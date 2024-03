Inovativna rešitev za polnjenje električnih vozil

Električna mobilnost se nenehno razvija na vseh ravneh in postaja vse bolj prisotna v našem vsakdanjem življenju. Zaradi vse boljšega dosega ostajajo električni avtomobili vedno bolj privlačna izbira za voznike. Zanimanje voznikov zanje nedvomno povečuje tudi napredek polnilne infrastrukture in tehnologije. Velik korak nedvomno predstavljajo tudi napredne in inovativne rešitve za polnjenje električnih vozil . Predstavljamo vam vrhunsko, kakovostno, zelo prilagodljivo in za uporabo preprosto rešitev za polnjenje električnih vozil , ki se brezhibno integrira s sončno energijo .

Ko govorimo o električnem vozilu, se nam pogosto zastavljajo ista vprašanja, ki so največkrat povezana z dosegom, polnjenjem ter kratkoročnimi in dolgoročnimi stroški. Vseh navedenih vprašanj v tem prispevku ne bomo rešili, se bomo pa osredotočili na eno izmed pomembnejših – polnjenje v okviru domače polnilnice. Tako kot na vsako novo stvar se je treba tudi na logiko uporabe električnega vozila privaditi, a glede na vozno izkušnjo, udobje in dolgoročne nizke lastniške stroške imajo električna vozila izjemen prodajni potencial ter bodo za prehod na električna vozila prepričala čedalje več slovenskih kupcev. Prav v Sloveniji bi (vsaj v teoriji) moral biti ta potencial še večji – večina zasebnih voženj povprečnega Slovenca po Sloveniji je namreč krajših.

Smiselnost lastne polnilnice za e-avto

Živimo v času, ko je (lahko) vožnja z električnim vozilom ali hibridom cenejša kot vožnja z vozilom na bencin ali dizel. In ko je končno mogoče, da je uporaba energije iz čistih virov cenejša od tiste, ki izvira iz fosilnih goriv. Dejstvo je, da električni avtomobil ni primeren za vse voznike, prav tako ni za vse cenovno ugodnejši od klasičnih bencinskih ali dizelskih avtomobilov, a marsikdo bo z njimi lahko še kako prihranil.

Posebej sta uporaba oziroma lastništvo električnega avtomobila smiselna, če ga lahko redno polnimo doma. Po drugi strani vsi teh možnosti nimajo, a tudi tisti, ki jo imajo, se prej ali slej soočijo z vprašanjem, kako doma optimizirati polnjenje električnega avtomobila.

Svoje električno vozilo lahko doma polnite prek običajne vtičnice, kar je zamudno, ali pa prek namenske domače polnilnice. Zadnje – skladno z napredkom električnih avtomobilov, iz leta v leto postajajo bolj raznolike, celovite in večplastne.

TeltoCharge bo spremenil vašo izkušnjo polnjenja električnih vozil z izjemno funkcionalnostjo, vrhunskim videzom, visokokakovostno izdelavo in pametnimi funkcijami, ki vam prihranijo čas in denar in zmanjšajte svoj ogljični odtis. Gre za pametni polnilnik, ki ima potencial, da prepolovi vaše stroške polnjenja, hkrati pa podvoji življenjsko dobo baterije vašega električnega vozila.

Enostavna, pametna in zanesljiva polnilnica za električna vozila

V podjetju Ga Sistemi razvijajo inovativne rešitve za polnjenje električnih vozil, ki omogočajo učinkovitejšo in trajnostno vožnjo ter učinkovito prispevajo k zmanjšanju emisij CO2.

Ena izmed takih je polnilnica TeltoCharge. Gre za kakovostno, prilagodljivo in za uporabo preprosto rešitev za polnjenje električnih vozil. Izjemno prednost predstavlja brezhibna integracija s sončno energijo. Omenjena integracija bo spremenila vašo izkušnjo polnjenja električnih vozil z izjemno funkcionalnostjo, vrhunskim videzom, visokokakovostno izdelavo ter pametnimi funkcijami, ki vam prihranijo čas in denar. In zadnje, a še zdaleč ne najmanj pomembno: z združitivjo solarnega in tradicionalnega polnjenja boste poskrbeli tudi za zmanjšan ogljični odtis.

Foto: Arhiv ponudnika

Pametno upravljanje

Kako je z namestitvijo? TeltoCharge boste namestili hitro in enostavno brez zapletenih dodatnih korakov. Zagotovil vam bo najboljšo izkušnjo električnega vozila od trenutka, ko je nameščen, do prvega polnjenja svojega električnega vozila – tudi zaradi tega, ker je po principu podoben uporabi pametnega telefona.

V maniri pametnih telefonov je tudi upravljanje polnilnika TeltoCharge pametno. Kako pametno? Med drugim lahko spremljate stanje polnilnika, načrtujete polnjenje, ko je energija najcenejša, ogledate si lahko statistiko v realnem času, polnilnik pa lahko tudi zaklenete, da ga zaščitite pred nezaželenimi uporabniki.

Dodatna prednost polnilnika TeltoCharge je tudi zanesljiva zgradba, saj ga odlikuje robustna zunanja lupina in zanesljiva kakovost izdelave, ki lahko prenese tudi najtežje vremenske razmere. Ima oznako IP55 in IK10, kar pomeni, da ga je mogoče varno namestiti v zaprtih prostorih in na prostem.

Foto: Arhiv ponudnika

Kaj pa moč? TeltoCharge premore do 22 kW polnilne zmogljivosti. Dovolj, da boste porabili manj časa za čakanje, da se vaše električno vozilo napolni, več časa pa boste posledično uživali v vožnji. Dinamične LED-lučke vam na pregleden način prikazujejo moč, povezljivost in stanje polnjenja.

Polnilnik TeltoCharge je mogoče upravljati tudi na daljavo, preprosto ga lahko povežete s katerokoli pametno napravo prek povezave Bluetooth.

Prav tako je združljiv z vsakim električnim vozilom in priključnim (PHEV) hibridom zdaj in v prihodnosti. Za dodatno brezskrbnost glede kakovosti izdelka bo poskrbela triletna garancija.

Premium dizajn vam omogoča izbiranje med veliko različnimi konfiguracijami.

Foto: Arhiv ponudnika

Možnost solarne integracije in prilagoditve polnjenja: trije različni načini polnjenja

Pametni polnilnik TeltoCharge ponuja tri načine solarnega polnjenja, ki uporabniku omogočajo obilo prilagodljivosti.

1. Polnjenje samo s sončno energijo: sprejmite moč sonca V načinu polnjenja samo s sončno energijo uporabniki izkoristijo stoodstotno zeleno energijo, pridobljeno neposredno iz sonca. Z uporabo najsodobnejših solarnih panelov in fotonapetostne tehnologije ta način omogoča optimalno izrabo obnovljive sončne energije in zagotavlja zeleno rešitev polnjenja za okoljsko ozaveščenega uporabnika. 2. Polnjenje ECO+: vzpostavljanje popolnega ravnovesja Način polnjenja ECO+ prinaša harmonično združitev solarnega in tradicionalnega polnjenja. Zagotavlja optimalen izkoristek sončne energije ob ohranjanju ravnovesja s klasičnim električnim omrežjem. Sistem je zasnovan tako, da daje prednost sončni energiji in jo uporablja vedno, ko sije sonce. 3. ECO Polnjenje: zagotavljanje neprekinjenega polnjenja Nazadnje, v tistih časih, ko sončne energije primanjkuje, na primer v večernih urah ali oblačnih dneh, priskoči na pomoč način ECO Charging. Zagotavlja neprekinjeno polnjenje iz običajnega električnega omrežja, kar zagotavlja, da je vaše električno vozilo vedno pripravljeno na pot, ne glede na razpoložljivost sončne svetlobe.

Foto: Arhiv ponudnika

Inteligentno uravnoteženje in razporejanje faz

Ob treh načinih polnjenja TeltoCharge solarno polnjenje vključuje tudi inteligentno fazno uravnoteženje in razporejanje. Sistem je izpopolnjen do te mere, da lahko samodejno preklaplja med eno- ali trifaznim polnjenjem za prilagoditev razpoložljivega presežka sončne energije, ki ustreza izbranemu profilu solarnega polnjenja: samo solarno, ECO+ ali ECO.

Poleg tega funkcija razporejanja uporabnikom omogoča programiranje profila solarnega polnjenja glede na njihove posebne potrebe in čas v dnevu. Tako lahko načrtujete polnjenje samo s sončno energijo v obdobjih visoke razpoložljivosti sončne svetlobe, da povečate izkoristek zelene energije, medtem ko lahko polnjenje ECO programirate za čase, ko se pričakuje, da bo proizvodnja sončne energije omejena.

Prav tako lahko enostavno nastavite urnik polnjenja svojega električnega vozila samo v času stroškovno ugodnih ur.

Celovita rešitev podjetja Ga Sistemi

V podjetju Ga Sistemi vsem strankam ponujajo tudi montažo polnilnice, konfiguracijo in programsko rešitev za nadzor porabe ter enostaven obračun. Na željo stranke vgradijo tudi merilnik električne energije, s čimer se boste izognili možnosti preobremenitve hišnega električnega omrežja.

V taki vezavi se merilnik in polnilnica konstanto pogovarjata, pogovor pa se v končni fazi kaže v prilagojeni moči polnjenja električnih vozil. Zaradi sistemske možnosti nastavitev moči polnilnice niste omejeni na priključno moč objekta.

Foto: Arhiv ponudnika