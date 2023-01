Najbolj dramatičen preobrat, kar jih je spisal prestopni rok

Zimski nogometni prestopni rok je poln zanimivih zgodb, pod tisto, ki je poskrbela za najbolj nepredvidljiv preobrat, pa se je podpisal Arnaut Danjuma. Nizozemskega napadalca so le še milimetri delili od podpisa pogodbe z Evertonom. V Liverpoolu je že opravil zdravniški pregled, fotografirali so ga že v dresu kluba, nato pa je vskočil Tottenham. Ni bil prepozen, izkoristil je negotovost nizozemskega reprezentanta, ki je le dan pozneje sklenil sodelovanje z Londončani in se zameril navijačem Evertona.

To je bil eden bolj dramatičnih preobratov, kar smo jih videli v zgodovini prestopnih rokov, po njem pa je Everton prejel novo bolečo zaušnico. V zadnjem obdobju se je na njih že navadil, saj doživlja neuspehe tako na kot tudi ob igrišču. Kaj se je zgodilo?

V prejšnji sezoni jo je v četrtfinalu zagodel tudi obrambi Bayerna. Foto: Guliverimage Nizozemski reprezentant Arnaut Danjuma je v zadnjih sezonah blestel v dresu Villarreala. Z rumeno podmornico je v prejšnji sezoni navduševal tudi v ligi prvakov, v kateri je izpadel šele v polfinalu. Pred tem je senzacionalno izločil Juventus in Bayern, nato pa namučil še Liverpool. 25-letni krilni napadalec, rojen v Nigeriji, se je v ligi prvakov podpisal pod šest zadetkov.

Čeprav se od leta 2018 dokazuje tudi v državnem dresu, ga selektor Louis van Gaal ni uvrstil na seznam udeležencev SP 2022. Temnopolti Nizozemec je ostal brez največjega tekmovanja, nato pa se odločil, da bo zapustil Španijo.

Fotografiral se je že v dresu Evertona, nato pa ...

Frank Lampard si je prizadeval, da bi Everton pripeljal nizozemskega reprezentanta. Foto: Reuters Močno si ga je zaželel Everton. Prepričal ga je, da se mu pridruži v zimskem prestopnem roku. Danjuma se je že poslovil od soigralcev pri Villarrealu in se odpravil v mesto kuštravcev. Tam je že opravil zdravniški pregled, se že fotografiral v dresu Evertona in v prvih izjavah dal vedeti, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bi mu pomagal do obstanka. Klub je napovedal novinarsko konferenco, na kateri je želel predstaviti pomembno zimsko okrepitev.

Takrat pa je sledil trenutek, ki je zbegal Nizozemca. Trener Frank Lampard, ki si je tako prizadeval za prihod Danjume, je v ponedeljek izgubil službo. Donedavni napadalec Villarreala je postal negotov, to pa je izkoristil Tottenham. Vskočil je s svojo ponudbo in poskrbel za senzacionalen preobrat. Ker Nizozemec v Liverpoolu ni še ničesar podpisal, je lahko še vedno odločal o svoji usodi.

To dare is to do. Let’s get to work! 👊🏽🫡 #COYS pic.twitter.com/5pe7fvtjaZ — Arnaut Danjuma (@Danjuma) January 25, 2023

Londončani so rumeni podmornici predlagali, da Danjuma do konca sezone igra v Londonu kot posojen nogometaš Villarreala, oni pa bodo prevzeli vse njegove finančne obveznosti, ki jih je imel v Španiji. Po koncu sezone imajo možnost odkupa pogodbe, italijanski novinar Fabrizio Romano poroča, da bi lahko Danjuma takrat postal polnopravni član Tottenham za 30 milijonov evrov.

Komaj čaka, da začne sodelovati z Italijanom

Everton ni skrival jeze in nezadovoljstva, ker je ostal brez načrtovane okrepitve, Tottenham pa je pet minut pred dvanajsto dobil napadalca, s katerim bo lažje naskakoval zadani cilj, preboj med najboljše štiri v angleškem prvenstvu, s čimer bi si priigral tudi vozovnico za ligo prvakov.

Ready to go 👊 pic.twitter.com/FuiZqb7uA3 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 25, 2023

"Presrečen sem, da sem se pridružil Tottenhamu. Ko sem prejel njegovo ponudbo, sem jo sprejel brez oklevanja. To je velik klub z izjemnim trenerjem (Italijan Antonio Conte, op. p.). Komaj čakam, da začnem sodelovati z njim. Ima ogromno izkušenj, od njega se lahko veliko naučim," je v sredo, ko je tudi uradno zapečatil sodelovanje z bogatim londonskim klubom, povedal Nizozemec.

Spurs v angleškem prvenstvu trenutno zasedajo peto mesto. Za Manchester Unitedom in Newcastlom s tekmo več zaostajajo tri točke. Foto: Reuters Otoški nogomet že dobro pozna, pred igranjem za Villarreal je namreč nabiral izkušnje pri Bournemouthu. V napadu Tottenhama, kjer kraljuje kapetan Harry Kane, bo okrepil konkurenco na krilnih položajih. Tam se dokazujejo Heung-Min Son, Dejan Kuluševski, Richarlison in Lucas Moura, tako da bo moral pokazati ogromno, če si bo želel zagotoviti mesto v udarni enajsterici. Danjumi se obetajo tudi dokazovanja v ligi prvakov.

Tottenham se bo v osmini finala pomeril z italijanskim prvakom Milanom, prva tekma bo že 14. februarja. Londončani s prihodom Nizozemca še niso končali poslov v prestopnem roku. Do konca meseca želijo pripeljati še Portugalca Pedra Porra, branilca Sportinga iz Lizbone, za katerega bi morali plačati odkupno klavzulo v vrednosti 45 milijonov evrov.

Evertonu grozi razočaranje, ki ga je nazadnje izkusil leta 1951

Navijači Evertona so že dolgo nezadovoljni. Veliko očitkov leti na delovanje predsednika Billa Kenwrighta, ki opravlja to funkcijo vse od leta 2004. Foto: Reuters Everton, eden bolj spoštovanih in cenjenih angleških klubov, je tako doživel nov udarec. V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja si je prislužil članstvo v veliki peterki otoškega nogometa. Poleg njega so med elitnih pet spadali še Arsenal, Liverpool, Manchester United in Tottenham. V zadnjih letih je le še bleda senca nekdanjega velikana. Čeprav se je vodstvo kluba odločilo za nakup dragih okrepitev (v zadnjih šestih letih je v prihode igralcev vložilo okrog 700 milijonov evrov) in se trudilo, da bi kakovostno raven ekipe dvignilo do te mere, da bi se lahko vmešala v boj za vrh, so rezultati porazni.

V tej sezoni se Toffees spogledujejo s črnim scenarijem, saj jim grozi izpad iz premier league. Klub iz Liverpoola, ki se lahko pohvali z devetimi naslovi angleškega prvaka (nazadnje leta 1987) in petimi pokalnimi lovorikami (nazadnje leta 1995), leta 1985 pa je osvojil tudi evropski pokal pokalnih zmagovalcev, je v tej sezoni na 20 tekmah zbral le 15 točk. Na lestvici je pri dnu, na predzadnjem mestu.

Za Everton brani angleški reprezentančni vratar Jordan Pickford. Foto: Reuters

Če bi izpadel, bi se mu to zgodilo prvič po letu 1951. Odkar je angleško prvenstvo leta 1992 preraslo v atraktivno tekmovanje premier league, ni še nikoli izpadlo šest klubov. Šest velikanov. Med njimi tudi Everton. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United in Tottenham so preostala peterica. Izpad bi bil zato velik udarec za nezadovoljne navijače Evertona, navezane na stadion Goodison Park.

Lastnik Moshiri vendarle ne bo vrgel puške v koruzo

Zaradi slabih rezultatov je pred dnevi službo izgubil trener Frank Lampard. V angleških medijih so sprva kot najresnejše kandidate za prevzem trenerskega položaja omenjali Marcela Bielso, Carlosa Corberana in Ralpha Hasenhüttla, a bi lahko imel največ možnosti Sean Dyche. Dolgoletni trener Burnleyja naj bi danes opravil pogovor s klubskim vodstvom, ki ga pooseblja lastnik Farhad Moshiri. Navijači že dolgo niso zadovoljni z njegovimi potezami.

Večinski lastnik kluba Farhad Moshiri in predsednik Bill Kenwright med privrženci Evertona nista pretirano priljubljena. Foto: Reuters

Britansko-iranski bogataš ima v lasti 94 odstotkov kluba. Sredi tedna so nogometno javnost na Otoku preplavile novice o tem, da želi po šestih letih klub predati v roke nasledniku, od prodaje pa prejeti vsaj polovico milijarde funtov (okrog 570 milijonov evrov). Moshiri je govorice označil za neresnične, tako da klub za zdaj ni na prodaj. Želi nadaljevati projekt, kako Evertonu vrniti staro slavo. Gradi nov stadion, ki bi lahko prve tekme gostil v sezoni 2024/25, sprejel bo okrog 53 tisoč navijačev, do takrat pa želi klub zadržati med angleško elito.

V prvenstvu Everton ni zmagal vse od 22. oktobra 2022, zaradi slabe energije in kaotičnih razmer, ki so se naselile v njegovo slačilnico, želita klub do konca zimskega prestopnega roka zapustiti Anthony Gordon in Amadou Onana. Gordon je manjkal že na dveh zaporednih treningih, zanj se zanima Newcastle, za Onanaja je zanimanje pokazal Chelsea. Pred Evertonom, ki je pričakoval ogromno od prihoda Danjume, so tako težki in zahtevni časi.