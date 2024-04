Novost pri ohranjanju zdravja naših kosmatincev

Lastniki hišnih ljubljenčkov se zavedamo neposrednih radosti, ki jih prinaša življenje z živalskimi družabniki. Vez med človekom in živaljo je vzajemno koristen odnos. Nanjo vpliva vedenje, ki je bistveno za duševno, telesno in socialno zdravje ter dobro počutje obeh. Zato je zelo pomembno, da svojim kosmatincem omogočimo zdravo in izpolnjeno življenje ter tako dolgo uživamo v družbi drug drugega.

Foto: Shutterstock

Bivanje z ljubljenčkom je obema v korist

Mnogi med nami se še ne zavedajo koristi za telesno in duševno zdravje, ki lahko spremljata užitek, ko se stisnemo k svojemu kosmatemu prijatelju. Hišni ljubljenčki, zlasti psi in mačke, lahko zmanjšajo stres, tesnobo in depresijo, ublažijo osamljenost, spodbujajo gibanje in igrivost ter celo izboljšajo zdravje srca in ožilja. Skrb za žival lahko pomaga otrokom, da odraščajo bolj varno in dejavno. Hišni ljubljenčki so dragoceno druženje tudi za starejše. Najpomembneje pa je, da lahko hišni ljubljenček v vaše življenje vnese pravo veselje in brezpogojno ljubezen.

Vez med ljubljenčkom in lastnikom/skrbnikom pa je dobrodejna tudi za ljubljenčka. Skrb in naklonjenost, ki jo dajemo našim družabnikom, zmanjšujeta njihovo tesnobnost in strah, primerna prehranjenost in zdravstvena oskrba pa sta tudi izjemno podaljšali življenjsko dobo domačih živali.

Foto: Shutterstock

Zdravje in dobro počutje kosmatincev se začneta z zdravo dlako

Pogosto lahko slabše zdravstveno stanje naših kosmatih prijateljev opazimo prek njihovega kožuščka. Splošni videz dlake vašega psa je lahko prvi kazalnik zdravstvenih težav. Zdrav pes ima sijočo dlako brez prhljaja ali mastnosti, dlaka tudi ne izpada pretirano. Podobno velja tudi za mačke, zdrava dlaka mora biti sijoča in gladka, ne groba ali lomljiva, zdrava koža pa prožna in čista, ne mastna, luskasta ali grbasta. Tako za pse kot mačke se zdravje začne s preprečevanjem ugrizov in odstranjevanjem morebitnih bolh in klopov.

Bolhe in klopi niso samo nadležni zajedavci, temveč so za naše kosmate prijatelje tudi veliko zdravstveno tveganje. Predvsem klopi so prenašalci nevarnih bolezni, ki ogrožajo tudi ljudi.

Foto: Shutterstock

Zaščitite svoje ljubljenčke, svojo družino

Klopi, ki se prisesajo na pse in mačke, prinašajo predvsem bakterije in protozooje – majhne zajedavce, ki jih klopi v gostitelja prenesejo v 24 do 72 urah po ugrizu, včasih tudi prej. Poleg alergijske reakcije se lahko živali od klopov nalezejo anaplazmoze, lajmske borelioze in babezioze, zelo redek pa je pri živalih klopni meningoencefalitis (KME), ki je zelo nevaren za ljudi. Piki bolh so neprijetni, bolhe laho povzročijo alergijske reakcije pri naših hišnih ljubljenčkih in prenašajo trakulje ter bolezni, kot je bartoneloza (bolezen mačje praske). Zato je bistvenega pomena uporaba primerne zaščite pred temi zajedavci.

Poznamo več različnih metod, od ovratnic do merilnih kapalk, zdaj pa je tudi na slovenski trg prišla najenostavnejša metoda za zagotavljanje varnosti naših ljubljenčkov.

Okusna žvečljiva tableta AdTab™ je tableta, ki psom in mačkam zaščito pred bolhami in klopi nudi za ves mesec!

Foto: Shutterstock

AdTab™ enostavna uporaba in dosegljivost

AdTab™ žvečljive tablete so na voljo v veterinarskih lekarnah, lekarnah in na spletu brez recepta! Tako lahko zelo enostavno poskrbite za zdravje svojih kosmatih razvajenčkov. Tablete so na voljo tako za pse kot za mačke, prilagojene pa so različnim telesnim masam vaših lepotcev in zagotavljajo enomesečno učinkovito zaščito pred bolhami in klopi.

Ljubljenčki jih bodo sprejeli brez težav, saj so tablete zelo okusne. Tako imajo pasje tablete okus po mesu, mačje pa po vanilji. Kopanje in šamponiranje ne vplivata na delovanje in učinkovitost izdelka. Prav tako so tablete učinkovite tudi pri že obstoječi okužbi z bolhami ali klopi. Primerne so za uporabo pri mladičkih od osmega tedna dalje. Zaščita vaše družine je zdaj izjemno enostavna, vašim dlakavim družinskim članom pa ne bo več neprijetno ob uporabi izdelkov, ki bi lahko dražili kožo.

AdTab™ za pse: zdravi obstoječe okužbe in preprečuje nove okužbe s klopi ter bolhami ves mesec,

ena žvečljiva tableta z okusom mesa,

en mesec varstva,

na voljo v petih jakostih, odvisno od telesne mase

lahko se daje mladičem od starosti osem tednov in telesne mase 1,3 kilograma,

uporabite eno žvečljivo tableto enkrat na mesec z obrokom ali po njem,

kopanje in šamponiranje nimata vpliva na učinek in učinkovitost zdravila

AdTab™ za mačke: zdravi obstoječe okužbe in preprečuje nove okužbe s klopi in bolhami ves mesec,

ena majhna tableta z okusom vanilje,

en mesec varstva,

na voljo v dveh jakostih, odvisno od telesne mase,

lahko se daje mladičem od starosti osem tednov in telesne mase 0,5 kilograma,

veterinarsko zdravilo dajte s hrano ali 30 minut po hranjenju,

kopanje in šamponiranje nimata vpliva na učinek in učinkovitost zdravila

Vsebuje lotilaner.

AdTab™ je prava izbira za enostavno in učinkovito zaščito pred bolhami in klopi, za katero ne potrebujete recepta!

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.