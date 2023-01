Tio Cipot odhaja v Italijo, Muri 700 tisoč evrov

Mladi slovenski nogometaš Tio Cipot, ki je bil nazadnje član Mure, se tudi uradno seli k italijanskemu prvoligašu Spezii, kar je med drugim na novinarski konferenci ob predstavitvi Joaa Moutinha potrdil športni direktor Stefano Melissano. Kot je poročal italijanski prestopni "guru" Gianluca di Marzio, bo Spezia za Cipota odštela 700.000 evrov odškodnine, nogometaš pa bo podpisal pogodbo za štiri leta in pol.

Cipot, ki bo aprila dopolnil 20 let, je zvezni igralec. O njegovem odhodu na Apeninski polotok pa se je govorilo že dlje časa. Zdaj je dokončno postal član Spezie, ki ima z 81 milijoni evrov četrto najnižjo tržno vrednost v elitni italijanski ligi. V tej je po 18 krogih na 15. mestu med 20 ekipami.

Tom Kljun ne bo več nosil dresa zadnjeuvrščenega slovenskega prvoligaša iz Sežane. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Italijo pa se k prvoligašu Lecceju, a za zdaj k njegovi mladi zasedbi, seli 18-letni up sežanskega Tabora Tom Kljun, poroča Transfermarkt. Ta Kljunovo tržno vrednost sicer ocenjuje na 200.000 evrov.

Obrambno naravnani igralec sredine igrišča Danilo je z Nottinghamom podpisal šestinpolletno pogodbo. Pred tem je za Palmeiras odigral 141 tekem in dosegel 12 golov.

We are delighted to confirm the signing of Brazilian midfielder, Danilo! 🤩 #BemVindoDanilo 🇧🇷 | #NFFC

Jhon Duran pri 19 letih velja za enega najboljših mladih kolumbijskih napadalcev, za reprezentanco pa je že zaigral na treh tekmah. V ligi MLS je za Chicago dosegel osem golov na 27 tekmah, dodal pa je še pet podaj. Kariero je sicer začel pri domačem Envigadu, preden se je pred dobrim letom podal v ZDA. Duran mora sicer pred zaključkom prestopa pridobiti še veljavno delovno dovoljenje, so še zapisali na spletni strani Aston Ville. Klub iz Birminghama bo za mladega Južnoameričana odštel okrog 18 milijonov evrov.

Aston Villa can confirm that an agreement has been reached with Chicago Fire for the permanent transfer of 19-year-old striker, Jhon Durán.