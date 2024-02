V živo: Mijić novi golgeter prve lige? Druga tekma, tretji gol.

V 21. krogu prve lige so nogometaši zavihali rokave že v petek popoldne, ko sta igrala dolžnika uvodnega spomladanskega dejanja, Aluminij in Koper. Ob polčasu je bilo 1:1. Svoj prvenec v prvi ligi sta dosegla 20-letni Tom Kljun in 19-letni Maj Mittendorfer, v 87. minuti pa je za zmago Primorcev z 2:1 zabil Timothee Nkada. Rogaška v soboto ob 13.00 igra z Domžalami, z dvema goloma Patrika Mijića je v sedmi minuti vodila z 2:0. Neprepričljiva Olimpija se podaja k Radomljanom (15.00). Nedelja prinaša dva derbija. Bravo bo poskušal pokvariti načrte Celjanom, ki jim gre vse po maslu, nato bo sledila prekmursko-štajerska poslastica med Muro in prebujenim Mariborom.

1. SNL, 21. krog:

Petek, 16. februar:

Sobota, 17. februar:

Nedelja, 18. februar:

Radosavljević do prve zmage

Aluminij je prejšnjo nedeljo igral proti Mariboru in klonil z 0:7, Koper pa je doma z 0:1 klonil proti Kalcerju iz Radomelj. Na zmagovalno pot je v petek zvečer zdaj stopila primorska ekipa. Kljub temu, da je drugi polčas postregel z bolj dinamično igo, pa je več zadetkov padlo v prvem delu. Maj Mittendorfer je v četrti minuti zadel svoj prvi prvoligaški gol, ko je po podaji s kota spretno reagiral in z glavo poslal žogo v mrežo. Tudi drugi gol je bil prvi v ligi za Toma Kljuna, s katerim je po protinapadu izenačil po lepi povratni podaji Gala Gorenaka. Z 12 metrov je natančno streljal in premagal domačega čuvaja mreže.

Po prvem polčasu, ki ni prinesel veliko akcij, se je drugače pričel drugi del, ko sta že na uvodu zgodili zelo lepi akciji. Tin Matić je v 56. minuti najprej z roba kazenskega prostora od strani z dobro merjenim udarcem zadel prečnik. Rezervist Enej Jelenič je v 60. minuti s škarjicami odlično streljal, žogo je z golove črte izbil Luka Koblar. Tudi v nadaljevanju so se vrstile akcije, a se izid dolgo ni spremenil. V 87. minuti je odločilni zadetek za goste z nekaj sreče prispeval Francoz Timothee Nkada, ki je v igro vstopil 17 minut prej.

Rogaška ima novega golgeterja

Rogaška je na uvodni tekmi pomladi v Stožicah igrala 2:2, a večji del tekme vodila. Foto: NK Rogaška V soboto sta igrala Rogaška in Domžale. Zadnja na lestvici je na spomladanski uverturi dokazala, da optimistične napovedi niso bile zgrajene na pustih temeljih. Oskar Drobne je bil le nekaj minut oddaljen od zmage nad branilci naslova. A obramba ni zdržala do konca. Olimpija je v sodnikovem dodatku izenačila (2:2).

Rogaška je pozimi ostala brez reprezentanta Nejca Gradišarja, a je s Češke pripeljala hrvaškega napadalca Patrika Mijića. Ta je zadeval že na pripravljalnih tekmah (osem golov), zatresel pa tudi mrežo Olimpije. Še boljši je bil zanj začetek tekme z Domžalami. Zadel je v peti in še v sedmi minuti. A Domžalčani so hitro odgovorili, v 14. minuti je za znižanje na 1:2 zadel Benjamin Markuš. Malo je manjkalo in Rogaška bi prednost dveh golov tokrat zapravila že v prvem polčasu. Toura Diaby je v zaključku zakrivil 11-metrovko, a je Jošt Pišek slabo streljal. Ajdin Mulalić, nekdanji vratar Domžal, mu je branil. In nato po odbitku še drugi poizkus domačega moštva.

Iz Maribor so sporočili še eno kadrovsko potezo: Érico Castro zapušča Ljudski vrt, a ostaja v Sloveniji, saj bo 31-letni napadalec pomagal v boju za obstanek moštvu Rogaške, kot posojen igralec do konca sezone 2023/24.

Olimpija si ne sme privoščiti novega spodrsljaja

Olimpija je pred nadaljevanjem 1. SNL napovedovala lov na vodilne Celjane, a se je zalomilo že v prvem nastopu. Proti Rogaški je na domači, še vedno načeti travnati površini v Stožicah stežka prišla do točke (2:2), zaostanek za jesenskimi prvaki iz knežjega mesta pa se je povečal na -12. Nov neuspeh bi Celjanom še bolj na široko odprl pot do državnega naslova. Zoran Zeljković se zaveda, da je zato treba v soboto premagati Radomlje. Zmaji so v Domžalah, kjer igrajo mlinarji domače prvoligaške tekme, običajno nizali zmage. Na devetih gostovanjih so zmagali kar sedemkrat, le enkrat pa ostali praznih rok.

Radomljani so v tej sezoni že grenili življenje Olimpiji. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Izbranci Oliverja Bogatinova so zelo motivirani. Spomladi so blesteli že lani, zdaj želijo ponoviti zgodbo in si že bistveno prej kot v zadnjem krogu zagotoviti obstanek. Radomljani so v zadnjih dneh zimskega prestopnega roka pripeljali še nekaj okrepitev, Gaber Dobrovoljc se je izkazal za izjemno pridobitev že na prvi tekmi, ko je poskrbel za zmagoviti gol na Bonifiki, zeleno-beli pa bodo poskušali vrzel v napadu po odhodu najboljšega strelca tekmovanja Ruija Pedra zapolniti z visokim Hrvatom Ivanom Durdovom. Ta odlično pozna stadion v Domžalah, saj je pred leti pogosto polnil mreže tekmecem v rumenem dresu. Dvoboj se bo začel ob 15. uri.

Festival "B reprezentantov" v Spodnji Šiški

Nedelja prinaša derbi kroga v Ljubljani, a na njem ne bo nastopila Olimpija. Ob 13. uri se bosta na stadionu ŽAK, kjer bo prihodnji mesec potekala tudi pokalna tekma med Olimpijo in Koprom, saj bodo takrat potekala vzdrževalna dela v Stožicah, spoprijela Bravo in Celje. Šiškarji so v leto 2024 vstopili z novim tekmovalnim imenom Kostel Bravo, a tudi z nekaj povratniki v 1. SNL, med katerimi z izkušnjami izstopata Milan Tučić in Jan Gorenc. Bravo je zablestel v Domžalah, tokrat pa ga čaka najtežji možni tekmec v ligi, ki pa bo imel opravka z najneugodnejšim igriščem, kar ga ponuja prvoligaška Slovenija. Bravo se ponavadi na najmanjši zelenici v 1. SNL znajde odlično.

Vodilni Celjani bodo v 21. krogu v času nedeljskega kosila gostovali v Ljubljani. Foto: www.alesfevzer.com

V Šiški je zagrenil življenje že številnim favoritom, tokrat pa želi na krilih vročega napadalca Mateja Poplatnika prekrižati načrte še Celjanom, ki so si priigrali tako visoko prednost, da bi bili z vsem drugim kot naslovom prvaka nezadovoljni. O tem je nedavno v sobotnem intervjuju govoril tudi kapetan Denis Popović in dodal, kako lahko Celjani v tem trenutku sestavijo kar tri močne enajsterice, ki bi se zagotovo potegovale za Evropo. Obeta se tudi obračun klubov, ki sta prejšnji mesec zaradi reprezentančne akcije v ZDA pogrešala kar šest igralcev, tako da bo imel marsikaj za videti tudi selektor Matjaž Kek.

Vijolice cvetijo spomladi?

Drugi spomladanski krog bo sklenila prekmursko-štajerska nogometna poslastica, ki bi znala napolniti tribune Fazanerije. Mura se nahaja v nič kaj prijetnem položaju. Pozimi je prevetrila slačilnico, zadnje okrepitve so bile potrjene prav na zadnji dan (Grk Aleksandros Kiziridis in donedavni napadalec Beltincev Robert Čakš), a na prvem spomladanskem izpitu ni pustila zadovoljivega vtisa. Sprva je dišalo po pravljici, novinec Julien Lamy je v Celju potrdil zakon bivšega, nato pa je sledil potop. Najboljša slovenska ekipa je v nadaljevanju kar štirikrat zatresla mrežo Mure (4:1), za nameček pa bo strateg Vladimir Vermezović proti Mariboru zaradi kazni pogrešal še Sandija Nuhanovića in Filipa Trippija.

Tudi vijolice ne bodo v Murski Soboti kompletne, zaradi kartonov bo manjkal Andraž Žinič, a je trener Ante Šimundža, ki ga bo v nedeljo zagotovo pričakal aplavz, saj je Muro popeljal do številnih uspehov in podvigov, poskrbel za dolgo klop. Njegova ekipa, prepolna izkušenih velemojstrov (Josip Iličić in Hillel Soudani), je še kako motivirana, da spomladi popelje Maribor proti vrhu. Arnel Jakupović je v izjemni strelski formi, nova zmaga pa bi Mariborčanom še utrdila samozavest pred nadaljevanjem sezone, v katerem želijo pustiti bistveno boljši vtis od tistega, kar so pokazali jeseni. A podoben cilj imajo tudi pri Muri …

Lestvica: