Nogometaši Bournemoutha, ki se v elitni angleški ligi borijo za obstanek v ligi, so dobili okrepitev. Klub bo plačal 27,5 milijona evrov za 20-letnega napadalca, Danga Ouattaro, ki je doslej igral za francoski Lorient. To je peti najvišji prestop v tem letu. West Ham je okrepil napad z občasnim angleškim reprezentantom Dannyjem Ingsom, ki je zapustil Aston Villo. Memphis Depay je tudi uadno postal nogometaš Atletica. Okrepila se je tudi Gorica. V mesto vrtnic se seli Tilen Mlakar, ki je v 1. SNL že nastopal za Triglav in Koper.

Največji prestopi v tem zimskem prestopnem roku:

Nogometaš (država) Prejšnji klub Novi klub Odškodnina Mihajlo Mudryk (Ukrajina) Šahtar Doneck (Ukr) Chelsea (Ang) 70 milijonov evrov Cody Gakpo (Nizozemska) PSV Eindhoven (Niz) Liverpool (Ang) 42 Benoit Badiashile (Francija) Monaco (Fra) Chelsea (Ang) 38 Georginio Rutter (Francija) Hoffenheim (Nem) Leeds United (Ang) 28 Dango Ouattara (Burkina Faso) Lorient (Fra) Bournemouth (Ang) 27,5

Depay uradno Oblakov soigralec

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je pri madridskem Atleticu tudi uradno dobil novo okrepitev v napadu. Za tri milijone evrov je nizozemski reprezentant Memphis Depay iz Barcelone pretopil k madridskemu klubu, sta potrdila oba vpletena kluba.

Osemindvajsetletnik, ki lahko z bonusi Madridčane stane še dodaten milijon evrov, je podpisal pogodbo za dve leti in pol. Pri Barceloni so pojasnili, da so v ta posel vključili tudi možnost, da Katalonci od Atletica kupijo belgijskega reprezentanta Yannicka Carrasca.

Depay, s 43 zadetki najboljši strelec v zgodovini nizozemske reprezentance, je na 42 tekmah za Barcelono dosegel 14 zadetkov. K Barceloni se je leta 2021 preselil iz Lyona, vendar so njegov igralni čas v Španiji zaznamovale poškodbe ter tudi prihod poljskega zvezdnika Roberta Lewandowskega.

Atletico je iskal okrepitev v napadu po odhodu Joaa Felixa k Chelseaju. V tej sezoni ekipi Diega Simeoneja ne gre vse po načrtih, v ligi ima 13 točk zaostanka za vodilno Barcelono, prav tako pa je že izpadla iz lige prvakov.

Gorica okrepila obrambo

Tilen Mlakar je pred leti prvoligaške izkušnje nabiral tudi v dresu kranjskega Triglava. Foto: Žiga Zupan/Sportida Slovenski nogometni prvoligaš Gorica je pripeljal okrepitev na levo stran obrambe. Kot so sporočili iz kluba, je pogodbo do konca sezone z Novogoričani podpisal Tilen Mlakar.

"Prvi vtisi ob podpisu pogodbe so zelo dobri že zaradi tega, ker se vračam v prvo ligo. Vesel sem, da mi je Gorica ponudila priložnost, da jo predstavljam na terenu," je dejal Mlakar, ki ima prvoligaške izkušnje iz časov igranja za Triglav in Koper.

"Glede na prejšnje sezone je letos liga razdeljena zgornji in spodnji del, a s to razliko, da so vsi tekmeci enakovredni. Zdi se mi, da vsako tekmo odločajo malenkosti, tako da se da vse nasprotnike premagati. Treba je garati in dobro delati," je še povedal Mlakar, ki je kratek čas igral tudi v tujini pri slovaški Seredi. Nazadnje je bil član ljubljanskega drugoligaša Ilirije.

Gorica je po jesenskem delu osmem mestu, ima pa le točko več od zadnjeuvrščenega Tabora. Prva liga Telemach se bo sicer nadaljevala 11. in 12. februarja. Gorico za spomladanski uvod čaka obračun z Radomljami.

West Ham pripeljal Ingsa

Angleški nogometni prvoligaš West Ham se je okrepil z Dannyjem Ingsom. West Ham je Ingsovemu prejšnjemu delodajalcu Aston Villi odštel približno 17 milijonov evrov odškodnine.

Tridesetletni napadalec Ings je podpisal pogodbo do leta 2025, za nov klub pa bo najverjetneje nastopil že v soboto proti Evertonu. "Res sem vesel, da smo Dannyja dodali v ekipo. Je preverjen strelec v angleški ligi in bo dobrodošla konkurenca v napadalni tretjini," je dejal trener West Hama, David Moyes.

Ings je v karieri igral tudi za Bournemouth, Dorchester Town, Burnley, Liverpool in Southampton, za angleško reprezentanco pa je zbral tri nastope. West Hamu to sezono ne gre po načrtih, po 19 krogih je na 18. mestu lestvice, kar bi ob koncu sezone pomenilo izpad v nižji rang tekmovanja.

Češnjice pripeljale reprezentata Burkine Faso

Dango Ouattara, ki je z Bournemouthom podpisal petinpolletno pogodbo, ima tudi 11 nastopov za reprezentanco Burkine Fasa. Reprezentant Burkine Faso je v tej sezoni v dresu Lorienta dosegel šest golov in šest asistenc. Prestop je povezan tudi z dejstvom, da je lastnik Bournemoutha, Američan Bill Foley, kupil manjšinski delež pri Lorientu.

"Spremljali smo ga že nekaj časa in ustreza profilu mladega, ambicioznega, lačnega in delavnega igralca, ki si ga želimo," je dejal izvršni direktor Bournemoutha Neill Blake.