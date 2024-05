Otroci tekli za otroke na že 9. dobrodelnem Skazinem teku in zbrali rekordno vsoto

Otroci so lahko tekli od 200 do 800 metrov, na ciljni ravnini pa jih je pričakala tudi pobudnica projekta Tanja Skaza. Foto: Plastika Skaza

Tokrat so zbrali rekordnih več kot 25 tisoč evrov in jih razdelili kar šestim organizacijam, skupaj pa so v devetih letih zbrali kar 111.250 evrov. Otroci pa so znova potrdili moto teka Zmagamo, ko si pomagamo, zato je tudi vsak, ki je pretekel 200 ali 800 metrov prejel medaljo.

Na 9. Skazinem teku so zbrali rekordnih več kot 25 tisoč evrov za šest dobrodelnih organizacij. Foto: Plastika Skaza

Otroci so se na dogodku najprej dobro ogreli, nato so tekli, tekle so tudi mamice z vozički in čisto mali otroci do večjih, ves čas pa je bilo na voljo veliko razgibane animacije, iger, poslikav obraza ter okusne raznovrstne hrane z bogatimi darili za vse tekače. Zbrane udeležence je zabaval priljubljeni raper Challe Salle, s katerim so se lahko tako fotografirali kot tudi dobili avtogram. Za vroče plesne ritme je poskrbela tudi Mini DJ akademija, G-Rega pa je z animatorji na poligonih in otroških atrakcijah omogočil razburljiv vrtiljak možnosti neskončne zabave. Prav tako so imeli tudi bogat srečelov, kjer je bila vsaka srečka dobitna.

Podjetje Skaza se že veseli velikega desetega dobrodelnega teka s sloganom Zmagamo, ko si pomagamo. Organizatorjem in udeležencem je skupno zavedanje, da je prihodnost sveta odvisna od vrednot, ki jih krepimo pri najmlajših.

Podjetje Skaza je že 47 let del razvoja Šaleške doline, zaposluje več kot 250 ljudi. Podjetje je razvojno usmerjeno in dela tudi za znane multinacionalke, kot so Ikea, Landis&Gyr, Häfele. Kot razvojni dobavitelj zagotavljajo strankam celoten razvoj izdelkov vse od ideje do serijske proizvodnje. Njihova lastna blagovna znamka Skaza je večkratni prejemnik nagrad za kakovost in dizajn za izdelke Organko Daily in kompostnike Bokashi Organko, med njimi Red Dot in Big See, z njo so prisotni na 56 trgih po svetu.

