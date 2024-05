Nakup zazidljivega zemljišča za večstanovanjsko gradnjo

Nakup zemljišča za gradnjo je odločitev, ki jo je treba sprejeti odgovorno in preudarno. Zato je pomembno, da nakup prepustimo izkušenim strokovnjakom z dolgoletnimi izkušnjami na področju nepremičninskih poslov in storitev, povezanimi z nepremičninami.

Lokacija zemljišča je v kraški občini Hrpelje - Kozina, ki spada v južnoprimorsko regijo. Z vidika lokacije je Kozina zelo zanimiva za kupce stanovanj, saj je na križišču prometnic Trst–Reka in Koper–Ljubljana.

Predmetno zemljišče je od centra mesta oddaljeno približno 500 metrov, do priključka na avtocesto pa en kilometer. Približna oddaljenost do drugih mest:

20 kilometrov od Kopra (približno 10 minut vožnje),

8 kilometrov od meje z Italijo (Bazovica),

10 kilometrov od Trsta,

40 kilometrov od meje s Hrvaško (Jelšane-Rupa),

48 kilometrov od Hrvaške Istre in

75 kilometrov od Ljubljane.

Površina območja

Zemljišče, ki je predmet prodaje, meri 35.527 kvadratnih metrov in omogoča fazno gradnjo do 600 stanovanj.

Namenska raba zemljišča

Urbanistični akt, ki ureja gradnjo na predmetnem zemljišču, je veljavni odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina. Sprejem OPPN ni potreben.

Zemljišče v večjem delu spada v območje namenske rabe, ki omogoča gradnjo večstanovanjskih stavb. Na zemljišču je možna gradnja do 600 stanovanj.

FZ (faktor zazidanosti) 0,4 Najvišja dovoljena višina 17 m Višinski gabarit (K)+P+4N

Možna je tudi etapna gradnja.

Odlok omogoča tudi gradnjo eno- in dvostanovanjskih hiš, hotelskih ter podobnih stavb, drugih poslovnih stavb in stavb za storitvene dejavnosti.

FZ (faktor zazidanosti) 0,4 Najvišja dovoljena višina 10 m Višinski gabarit (K)+P+M ali (K)+P+1+M

Grafični prikaz zemljišča, ki je predmet prodaje:

Aktualne razmere na nepremičninskem trgu

Ena glavnih ugotovitev je, da cene stanovanjskih nepremičnin, posebej novih, še naprej naraščajo, in sicer so se cene novih stanovanj v preteklem letu ponovno povišale za osem odstotkov, cene stanovanjskih hiš pa za devet odstotkov. Večino lani vseljivih novih stanovanj na Obali so prodali že v predprodaji, cene rabljenih in novih stanovanj pa so se gibale v razponu od 3500 evrov do 7000 evrov na kvadratni meter (izločena so parkirna mesta). Povprečna cena rabljenega stanovanja na Obali pa je dosegla 3890 evrov na kvadratni meter in se je zelo približala povprečni ljubljanski ceni 4000 evrov na kvadratni meter.

Cene so izjemno visoke in krepko presegajo tudi cene v sosednjih državah, saj se na primer povprečne cene stanovanj v bližnjih večjih mestih gibljejo približno: v Celovcu 3300 evrov,

v Gradcu 3500 evrov,

na Dunaju 6300 evrov,

v Trstu 2300 evrov,

v Veroni 2100 evrov,

v Padovi 1700 evrov in

v Rimu 2500 evrov na kvadratni meter.

Visoke prodajne cene prinašajo investitorjem tudi izjemno visoke dohodke.

Poudariti velja, da se prebivalci Obale zaradi strme rasti turističnega obiska vsako leto spopadajo z vedno večjimi vsakdanjimi težavami pri bivanju in delu.

Ocenjujemo, da se bo povpraševanje po novih stanovanjih zaradi tega vse bolj selilo v zaledna področja Obale, ki so s to prometno dobro povezana. Kozina je vsekakor lokacija, ki izpolnjuje te zahteve, razen tega pa ta stanovanjski projekt lahko ponudi kupcem bistveno ugodnejšo ceno, kot so cene stanovanj na Obali. To dokazuje tudi prodaja novih stanovanj v Kozini, kjer je investitor zgradil obdobju treh let 144 novih stanovanj, ki so bila vsa praktično razgrabljena že v predprodaji. Za nov projekt gradnje 58 stanovanj pa vlada izjemno zanimanje, prodajna cena pa se bo gibala okoli 3000 evrov na kvadratni meter.

Ocenjujemo, da bo povpraševanje še vedno naraščalo, saj so se fiksne obrestne mere za stanovanjske kredite začele nižati, na primer NLB je imela v juliju 2023 obrestno mero za 20-letno dobo posojila 4,45 odstotka, v letošnjem aprilu je ta padla na 4 odstotke. Nekatere banke so spustile fiksno obrestno mero na 3,8 odstotka, po podatkih izvedenih kreditnih poslov pa so bile dosežene najnižje fiksne obrestne mere 3,4 odstotka. Prav tako se je povprečna neto plača v preteklem letu na Obali zvišala za 8,74 odstotka.

Razpoložljiva ponudba novih stanovanj tako še vedno krepko zaostaja za povpraševanjem.

