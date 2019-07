Rožman noče, da bi imeli Domžale za ''jokice'' #video

Evropski četrtek bo danes tudi v Domžalah. Izbranci Simona Rožmana, ki so v zadnjih sezonah v Evropi presenetili že marsikaterega favorita, se bodo zvečer udarili z Malmöjem. Trener Simon Rožman in kapetan Senijad Ibričić verjameta v kakovost rumene družine in naprošata navijače, naj pomagajo Domžalam do novega uspeha.

Domžalčani so v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa izločili malteški Balzan (4:3 na Malti in 1:0 v Domžalah), v nadaljevanju evropske sezone pa bodo imeli opravka z bistveno močnejšim tekmecem. V mesto ob Kamniški Bistrici prihaja trenutno najbolj vroči švedski klub. Malmö je po 17 krogih vodilni v švedskem prvenstvu, boljši tudi od Aika, ki je v sredo gostoval v Ljudskem vrtu in izgubil proti Mariboru (1:2).

Če bi se postavili v kazenski prostor, bi storili samomor

Čeprav so Švedi na papirju favoriti, se jih Domžalčani ne bojijo. V zadnjih sezonah so jo zagodli marsikateremu favoritu, ne nazadnje so izločili tudi nemški Freiburg, se pa zavedajo, da bodo morali, če jo želijo zagosti Malmöju, pokazati najboljšo predstavo v tej sezoni. To bo zaradi nekaterih težav, poškodb in menjav igralcev težko doseči, a …

Domžale pred dvobojem z Malmojem:

"Nočem, da se sliši, kot da nekaj jokamo. V četrtek moramo biti v najboljšem možnem stanju. To je naša želja, to je želja igralcev, za to smo delali teh šest mesecev, čeprav je nekaj sprememb v ekipi. Za to tekmo živimo. Želel bi si samo, da se ne glede na končni rezultat pokažemo v najboljši luči," je razkril največjo željo trener Domžal Simon Rožman.

Cilj želi uresničiti z napadalnim in všečnim nogometom, nikakor se noče proti Švedom predstaviti z obrambno in zadržano taktično postavitvijo. "Na evropskih tekmah smo pokazali, da lahko tudi z največjimi igramo v takšnem slogu. Če se bomo postavili v svoj kazenski prostor, bo to samomorilsko, ker bi padalo z vseh strani. Tega zagotovo ne bomo storili."

V preteklosti dokazali, da zmorejo

Senijad Ibričić upa, da bodo Domžalčani iz tekme v tekmo delali vedno manj napak. Foto: Urban Meglič/Sportida Njegovemu razmišljanju je pritrdil Senijad Ibričić. Najboljši nogometaš Domžal je sporočil, da so Domžale ekipa, ki želi igrati in stalno napadati.

''Normalno je, da se v taki igri dogajajo napake. To je povsem običajno. Na treningih delamo in se trudimo, da bi jih bilo vse manj. Ko bo napak manj, bodo rezultati še boljši," se je navezal na nedeljsko gostovanje v Stožicah, kjer so Domžale po zgodnjem vodstvu z 2:0 izgubile proti Olimpiji z 2:4, vknjižile prvi poraz v tej sezoni in si pokvarile dneve priprav na evropski spopad s Švedi.

''Nismo v optimalnem štartu, a ena tekma lahko marsikaj spremeni. Zaupam fantom, verjamem v njihovo kakovost,'' je mladi strateg Rožman prepričan, da lahko morebitna zmaga nad Malmöjem pomeni prelomnico sezone in dvigne samozavest Domžal tako, da bi lahko naskakovali tako najvišje evropske kot tudi slovenske cilje.

Domžalčani so v nedeljo proti Olimpiji zapravili vodstvo z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dvoboj v Športnem parku se bo začel ob 20.45. Takrat bo že skoraj končana tekma v Turčiji, kjer bo danes gostovala Olimpija. Rumeni si želijo, da bi jih na tribunah bodrilo čim večje število gledalcev.

''Želel bi si, da nam občinstvo stopi za hrbet in nam pomaga. Moramo verjeti v čudež. V preteklosti smo dokazali, da to zmoremo,'' je Rožman prepričan o tem, da bi lahko njegovi izbranci pokvarili načrte 20-kratnih švedskih prvakov in se uvrstili v 3. krog kvalifikacij za evropsko ligo.