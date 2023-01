Porazi se vrstijo, Lampard izgubil službo

Klub iz Liverpoola uradno novice še ni potrdil, a o tem poročajo že vsi otoški mediji. Nekdanji zvezdnik Chelseaja Frank Lampard ni več trener Evertona.

Trenersko kariero je leta 2018 začel pri ekipi Derby County, nato pa dve sezoni vodil Chelsea, od januarja 2022 je bil trener Evertona. A brez pravega uspeha. Everton iz sezone v sezono drsi po lestvici premier lige. Trenutno so predzadnji, 19. V koledarsko leto 2023 so vstopili s tremi porazi. V soboto so z 0:2 izgubili proti West Hamu. Nazadnje so v premier ligi zmagali oktobra. Po 20 tekmah imajo vsega 15 točk.

Na zadnjih 12 tekmah je Everton izgubil devetkrat. Foto: Reuters Lastnik kluba Farhad Moshiri tako po manj kot enem letu spet menja trenerja. Pred Lampardom, ki bi prvo obletnico dela imel 31. januarja, je bil trener Evertona Rafael Benitez, ki pa je na tem mestu zdržal le 200 dni. Odkar je Moshiri prevzel lastništvo kluba pred sedmimi leti, se je na mestu trenerjev zamenjala že šesterica strategov.

V začetku februarja Everton čakata dve težki tekmi prve angleške lige: najprej vodilni Arsenal, nato še mestni tekmec Liverpool.

Kot možne naslednike Lamparda angleški mediji naštevajo Seana Dycha, Marcela Bielso in Davida Moyesa. Slednji je v preteklosti že vodil moštvo. Pa tudi Nuna Espirita Santa in celo Wayna Rooneyja, nekdanjega nogometaša te ekipe, ki zdaj kot trener vodi ameriško ekipo DC United.