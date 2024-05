Burno vremensko dogajanje: na jugovzhodu nastala nevihtna linija, veter že podira drevesa

"Na jugovzhodu je nastala nevihtna linija, ki se bo pomaknila proti severovzhodni Sloveniji. Nevihtni sistem lahko prinese močnejše nalive in tudi sunke vetra," so opozorili pri agenciji za okolje. Močan veter je težave povzročil na območju Krškega, Brežic, Rogaške Slatine in Slovenske Bistrice, od koder poročajo o vetrolomu. Prebivalci so na pomoč gasilce klicali tudi v Slovenskih Konjicah, kjer je kleti zalila meteorna voda. Vremensko dogajanje na Siol.net spremljamo v živo.