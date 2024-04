Po dolenjski avtocesti divjala 220 in 195 kilometrov na uro

26-letnega Hrvata v avtomobilu nemških registrskih oznak, ki je po avtocesti vozil z 220 kilometri na uro, s čimer je dovoljeno hitrost prekoračil za 90 kilometrov na uro, so policisti ustavili ob 23.30.

Hitrost je prekoračil tudi na območju Gorenjske

Pri tem so ugotovili, da to ni bila edina njegova kršitev tisti dan. Pred tem je namreč Hrvat dovoljeno hitrost za 58 kilometrov na uro prekoračil tudi na območju Gorenjske. Zaradi kršitev so mu izrekli 1.450 evrov globe in 12 kazenskih točk.

28-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je z avtomobilom avstrijskih registrskih oznak po dolenjski avtocesti vozil s 195 kilometri na uro, pa so policisti ustavili nekaj po 21. uri. Zaradi kršitve so mu izrekli globo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.