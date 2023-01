Newcastle za Angleža plačal 45 milijonov evrov

Devetnajstletni bočni branilec je bil doslej član francoskega Lyona, k modrim pa se je preselil v zameno za 35 milijonov evrov, poročajo angleški mediji. Francoz Malo Gusto je podpisal pogodbo do konca sezone 2029/30. Gusto bo do konca sezone kot posojeni nogometaš še naprej igral za Lyon, postal pa je sedma okrepitev Chelseaja v januarskem prestopnem roku.

Pred tem so se modrim pridružili še Ukrajinec Mihajlo Mudrik, Francoz Benoit Badiashile, Anglež Noni Madueke, Brazilec Andrey Santos, Portugalec Joao Felix (posoja) ter napadalec iz Slonokoščene obale David Fofana.

V tej sezoni je Gusto za Lyon doslej odigral 15 tekem in prispeval eno podajo. Skupaj je za sedemkratne francoske prvake od debija januarja 2021 odigral 54 tekem in se podpisal pod šest podaj. Za francosko reprezentanco do 21 let je odigral sedem tekem in dosegel en gol.

Zapustil Everton in se pridružil Newcastlu

Newcastle, eden najbolj vročih angleških nogometnih klubov, ki z bogatimi lastniki napoveduje pohod na vrh angleškega nogometa, je dobil prvo okrepitev v zimskem prestopnem roku. Dolgoročno pogodbo s srakami je podpisal 21-letni Anthony Gordon, angleški reprezentant do 21 let, ki je doslej nosil dres Evertona, poroča spletna stran kluba.

Ta višine odškodnine ne navaja, po podatkih spletne strani transfermarkt.com in tudi otoških medijev bo Newcastle zanj plačal 45,6 milijona evrov.

"Odkar sem slišal za zanimanje, sem bil z dneva v dan bolj navdušen ter prepričan, da je Newcastle klub zame. Baza navijačev, način, kako ekipa igra in kakšne načrte ima, in tudi samo mesto, mi ustrezajo. Kot ekipa gre Newcastle v pravo smer, mislim, da sem tudi sam storil pravilen korak. Ljudje zaenkrat še niso videli, česa sem sposoben, tu bom imel vse možnosti, da jim to pokažem," je ob podpisu pogodbe dejal Gordon.

Preberite še: