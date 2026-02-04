Celjani navdušili tudi brez Alberta Riere

Prvoligaška deveterica – Domžale so dvignile roke od tekmovanja – nadaljuje z zgoščenim urnikom. Celjani so v četrtek odprli novo poglavje. Prvič je grofe vodil 37-letni Belorus Ivan Majevski. Nasledil je nekdanjega šefa Alberta Riero in popeljal grofe do zmage nad Radomljami s 3:1. Tako so Celjani zadržali prednost desetih točk pred Koprom, ki je v torek doma z 2:1 premagal Primorje. Mura je sploh prvič zmagala v Stožicah, z 2:0 je ugnala Bravo. V četrtek se bosta za točke udarila še Aluminij in Olimpija, dvoboj bo zaznamoval tudi festival sinov nekdanjih velikanov slovenskega nogometa, Maribor pa v tem krogu zaradi odstopa Domžal počiva.

1. SNL, 20. krog:

Sreda, 4. februar:

Celjani so uspešno odprli novo poglavje v klubski zgodovini. Albert Riera, ki je postavil grofe na evropski zemljevid in v tej sezoni prepričljivo postal jesenski prvak, obenem pa omogočil napredek številnim nogometašem, ki so s svojimi odhodi napolnili celjsko blagajno (zlasti Franko Kovačević in Danijel Šturm), se je po nedeljskem remiju v Mariboru (3:3) poslovil.

Celjsko ekipo, ki je po mnenju Riere odlično osvojila mehanizme njegove trenerske filozofije in je zmožna nadaljevati v podobnem slogu tudi brez njega, po novem vodi njegov donedavni pomočnik Ivan Majevski. Sodeč po njegovi prvi tekmi bi se lahko napoved Španca o tem, da bomo na slovenskih zelenicah še naprej spremljali dominanco celjskega kluba, uresničila.

Ivan Majevski je prvil vodil celjsko zasedbo po odhodu Alberta Riere in vpisal pomembno zmago. Foto: Jure Banfi

Belorus je ognjeni krst na vročem stolčku Celja doživel proti Radomljanom, na dvoboju, na katerem ni bilo Špancev, saj je poleg Riere in njegovih rojakov, stalnih asistentov, manjkal tudi kaznovani branilec Juanjo Nieto.

To je bila prva domača tekma povratnika Svita Sešlarja v svojem rojstnem mestu v tej sezoni, podobno velja za Litovca Armandasa Kučysa. Mlinarji so pogrešali Amadeja Mariniča in suspendiranega Dejana Vokića.

Celjani skušajo zadržati izjemen niz proti Radomljanom na domači zelenici. Mlinarje so v knežjem mestu gostili 13-krat. Desetkrat so zmagali, trikrat remizirali, nikoli pa niso izgubili. Gol razlika je veličastna (32:8). Foto: Jure Banfi

Mlinarji izenačili, nato so Celjani stopili na plin

Na dvoboju v knežjem mestu so se prvi veselili Celjani. V uvodnih minutah so Radomljani presenetili jesenske prvake s svojo napadalno postavitvijo, najlepšo priložnost pa je v tretji minuti zapravil ruski napadalec Stanislav Krapuhin. Celjani so po bledem začetku prevzeli nadzor na igrišču.

V 17. minuti so pritisk na srečanju kronali z vodstvom. V polno je zadel Armandas Kučys. Litovski povratnik je tako dosegel zadetek še na drugi zaporedni tekmi po vrnitvi na zelenice. Z neposredne bližine je zatresel nebranjen del mreže Radomljanov, pred tem je skušal mlinarje so strelu z glavo premagati Damjan Vuklišević, a se je izkazal vratar Samo Pridgar.

Mlinarji so v 66. minuti izkoristil zmedo v domači obrambi. Vratar Žan Luk Leban si je privoščil napako, mladi hrvaški branilec Borna Graonić pa je imenitno zaposlil Srba Nikolo Jojića, ki je izenačil na 1:1. Zadišalo je po presenečenju v knežjem mestu, a se gostje niso dolgo veselili.

Celjani nadaljujejo izjemen niz proti Radomljanom na domači zelenici. Mlinarje so v knežjem mestu gostili 14-krat. Enajstkrat so zmagali, trikrat remizirali, nikoli pa izgubili. Gol razlika je veličastna (35:9). Foto: Jure Banfi

Rezervist Matej Poplatnik je s petim zadetkom v tej sezoni znova popeljal Celje vodstvo (2:1), podajo je prispeval prav tako rezervist Rudi Požeg Vancaš, nato pa je vse dvome o zmagovalcu razblinil Svit Sešlar. Podobno kot Kučys je tudi on zadel v polno na drugi zaporedni tekmi po vrnitvi, uspešen je bil z bele točke. Da je sodnik pokazal na njo, je bil najbolj zaslužen v celjskih vrstah Poplatnik. Nad njim je bil namreč storjen prekršek (Graonić) za najstrožjo kazen.

Celjani so tako ohranili prednost desetih točk pred najbližjim zasledovalcem Koprom.

Koper se je namučil s Primorjem

Prvoligaška karavana se je v 20. krogu najprej ustavila v Kopru. Varovanci Zorana Zeljkovića so v spomladanski del vstopili brutalno. Proti Bravu so vodili že s 6:0, nato je stratega kanarčkov v malce slabšo voljo spravil konec (6:2). Navijači obalnega kluba so vseeno navdušeni. Na lestvici zaostajajo le za vodilnim Celjem, pri katerem se po odhodu Alberta Riere postavlja vprašanje, ali so zmožni še naprej tako suvereno osvajati točke.

V prvem polčasu na dvoboju Kopra in Primorja nismo videli zadetka. Foto: Aleš Fevžer Tekmo je pred skoraj praznimi tribunami Bonifike s prvim nevarnim strelom odprl Nigerijec v dresu Primorja Ishaq Rafiu. Prvo lepo priložnost domačih je imel Josip Iličić, ki je v 15. minuti le za malo streljal mimo vrat. Nekdanji slovenski reprezentant je pozneje prejel rumeni karton in ne bo smel igrati na naslednji tekmi, ko bodo Koprčani gostovali v Ljudskem vrtu pri njegovem nekdanjem klubu. Po lepem preigravanju in močnem strelu z roba kazenskega prostora je bil sredi prvega polčasa blizu zadetku tudi Ganec Brian Oddei. Ajdovci so bili znova nevarnejši ob koncu polčasa.

Že v drugi minuti nadaljevanja tekme se je zgodila sprememba izida. Iz kota je podal Iličić, v skoku pa je bil najvišji branilec Maj Mittendorfer. Kapetan Kopra je z glavo zadel – prvič v sezoni – za vodstvo domačih z 1:0. Deset minut pozneje so Ajdovci izenačili. Z glavo je zadel Kolumbijec Roger Murillo. V 70. minuti so Koprčani znova vodili (2:1). Po protinapadu je najprej streljal Iličić, a mu je Tony Macan branil. Odbitek pa je nato v mrežo spravil Andraž Ruedl. Senegalec Bassirou Ndiaye je deset minut pred koncem zapravil priložnost za svoj prvi gol za Koper in še povišanje izida. Tekma se je tako končala z 2:1.

Dvoboj na Boniki je imel dobrodelno noto. Koprčani so celoten izkupiček od prodaje vstopnic namenili zdravljenju triletnega Aleksa. Deček iz Kranja se spopada z napredujočo hudo in redko genetsko boleznijo Spastično paraplegijo 56, društvo Viljem Julijan pa mu z zbiranjem denarja pomaga na poti do zdravljenja z gensko terapijo, ki jo je razvila fundacija iz Avstralije in stane 600 tisoč evrov.

Mura prvič zmagala v Stožicah

Mura do te tekme v Stožicah še ni zmagala. Foto: Aleš Fevžer Nogometni torek se je nadaljeval v Stožicah. Največji stadion v Sloveniji je drugič v nekaj dneh gostil Muro, kjer ta doslej še ni zmagala (niti proti Bravu). Črno-beli so minuli konec tedna pošteno namučili Olimpijo, Šiškarji pa so si nepričakovano privoščili debakel na Bonifiki. Bravo potrebuje točke za Evropo, Mura pa za obstanek.

Prvi polčas maloštevilnih gledalcev v Ljubljani ni navdušil. Žogo je imela več Mura, edino res lepo priložnost pa Bravo. V 20. minuti je streljal Admir Bristrić, nekdanji član Olimpije, a mu je branil Nejc Dermastija. Prvi zadetek smo dočakali šele v 76. minuti, ko je z boka v kazenski prostor podal Žan Petrovič, z glavo pa je za vodstvo Mure zadel Kenan Kurtović, kar je bil njegov prvi gol v sezoni. Po napaki Bravašev v obrambi je osem minut pozneje na 2:0 povišal še en mladenič v vrstah Mure Niko Kasalo. To je bil tudi končni izid. Mura je tako prekinila niz štirih porazov, za Bravo pa je to četrti poraz na zadnjih petih tekmah.

Festival sinov velikanov slovenskega nogometa

Zaključno dejanje 20. kroga bo v Kidričevem, kjer se je Olimpija v preteklosti že večkrat opekla. Porazi so zmaje zelo boleli, po nekaterih so zeleno-beli ostali celo brez trenerja. Federico Bessone je glede tega lahko miren. Uživa veliko zaupanje vodstva zmajev, ki za petek napovedujejo predstavitev pomembne novosti v klubu. Ta za zdaj ostaja skrivnost, bodo pa skušali Ljubljančani narediti vse, da bi petkova slovesnost minila v dobrem razpoloženju, ki bi ga ustvaril pozitiven rezultat na Štajerskem. Prvi cilj Olimpije je osvojitev pokala, zmage pa želi nizati tudi v prvenstvu. Proti Muri (1:0) ji je uspelo, čeprav z igro ni navdušila, najboljši posameznik srečanja pa je bil vratar Matevž Vidovšek.

18-letni Lukas Čeh je v petek na gostovanju pri Radomljanih debitiral v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer

Koroška hobotnica bo zdaj na zahtevnem delu v Kidričevem, kjer pri gostiteljih ne bo kaznovanega Marka Simoniča, bi pa lahko znova prejela priložnost sinova nekdanjih velikanov slovenskega nogometa. To sta Lukas Čeh, sin Nastje Čeha in prvi strelec mladinskega prvenstva (EON Next Gen liga) s 16 zadetki, ki je prejšnji petek debitiral med člani v 1. SNL, ter Nal Lan Koren, sin Roberta Korena in starejši brat Tiana Naija Korena, ki je v soboto dosegel prvi zadetek v članski konkurenci v belgijski drugi ligi. Festival sinov nekdanjih nogometnih asov bo pri Olimpiji dopolnil Mateo Ačimović, sin Milenka Ačimovića, ki je na zadnji tekmi proti Muri grel klop.

1. SNL, 20. krog:

Torek, 3. februar:

Sreda, 4. februar:

Četrtek, 5. februar:

Lestvica: