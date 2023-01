Učitelj Pep zmagal, Arsenal izpadel iz "svojega" pokala

Erling Haaland Foto: Reuters V boju za osmino finala pokala FA sta se merila velika prijatelja Josep Guardiola in Mikel Arteta. Poznata se že dve desetletji, še pred tremi leti sta sodelovala v strokovnem vodstvu Cityja, nato pa je Arteta zapustil Manchester in se podal na samostojno trenersko pot. Odšel je k Arsenalu, kjer sprva ni dosegal vidnejših uspehov. Topničarji se niso vmešali v boj za najvišja mesta in izgubili stik z ligo prvakov. V tej sezoni sploh ne nastopajo v Evropi, a so naredili ogromen premik na domačih zelenicah, kjer so najuspešnejši klub. Na lestvici so pred vsemi, pred Cityjem imajo pet točk prednosti, tako da je navijače Arsenala zajela evforija, kakršne niso čutili vse od obdobja legendarnega trenerja Arsena Wengerja.

Manchester City je dobil 12 od zadnjih 13 medsebojnih dvobojev, to sezono pa sta si ekipi sploh prvič stali nasproti. Trenerja sta prvo postavo, kot je to običajno za pokale tekme, premešala in vsi najboljši niso začeli. V prvem polčasu gola nismo videli. A je bila igra polna tempa in tudi z nekaj lepimi priložnostmi. Za domači City je najnevarneje streljal Kevin de Bruyne (25. minuta). Žoga je le za malo zletela mimo leve vrtnice.

Erling Haaland Foto: Reuters Vratar modrih Stefan Ortega je moral posredovati dvakrat: ko je v peti minuti streljal Takehiro Tomiyaso in nato še v 21., ko je s šestim mestom sprožil Leandro Trossard. Slednji je v 33. minuti podal še za nevaren strel Eddieja Nketiaha, a je junak zadnje ligaške zmage Arsenala (proti Manchestru Unitedu) streljal mimo vrat. Prvi polčas se je končal z nenačrtovano menjavo v vrstah Cityja, ko je poškodovanega Johna Stonesa zamenjal Aymeric Laporte.

Mikel Arteta je izgubil prvi veliki test sezone, proti prijatelju Pepu Guardioli. Foto: Reuters V drugem polčasu je bil bolj podjeten Manchester City. Če je v 56. minuti Matt Turner še branil De Bruyneju, pa je bil osem minut pozneje nemočen. Z roba kazenskega prostora je izvrstno streljal Nathan Ake in City je povedel z 1:0. Trener topničarjev Mikel Arteta je takoj reagiral z menjavami in v igro poslal Oleksandra Zinčenka in Gabriela Martinellija. Pred koncem tekme je v igro vstopil še kapetan Martin Odergaard, a tudi on razpleta tekme ni mogel spremeniti. Čeprav so Londončani odločno krenili po izenačenje, pa strela v okvir Cityjevega gola niso več sprožili. In tako so izpadli iz "svojega" pokala FA, ki so ga osvojili največkrat med vsemi, 14-krat.

Brighton, nekdanji delodajalec Jana Mlakarja, se je pred dvema tednoma znesel nad Liverpoolom. Foto: Reuters Zelo zahteven izziv čaka branilca naslova. Liverpool bo v nedeljo gostoval v Brightonu. To bo ponovitev prvenstvenega srečanja, ki so ga galebi 14. januarja dobili kar s 3:0, poklapani trener rdečih Jürgen Klopp pa je priznal, da je bila to najslabša predstava varovancev v njegovi karieri.

Nekaterim izmed preostalih angleških klubskih velikanov, ki še vztrajajo v boju za angleški pokalni naslov in so se prebili med 32 najboljših, je bil žreb bolj naklonjen. Manchester United bo v soboto na Old Traffordu pričakal Reading, Tottenham pa se bo odpravil na gostovanje k Preston North Endu. V ponedeljek se bosta v zadnji tekmi 1/16 finala udarila Derby County in West Ham United.

Dvoboji, ki se bodo po rednem delu končali brez zmagovalca, bodo ponovljeni, le da bo takrat zamenjana vloga gostitelja.

Angleški pokal FA, 1/16 finala:

Petek, 27. januar:

Sobota, 28. januar:

Nedelja, 29. januar:

Ponedeljek, 30. januar:

Preberite še: