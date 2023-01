V rekordnem letu več kot 71 tisoč nogometnih prestopov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna nogometna zveza Fifa je objavila globalno poročilo o prestopih za leto 2022. To je bilo z 71.002 prestopoma rekordno. V poklicnem nogometu, tako ženskem kot moškem, je bilo 21.746 mednarodnih prestopov, 49.238 pa je bilo amaterskih.

V moškem poklicnem nogometu je bilo 20.209 mednarodnih prestopov, kar je 11,6-odstotno povišanje v primerjavi z letom 2021, preseglo pa je celo raven iz leta 2019, torej pred koronsko krizo.

Ti transferji, 2843 jih je vključevalo prestopne zneske, so poskrbeli tudi za rekordno število vpletenih klubov. Teh je bilo 4770 iz 182 nacionalnih zvez. Leta 2021 je bilo vključenih 4538 klubov. Sicer pa je skupaj prestopilo 17.291 igralcev iz 183 nacionalnih zvez.

Potrošenega manj denarja kot v rekordnem letu 2019

Emilio Garcia Silvero, ki je pri Fifi zadolžen za pravne zadeve, je pojasnil, da so dvoletni negativni trend trošenja denarja klubov za prestope obrnili. Tako je bilo skupaj za 5,97 milijarde evrov prestopov oziroma za 33,5 odstotka več kot v letu 2021, še vedno pa manj kot rekordnega leta 2019.

Samo deset največjih prestopov v 2022 je predstavljalo 12,5 odstotka celotne prestopne vsote. Največjih 100 prestopov od 2483 transferjev, za katere so klubi odšteli denar, pa je predstavljalo skoraj polovico celotnega zneska. Pri tem so prednjačili angleški klubi z dvema milijardama evrov.

Največji delež od prestopov so dobili francoski klubi, in sicer skoraj 680 milijonov evrov. Prvič v zgodovini pa so portugalski klubi poskrbeli za največje število nakupov (901). Brazilija je na drugi strani prednjačila z odhodi igralcev, teh je bilo 998.

Brazilci na Portugalsko, Hrvati v Slovenijo

Največ prestopov iz ene države v drugo je bilo iz Brazilije na Portugalsko (338), tu je pri vrhu, na šestem mestu, tudi "selitev" igralcev s Hrvaške v Slovenijo (63). Slovenski klubi so sicer za prestope porabili 3,86 milijona evrov (174 prihodov v 23 klubov), prodali pa so za 11,5 milijona (161 odhodov iz 13 klubov).

Raste pa tudi ženski nogometni trg. Od leta 2018, ko so uvedli zdajšnji način štetja prestopov, se je število mednarodnih prestopov več kot podvojilo. Število klubov, vključenih v prestope, je s 410 v letu 2021 naraslo na 500 v 2022. Prestopov je bilo 1555 oziroma 19,3 odstotka več kot prejšnje leto.

