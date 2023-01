Po pričakovanju se največji posli sklepajo na Otoku. Bogati angleški klubi so se podali na lov za okrepitvami. Za zdaj je (že drugi prestopni rok zapored) največ kupoval Chelsea, a modri še niso rekli zadnje. Po prihodu Mihajla Mudryka, že 14. novinca londonskega kluba, odkar je njegov lastnik Todd Boehly (za vse je zapravil blizu 400 milijonov evrov), so malce utihnile napovedi o prihodu Enza Fernandeza. Argentinec, čigar odkupna klavzula v pogodbi znaša 120 milijonov evrov, do nadaljnjega ostaja pri Benfici.

Ker pa je Chelsea veliko kupoval, bi lahko v kratkem ostal brez nekaterih igralcev. Če želi za nastope v ligi prvakov registrirati tri pomembne zimske novince, Joaa Felixa, Benoita Badiashileja in Mudryka, se bo moral znebiti vsaj nekaj nogometašev, ki niso bili produkt klubskega podmladka. Tako bi lahko Stamford Bridge zapustili Ruben Loftus-Cheek, Conor Gallagher in Hakim Ziyech, za katere se resno zanima Newcastle. Na izhodnih vratih bi se lahko znašla tudi Raheem Sterling in Pierre-Emerick Aubameyang.

Največji prestopi v tem zimskem prestopnem roku:

Nogometaš (država) Prejšnji klub Novi klub Odškodnina Mihajlo Mudryk (Ukrajina) Šahtar Doneck (Ukr) Chelsea (Ang) 70 milijonov evrov Cody Gakpo (Nizozemska) PSV Eindhoven (Niz) Liverpool (Ang) 42 Benoit Badiashile (Francija) Monaco (Fra) Chelsea (Ang) 38 Georginio Rutter (Francija) Hoffenheim (Nem) Leeds United (Ang) 28 Danilo (Brazilija) Palmeiras (Bra) Nottingham Forest (Ang) 20

Topničarji se želijo okrepiti

Raphinha je nedavno z Barcelono osvojil španski superpokal. Foto: Reuters V angleškem prvenstvu se najbolj smeji Arsenalu. Topničarji blestijo in iz tedna v teden višajo prednost pred zasledovalci. Trener Mikel Arteta se zanima za 28-letnega Belgijca Leandra Trossarda, ki pri Brightonu ni v idealnih odnosih s trenerjem Robertom de Zerbijem. Za Belgijca se zanima tudi Tottenham, kar pa zadeva Arsenal, otoški mediji omenjajo še nekaj vročih imen, ki bi se lahko preselila v London. To sta Brazilec Raphinha in Španec Ferran Torres, ki branita barve Barcelone, še vedno pa je v igri Srb Dušan Vlahović, za katerega bi bili pripravljeni Londončani plačati 80 milijonov.

Liverpool, ki je padel v rezultatsko krizo, se povezuje z morebitnim prihodom Maročana Sofyana Amrabata.

Angleški velikani se zanimajo za mlada zvezdnika bundeslige, Hrvata Joška Gvardiola in Angleža Juda Bellinghama, a naj bi ostala v svojih klubih vsaj do konca sezone. Ko bosta odšla, bi lahko RB Leipzig in Borussia Dortmund prejela ogromno odškodnino, več kot 100 milijonov evrov.

Manchester United bi lahko na Old Trafford pripeljal Marca Reusa. Triintridesetletni Nemec, izkušen kapetan rumeno-črnih, bi lahko tako okrepil rdeče vrage, ki jim gre po odhodu Cristiana Ronalda odlično. Padli so v zmagoviti niz, sledi pa izziv resnice, nedeljski derbi proti Arsenalu. Reus je v načrtih tudi Ronaldovega delodajalca Al-Nassra.

Bi se lahko Keylor Navas pridružil nekdanjemu soigralcu Cristianu Ronaldu v Savdski Arabiji? Foto: Reuters

Savdijci se trudijo pripeljati še kakšnega zelo znanega nogometaša. Omenjali so Sergia Ramosa, zdaj pa se poroča o Kostaričanu Keylorju Navasu. Dokazani vratar bi prišel Al-Nassru še kako prav, saj se je Kolumbijec David Ospina poškodoval. Zanimivo je, da bo PSG ta četrtek gostoval v Riadu. Na tem obračunu bosta v središču pozornosti Cristiano Ronaldo in Lionel Messi, 36-letni Navas pa je pri Parižanih že dalj časa v senci mlajšega italijanskega stanovskega kolega Gianluigija Donnarumme.

Wolverhampton je po poročanju The Times vse bližje podpisu pogodbe s španskim napadalcem Pablom Sarabio, ki je pri PSG deležen ogromne konkurence.

Barcelona se je ogrela za Hrvata

Marcelo Brozović je pomagal Hrvaški do tretjega mesta na SP 2022. Foto: Reuters Kako pa je pri Barceloni? Katalonci se zanimajo za hrvaškega reprezentanta Marcela Brozovića, soigralca Samirja Handanovića pri Interju in marljivega delavca v zvezni vrsti. Po poročanju španskega športnega dnevnika Marca bi trener Kataloncev Xavi Hernandez takoj prižgal zeleno luč za prihod izkušenega Hrvata, če bi Inter v zameno sprejel Nizozemca Memphisa Depaya. Nekdanji napadalec Lyona in Manchester Uniteda je izgubil mesto v začetni postavi Barcelone. Ko so Katalonci nedavno osvojili španski superpokal, to je prva trenerska lovorika Xavija pri Barceloni, je Depay ostal priklenjen na klop. Zanj se zanima tudi madridski Atletico, ki ne more biti zadovoljen z dosežki v zadnjih mesecih.

Do konca sezone, takrat bi lahko Los Colchoneros po dobrem desetletju zapustil Diego Simeone, je ostal še brez Joaa Felixa. Kupil ga je Chelsea, še drugič zapored najbolj aktiven in zapravljiv kupec igralcev, a mu to ne pomaga veliko. Trenutno je zgolj na sredini lestvice, edino upanje, da lahko doseže kaj več, ostaja liga prvakov, kjer se je uvrstil v osmino finala. Med 16 najboljših se je v ligi prvakov uvrstil tudi Inter, za katerega nastopa Brozović, ne pa tudi Barcelona, ki jo čakajo dokazovanja v evropski ligi.

Se bo Franck Kessie vrnil v Milano, a na k rdeče-črnim, temveč k velikemu tekmecu Interju? Foto: Guliverimage

Barcelona pa bi lahko za 30-letnega hrvaškega zveznega igralca ponudila Interju še enega nogometaša. Govorice o tem, kako bi lahko Katalonci ponudili Interju reprezentanta Slonokoščene obale Francka Kessieja, ki odlično pozna San Siro, saj je v preteklosti nastopal za AC Milan, so vse glasnejše. Omenja jih tudi novinarski guru za dogajanje na nogometni tržnici, Italijan Fabrizio Romano. Zanimivo je, da bo v Savdski Arabiji lovil lovoriko v teh dneh tudi Inter. V sredo ga čaka milanska poslastica, dvoboj z rdeče-črnimi, za italijanski superpokal.

Franck Kessié’s future depends now on Barcelona. Discussions took place with intermediaries on a possible swap deal with Marcelo Brozović over last days, but it’s up to Barça and Xavi 🚨🔵🔴 #FCB



Memphis Depay “won’t join Inter”, as his lawyer told me — his priority is Atlético. pic.twitter.com/FpqwLU4RMV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2023

Inter bi lahko ostal brez Nizozemca Denzela Dumfriesa, za katerega se po poročanju Tuttomercata zanimata Manchester United in Chelsea, a bi morala zanj ponuditi vsaj 40 milijonov evrov. Zanimanje je pokazal tudi Bayern, a se nato umaknil iz igre. Iščejo pa Bavarci še vedno najbolj primerno okrepitev za odgovorni položaj med vratnicama. Poškodovani Manuel Neuer v tej sezoni ne bo več branil. Omenjala se je možnost, da bi v München prišel švicarski reprezentant Yann Sommer in tako pol leta pred iztekom pogodbe zapustil Borussio Mönchengladbach. Zanj so Bavarci ponudili 14 milijonov evrov, a je Borussia zavrnila ponudbo.