Arsenal ponuja zanj 68 milijonov evrov, Brighton zahteva več kot 100!

Kakšna bo usoda 21-letnega ekvadorskega reprezentanta Moisesa Caiceda? Zvezni igralec Brightona je tarča londonskih velikanov, Arsenala in Chelseaja. Topničarji so zanj ponudili galebom kar 68 milijonov evrov, a so pri sogovornikih iz Brightona naleteli na gluha ušesa. Ni pomagala niti javna prošnja Ekvadorca, ki bi želel storiti korak naprej v karieri in nadaljevati kariero v Londonu. Sporočil je, kako je z navijači Brightona spletel tesno vez in da zagotovo razumejo, kako želi izkoristiti izjemno priložnost, ki se mu obeta, obenem pa lahko Brightonu zagotovi še rekorden zaslužek. Caicedo se ni udeležil zadnjega treninga Brightona, želi se preseliti v London, zato velja v zaključku zimskega prestopnega roka pričakovati še pestro dogajanje okrog igralca, ki ga z nekdanjim klubom Jana Mlakarja veže pogodba do leta 2025.

V soboto je bilo sicer potrjenih nekaj odmevnih prestopov.

Maroški reprezentant Azzedine Ounahi zapušča vrste Angersa, kjer si je delil slačilnico s slovenskim branilcem Miho Blažičem, in se seli k Marseillu. Edini francoski klub, ki je že osvojil naslov evropskega prvaka, bo zanj plačal 11 milijonov evrov. 22-letni zvezni igralec je lani blestel na SP 2022 v Katarju.

Olympique de Marseille announces an agreement in principle with @AngersSCO, for the permanent transfer of @AzzedineOunahi to the club. pic.twitter.com/idAq9thvFD — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) January 28, 2023

Hrvaški nogometni reprezentant Josip Brekalo zapušča nemški Wolfsburg in se vrača v Italijo, kjer bo odslej nosil vijolični dres Fiorentine.