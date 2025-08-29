Sedmi krog 1. SNL se v petek začenja v Kidričevem, kjer za točke igrata Aluminij in Koper. Konec tedna bo zaznamoval večni derbi v Stožicah, na katerem bo potrta Olimpija po neuspehu v Evropi skušala prekiniti rezultatsko krizo proti motiviranemu Mariboru, pri katerem še vedno odmeva možnost, da bi na trenerski stolček sedel strateg šampionskih zmajev Victor Sanchez. Radomlje bodo v soboto gostile Bravo, nedelja pa bo še kako pestra, saj poleg spektakla v Stožicah, za katerega (še) ne vlada večje zanimanje gledalcev, prinaša še spopad Mure in Primorja ter Celja in Domžal. V knežjem mestu bo še kako slovesno, saj se je Rierova četa uvrstila v konferenčno ligo, v Domžalah pa po katastrofalnem in stresnem vstopu v sezono ne manjka sprememb.

1. SNL, 7. krog:

Petek, 29. avgust:

Sedmi krog, ki prinaša največji praznik klubskega nogometa v Sloveniji, saj se bosta prvič v tej sezoni spopadla največja rivala Olimpija in Maribor, se bo začel ob 17.30 v Kidričevem. Drugoligaški prvak Aluminij je imenitno vstopil v sezono. Večino točk osvaja na gostovanjih, zdaj pa želi dobro formo dokazati tudi na domači zelenici. Osvojil je že 13 točk, tako da po uvodni šestini sezone zaseda visoko četrto mesto. Na lestvici gleda v hrbet tudi drugouvrščenim Koprčanom, ki pod vodstvom Slaviše Stojanovića bolj ali manj marljivo nabirajo točke, tako da velja pričakovati zanimivo srečanje. Obrambna vrsta kanarčkov bo pogrešala Francoza Ahmeda Sidibeja, ki se je med tednom za rekordno odškodnino preselil v Benetke.

Radomljani so v Ljudskem vrtu prekinili niz treh zmag. Foto: Jure Banfi

Za edino sobotno srečanje bosta v Domžalah poskrbela Radomlje in Bravo. Mlinarji bodo skušali na krilih prvega strelca Mateja Malenška, rojenega Hrvata, ki je bil pred dnevi prvič vpoklican v slovensko izbrano vrsto do 21 let, premagati mladega tekmeca iz Ljubljane. Četi Jugoslavu Trenčovskemu je do izključitve Dejana Vokića v Ljudskem vrtu, zaradi nje se bo moral hladiti na dveh tekmah, kazalo imenitno (1:1), pozneje pa je Maribor le izkoristil prednost in napolnil mrežo mlinarjev (1:5). Podobno usodo so le dan pozneje v Stožicah doživeli nogometaši Brava. Celje jih je nadigralo v Stožicah, Bravo je prejel pet zadetkov (0:5).

Mura po vrnitvi Luke Bobičanca igra bolje kot na začetku sezone. Foto: Jure Banfi

Prvoligaška karavana se bo v nedeljo najprej ustavila v Murski Soboti. Mura je v zadnjem obdobju dvignila kakovostno raven izvedb. V prejšnjem krogu bi skoraj ostala neporažena na Bonifiki, tokrat pa želi izkoristiti prednost domačega igrišča proti Primorju, ki podobno kot Prekmurci v tej sezoni ni prepričljiv pri osvajanju točk. V prejšnji sezoni so se prav vsi soboško-ajdovski dvoboji končali z domačo zmago. Se bo tradicija nadaljevala tudi v nedeljo?

Igra mačke z mišjo v Celju?

Celjani so največji ponos slovenskega klubskega nogometa v Evropi. V konferenčni ligi so v play-offu kvalifikacij po dveh izjemnih predstavah izločili Banik iz Ostrave, v nedeljo pa jim bodo lahko navijači prvič na stadionu Z'dežele čestitali za odmeven dosežek, ki bo napolnil tudi klubsko blagajno. Četa Alberta Riere je zmago v Ostravi posvetila nesrečnemu Marku Zabukovniku, ki bo zaradi poškodbe kolena izpustil še dobršno število tekem.

Celjani so v četrtek osvojili češko trdnjavo v Ostravi. Foto: Guliverimage

Celjani bodo v nedeljo skušali nadaljevati imeniten niz v 1. SNL, kjer so v uvodnih šestih krogih osvojili maksimalnih 18 točk, pri tem pa z všečnim nogometom dosegli kar 20 zadetkov. Tokrat prihajajo v goste Domžale, ki v tej sezoni še niso osvojili niti ene točke. Dvakratni prvak je v finančni krizi, po odhodih domnevnih investitorjev iz Hrvaške pa so se zgodile nove spremembe, zdaj so v mestu ob Kamniški Bistrici pristali na sodelovanje s partnerji iz Italije.

Olimpija v rezultatski krizi, Maribor kraljuje na derbijih

Vrhunec sedmega kroga predstavlja vroči derbi med Olimpijo in Mariborom. Takšni dvoboji so ponavadi odločali o razvrstitvi pri vrhu, tokrat pa je drugače, saj tako zmaji kot vijolice že krepko zaostajajo za vodilnimi Celjani. Zeleno-belim se ni posrečila šok terapija z menjavo trenerja, Nizozemec Erwin van de Looi ni prinesel želenega premika na bolje. Klub po napornem in rezultatsko neuspešnem gostovanju v Armeniji čaka izziv, pri katerem bi mu navijači težko oprostili nov spodrsljaj.

Radovan Karanović je zadnji strateg, ki je Maribor popeljal do lovorike (2022). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V Stožice namreč prihaja Maribor, ki se tudi ne more pohvaliti z bleščečo formo, se je pa lahko za razliko od Olimpije med tednom odpočil in tehtno pripravil na zmaje, hkrati pa je po prihodu začasnega trenerja Radovana Karanovića zapihal nov veter. Proti mlinarjem je bilo v igri Maribora že zaznati več poguma in igrivosti (5:1), zdaj pa bodo skušale vijolice pokvariti načrte še Olimpiji, proti kateri niso že dolgo izgubili. Zmaji so nazadnje premagali Maribor 16. septembra 2023 (2:1), nato pa na naslednjih sedmih derbijih osvojili le še dve točki.

Pred večnim derbijem, za katerega dokaj skromna prodaja vstopnic v zadnjih dneh žal ne zagotavlja pretirano visokega obiska, naslovnice polni tudi želja Maribora, da bi na trenerski položaj pripeljal nekdanjega stratega Olimpije Victorja Sancheza.

Zadnji strateg, ki je popeljal Olimpijo do državnega naslova, je Victor Sanchez (2025). Foto: Aleš Fevžer

Direktor Igor Barišić je v pogovoru za Delo izpostavil, da bi Španec lahko prevzel vodenje Maribora, le če bi klub iz mesta ob Dravi Olimpiji plačal odškodnino. Barišić namreč trdi, da je bila pogodba s Sanchezom, ki je po koncu šampionske sezone 2024/25 zapustil Ljubljano, podaljšana.

1. SNL, 7. krog:

Petek, 29. avgust:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Lestvica: