lahko danes njegove izbrance v osmino finala popelje le zmaga. Foto: Reuters

"Hrvaška ima odlično ekipo, zares vrhunska igralca v zvezni vrsti, to sta Kovačić in Modrić," opozarja škotski strateg Clarke. "Vedno, ko je bilo to potrebno, smo bili pravi in vstali od mrtvih. Ne bojim se za tekmo s Škotsko. Pogovorili smo se med seboj, videli boste neko drugo Hrvaško," ostaja optimist Ivan Perišić, strelec edinega zadetka za Hrvaško na tem Euru, ko je v Glasgowu izenačil proti Češki na 1:1.

Današnji dvoboj na Škotskem bo sodil Argentinec Fernando Andres Rapallini.

Verjetni začetni postavi: Hrvaška: Livaković; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Ivanušec, Perišić; Petković Škotska: Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams

Euro 2020 (12. dan), 3. krog: Skupina D:

Torek, 22. junij:

21.00 Češka – Anglija (London)

21.00 Hrvaška – Škotska (Glasgow) Lestvica:

1. Češka* 2 tekmi – 4 točke

2. Anglija* 2 – 4

3. Hrvaška 2 – 1

4. Škotska 2 – 0 * že uvrščena v osmino finala

Kdo si je na Euru že zagotovil napredovanje? (11 od 16) Zmagovalci skupin: Italija, Belgija, Nizozemska

Drugouvrščeni v skupinah: Wales, Danska, Avstrija

Med najboljšimi štirimi tretjeuvrščenimi v skupinah: Švica

So že med 16, a še ne vedo, na katerem mestu: Češka, Anglija, Švedska, Francija V čakalni vrsti za najboljše štiri tretjeuvrščene ekipe sta Finska in Ukrajina. Trenutna lestvica tretjeuvrščenih moštev: 1. Švica 3 tekme – 4 točke (gol razlika 4:5)

2. Portugalska 2 – 3 (5:4)

3. Ukrajina 3 – 3 (4:5)

4. Finska 3 – 3 (1:3)

5. Španija 2 – 2 (1:1)

6. Hrvaška 2 – 1 (1:2)