Izjemna rešitev za polnjenje avtomobilov

Električni avtomobili so dandanes – še posebej, če ga lahko redno polnite doma in če vsakodnevno pretežno opravljate kratke poti in lahko na poti enostavno dostopate do rešitev za polnjenje – vse pogostejša izbira uporabnikov. Dejstvo je, da polnilna infrastruktura napreduje, nenehno pa se razvijajo tudi namenske domače polnilnice, napredne in inovativne rešitve za polnjenje električnih vozil, ki ponujajo številne prednosti v primerjavi z običajnimi gospodinjskimi vtičnicami (šuko vtiči). Kaj morate vedeti o montaži domačih polnilnic za električna vozila in na kaj morate biti pozorni, ko se odločite za montažo polnilnice? Predstavljamo vam vrhunsko, kakovostno, zelo prilagodljivo in za uporabo preprosto rešitev za polnjenje električnih vozil , ki se med drugim brezhibno integrira tudi s sončno energijo.

V podjetju Teltonika Energy razvijajo inovativne rešitve za polnjenje električnih vozil, ki omogočajo učinkovitejšo in trajnostno vožnjo ter učinkovito prispevajo k zmanjšanju emisij CO2. Ena izmed takih je polnilnica TeltoCharge, ki bo spremenila vašo izkušnjo polnjenja električnih vozil z izjemno funkcionalnostjo, vrhunskim videzom, visokokakovostno izdelavo in pametnimi funkcijami, s katerimi boste prihranili čas in denar ter zmanjšali svoj ogljični odtis.

Gre za kakovostno, prilagodljivo in za uporabo preprosto rešitev za polnjenje električnih vozil, za pametni polnilnik, ki lahko prepolovi vaše stroške polnjenja, hkrati pa podvoji življenjsko dobo baterije vašega električnega vozila. Izjemno prednost predstavlja brezhibna integracija s sončno energijo. In zadnje, a še zdaleč ne najmanj pomembno: z združitvijo solarnega in tradicionalnega polnjenja boste poskrbeli tudi za zmanjšan ogljični odtis.

Foto: Arhiv ponudnika

Zakaj namenska domača polnilnica namesto običajne gospodinjske vtičnice?

Čeprav se morda za polnjenje električnega vozila zdi prikladno uporabljati običajno gospodinjsko vtičnico (šuko vtič), so namenske domače polnilne postaje znatno boljša izbira. Zakaj? Za to obstaja mnogo razlogov. Zakaj bi se odločili za domačo polnilnico TeltoCharge, namenske polnilne točke namesto klasičnih "šuko" polnilnic do 3,7 kW? Predvsem, ker je polnjenje na ta način:

hitrejše,

varnejše,

lažje za uporabo in

pametnejše.

Čeprav namenski domači polnilnik zahteva začetno investicijo, se ta dolgoročno izplača predvsem zaradi učinkovitosti in varnosti. V tem kontekstu lahko šuko vtičnica v prvi vrsti služi kot rezervna možnost za občasno uporabo, saj je manj primerna za redno polnjenje modernih električnih vozil.

Foto: Arhiv ponudnika

1. Hitrosti polnjenja: domači polnilnik ali šuko vtič?

Domači polnilniki so zasnovani posebej za hitro in učinkovito polnjenje električnih vozil, kar pomeni, da lahko s takšnim polnilnikom baterijo vozila napolnite bistveno hitreje. Kakšna je razlika konkretneje, v številkah? Časi polnjenja se bodo razlikovali med vsemi električnimi vozili, vendar bo domači polnilnik za električne avtomobile z 11 kW električno vozilo napolnil do trikrat hitreje kot običajni šuko vtič.

2. Je polnjenje avtomobila iz domače vtičnice resnično varno?

Upoštevati je treba, da je polnjenje električnega avtomobila povezano z nekaj varnostnimi tveganji, ki jih je treba upoštevati. Katera? Da, šuko vtičnice lahko polnijo električna vozila, a niso zasnovane za podporo vrstam obremenitev v časovnih obdobjih, kot jih potrebujejo električna vozila. Gledano v splošnem so domače električne instalacije običajno načrtovane za manjše, ne pa za visoke obremenitve, kot je polnjenje električnega avtomobila. Če inštalacije niso primerne ali dovolj močne, lahko dolgotrajno polnjenje povzroči preobremenitev in posledično pregrevanje, ki tako ali drugače preizkuša kakovost domače napeljave in tudi vtičnice.

Nasprotno pa so namenske polnilne točke nameščene na novih električnih tokokrogih in so posebej zasnovane za obvladovanje obremenitev avtomobilskega polnjenja. Poleg tega morajo polnilne točke izpolnjevati številne razvijajoče se regulativne standarde, da se zagotovi njihova varnost pred vsemi izvedljivimi električnimi tveganji. Tudi zaradi tega so namenski domači polnilniki, kot je polnilnik TeltoCharge, veliko varnejša izbira.

3. Uporabniška izkušnja: kako je električna vozila v resnici najlažje polniti doma?

Namenski domači polnilniki bodo nameščeni na priročnem mestu, kar bo olajšalo priključitev, medtem ko obstoječe šuko vtičnice pogosto pomenijo kable, napeljane skozi okna, vrata in mačje lopute. Znotraj domačih namenskih polnilnic potencialni vrhunec enostavne uporabe predstavljajo polnilniki z integriranim kablom TIP 2, saj je kabel v ohišju in ga je treba priključiti le na enem koncu. V Sloveniji je še vedno večina priključkov trofaznih z močmi od 3 x 16 A do 3 x 25 A, pri katerih lahko z uporabo pametne polnilnice v kombinaciji z merilnikom dosežete moč polnjenja od 11 kW/h do 17 kW/h pri modelih polnilnic TeltoCharge z 22 kW.

4. TeltoCharge pametna prihodnost polnjenja električnega avtomobila doma

Pričakuje se, da bo vedno več ljudi polnilo svoje električne avtomobile doma, zato bodo tudi polnilne točke verjetno morale rešiti nove izzive, povezane z energijo, ki se bodo pojavili za voznike in omrežja.

V primerjavi s hišnimi šuko vtiči hišne polnilne postaje že omogočajo veliko pametnih funkcionalnosti, ki jih bo s pomočjo spletnih povezav z rednimi nadgradnjami tudi lažje prilagajati. Z uporabo diagnostičnih aplikacij lahko pri polnilnici TeltoCharge vaš inštalater redno nadzira in na daljavo poskrbi za programske posodobitve.

Tudi upravljanje namenskih domačih polnilnic za električna vozila – polnilnika TeltoCharge – je pametno. Kako pametno? Med drugim lahko spremljate stanje polnilnika, načrtujete polnjenje, ko je energija najcenejša, ogledate si lahko statistiko v realnem času, polnilnik pa lahko tudi zaklenete, da ga zaščitite pred nezaželenimi uporabniki.

Foto: Arhiv ponudnika

Kako se pripraviti na namestitev domačega polnilnika za električna vozila?

Namestitev pametnega domačega polnilnika je najprimernejši način za polnjenje vašega električnega vozila, na srečo pa tudi ni tako zapletena, kot si mislite.

Kako je torej z namestitvijo? TeltoCharge boste namestili hitro in enostavno brez zapletenih dodatnih korakov. Zagotovil vam bo najboljšo izkušnjo električnega vozila od trenutka, ko je nameščen, do prvega polnjenja svojega električnega vozila – tudi zato, ker je podoben uporabi pametnega telefona.

Preden rezervirate namestitev polnilnika za električna vozila, boste morali upoštevati številne pomembne stvari, da boste kar najbolje izkoristili svoj polnilnik. Kaj se velja vprašati?

Kje parkirate svoje električno vozilo in kam želite postaviti domači polnilnik?

Kakšna je vaša kakovost domačega omrežja Wi-Fi in ali imate možnost priključitve na domači internetni priključek?

Kakšen polnilnik za električna vozila želite namestiti (montaža na steno ali steber), s kablom ali na vtičnico?

Koliko bo stala vaša namestitev in kako izbrati lokacijo, da bo pot za pripravo inštalacije najbližja in najlažja?

Foto: Arhiv ponudnika

1. Kje je najbolje namestiti polnilnik za električna vozila?

Lokacija za namestitev polnilnika za električna vozila je odvisna od več dejavnikov, ki se nanašajo predvsem na dostopnost, varnost, in tehnične zahteve. Pri izbiri idealnega mesta za namestitev velja v osnovi upoštevati dejavnike, kot so dostop do vozila, zaščita pred vremenskimi vplivi, udobnost uporabe, električna infrastruktura, varnost …

Pri tem velja omeniti, da bo veliko ponudnikov električnih polnilnic od vas zahtevalo namensko parkirišče zunaj ulice, da bo vaš domači polnilnik mogoče namestiti na varno in dostopno lokacijo. Pri polnilnicah TeltoCharge pa so poskrbeli, da boste lahko polnili tudi na lastniškem parkirnem mestu izven ograjenih območij. Polnjenje se lahko sproži s kartico RFID ter aplikacijami Google Pay, Apple Pay in Teltonika Energy. Seveda morate imeti možnost povezave svoje polnilnice z domačim električnim omrežjem.

Foto: Arhiv ponudnika

2. Ali vaš polnilnik za električna vozila potrebuje Wi-Fi?

Povezljivost Wi-Fi v polnilnikih za električna vozila ponuja številne dodatne funkcije, ki lahko izboljšajo uporabniško izkušnjo in povečajo učinkovitost polnjenja. Večina domačih polnilnikov za električna vozila ima funkcije, ki za dostop zahtevajo povezavo Wi-Fi. Polnilniki, ki podpirajo Wi-Fi, niso obvezni, vendar so lahko pametne funkcije, ki jih vključujejo, izjemno koristne. Pri polnilnikih TeltoCharge imate poleg povezav Wi-Fi in LAN tudi povezavo Bluetooth, prek katere se lahko povežete s polnilnico in dostopate do vseh njenih funkcionalnosti tudi brez dostopa do interneta. Opcijsko lahko pri naročilu polnilnice izberete tudi možnost povezovanja LTE 4G.

3. Kakšen polnilnik za električna vozila izbrati?

Pred namestitvijo polnilnika za električna vozila velja razmisliti tudi o tem, ali izbrati kabelsko ali polnilnico z vtičnico in seveda Možnost s kablom tip 2 Foto: Arhiv ponudnika kakšna maksimalna moč polnjenja je primerna za določeno električno vozilo.

Razumljivo je, da si večina lastnikov električnih vozil želi najhitrejšo mogočo hitrost polnjenja za svoja električna vozila, vendar to ni vedno mogoče, v nekaterih primerih tudi smiselno, saj obstaja nekaj dejavnikov, ki omejujejo hitrost polnjenja električnih vozil.

Ko gre za področje največje stopnje polnjenje, velja predvsem naslednje: tudi če vaše električno vozilo lahko sprejme hitrejšo hitrost polnjenja, se bo polnilo samo z največjo hitrostjo polnilne točke in obratno. Na primer, električni avtomobil, ki se lahko polni z 11 kW, se bo na polnilniku s 7 kW polnil samo z največ 7 kW. Če je priključen na polnilno točko z 22 kW, se bo še vedno polnil, vendar ne hitreje od 11 kW.

4. Koliko stane namestitev polnilnice za električna vozila doma?

Pomembno je, da se za namestitev polnilne točke za električna vozila vedno obrnete na pooblaščenega električarja. V podjetju GA Sistemi, d. o. o., vam lahko zagotovijo strokovno in hitro montažo po dogovoru na osnovi ogleda lokacije in pripravi ustrezne ponudbe. Njihovi strokovnjaki vam bodo svetovali, kako z inštalacijskimi kabli želeno lokacijo polnilne postaje zagotoviti najceneje.

Kaj pa cena? Osnovna montaža in konfiguracija polnilne postaje Teltocharge na vnaprej pripravljeno mesto montaže se začne pri 170 evrih.

Prav tako vam v podjetju GA Sistemi, d. o. o., na vašo željo vgradijo tudi merilnik električne energije, s čimer se boste izognili preobremenitvi hišnega električnega omrežja. V taki vezavi se merilnik in polnilnica konstanto pogovarjata, pogovor pa se v končni fazi kaže v prilagojeni moči polnjenja električnih vozil. Zaradi sistemske možnosti nastavitev moči polnilnice niste omejeni na priključno moč objekta.

Foto: Arhiv ponudnika

Ali lahko vzamete polnilnik za električna vozila, ko se selite?

Kako je z namenskim domačim polnilnikom v primeru selitve? Da, polnilnik lahko vzamete s seboj, ko se preselite. Ob tem velja poudariti, da vam s tem, ko vam (priporočljivo kvalificirani) električar odstrani polnilnik in ga namesti na vašo novo nepremičnino, povzroči nekaj stroškov. V podjetju Teltonika Energy strankam v zvezi s tem svetujejo, naj preverijo premestitev polnilnika ali namestitev novega, da ugotovijo, kaj je stroškovno učinkovitejše. Na vaši stari nepremičnini bo ostalo tudi nekaj kablov, ki jih bodo novi lastniki lahko priključili na svoj polnilnik.

Foto: Arhiv ponudnika

Vas zanima več? Več informacij o prihodnosti polnjenja na svojem zidu lahko pridobite tukaj ali na telefonski številki +386 1 7818 474 in elektronski pošti info@ga-sistemi.si.

Preberite več o tem, kako pametni polnilnik TeltoCharge ponuja tri načine solarnega polnjenja, ki uporabniku omogočajo številne prilagodljivosti.