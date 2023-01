Nekdanji reprezentant našel novega delodajalca

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Nik Omladič je v zimskem prestopnem roku našel novega delodajalca. Šmarčan se bo preselil v Nemčijo, kjer bo v tretjeligaški konkurenci nemškega nogometa do konca sezone igral za ekipo Hallescher. Z zasedbo iz dežele Saška-Anhalt je v petek podpisal pogodbo do 30. junija letos. Nekdanji vezist Rudarja in Olimpije je podpisal pogodbo, ki se bo lahko samodejno podaljšala za eno leto.

Triintridesetletni Omladič je že igral v Nemčiji. Nogometaš je za drugoligaško zasedbo Eintracht Braunschweig odigral 65 ligaških tekem in dosegel štiri zadetke. Igral je tudi za Greuther Fürth in Hanso iz Rostocka.

"Moral bi nam pomagati pri doseganju ciljev, ki smo si jih zadali"

"V Niku Omladiču smo pridobili odličnega nogometaša, ki lahko zapolni različne položaje, je pokazal individualno kakovost in ima veliko izkušenj. Moral bi nam pomagati pri doseganju ciljev, ki smo si jih zadali," je za klubsko spletno stran Halleja pojasnil športni direktor Ralf Minge.

Omladič je odigral 98 tekem v drugi nemški bundesligi in 57 tekem v tretji ligi, v najvišji slovenski ligi je 145-krat oblekel dres ljubljanske Olimpije. Nazadnje je v Sloveniji igral za velenjski Rudar.

Omladič je vrste knapov okrepil sredi lanskega septembra ter je do zaključka jesenskega dela v 2. SNL zbral enajst nastopov in pet zadetkov za Velenjčane. Uspešen je bil tudi v pokalnem tekmovanju. Z Rudarjem je imel sklenjeno pogodbo do konca aktualne sezone. Zanj so se zanimali tudi v Aziji pri vietnamskem Binh Dinhu.