Luka Dončić pomiril in navdušil navijače Dallasa

Slovenski as v petek treniral na polno

Košarkarji Dallasa se pripravljajo na nov izziv. V noči na nedeljo se bodo prvič v tej sezoni pomerili z branilci naslova Golden State Warriors. Vzdušje med telički je po treh zaporednih zmagah izredno, za dodatno dobro voljo pa je poskrbel Luka Dončić, ki je v petek opravil trening na polno in dokazal, da mu bolečine v levi rami ne predstavljajo prevelike ovire za nastop proti zvezdniškim prvakom.

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić, eden izmed favoritov za osvojitev priznanja za najboljšega novinca sezone v ligi NBA, je v sredo pomagal Dallasu do izjemne zmage nad Utahom. Gostje iz Salt Lake Cityja so izgubili kar za 50 točk (118:68), telički pa proslavljali drugo najvišjo zmago v zgodovini franšize.

Ljubljančan je v treh četrtinah dosegel 13 točk in poskrbel za nekaj nepozabnih mojstrovin. Te so hitro obkrožile svet in še dodatno pripomogle k veliki priljubljenosti, ki jo uživa v ZDA med krstno sezono v ligi NBA.

Dončić v petek treniral brez težav

Ljubljančan dosega na tekmo v povprečju dobrih 19 točk. Foto: Guliver/Getty Images Med tekmo pa se je nekajkrat boleče prijel tudi za levo ramo, tako da je moral po dvoboju na dodaten pregled. Rentgen je pokazal, da poškodba ni hujše narave, kar je do neke mere pomirilo navijače Dallasa, vseeno pa se je pri imenu 19-letnega slovenskega asa pojavil vprašaj glede nastopa na naslednji tekmi. Dallas se bo v noči na nedeljo pomeril s prvakom Golden Statom, zato bi lahko odsotnost najboljšega strelca Dallasa v tej sezoni močno oslabila ambicije teličkov, ki lovijo četrto zaporedno zmago.

Ko pa je Dončić v petek na veselje privržencev Dallasa brez težav opravil polni trening, je postalo bolj ali manj jasno, da bo najstnik iz slovenske prestolnice lahko zaigral tudi proti bojevnikom. To bo njegova 15. tekma v ligi NBA, za zdaj pa se lahko pohvali s povprečjem dobrih 19 točk, šestih skokov in štirih asistenc na tekmo.

Na parketu se ne bo mogel srečati z velikim zvezdnikom Golden Stata Stephenom Curryjem, ki bo zaradi poškodbe mišice predvidoma počival vsaj še poldrugi teden in poleg gostovanja v Dallasu preskočil še štiri tekme, Dallasu pa bi lahko šel v prid tudi nedaven spor med Kevinom Durantom in Draymondom Greenom, ki v zadnjih dneh polni ameriške naslovnice.

Draymond Green in Kevin Durant sta v zadnjih dneh zaradi sebičnosti Greena na nedavnem dvoboju proti Los Angeles Clippers na bojni nogi, Stephen Curry pa na seznamu poškodovanih. Foto: Guliver/Getty Images

Dvoboj med Dallasom in Golden Statom se bo začel ob 2.30 po slovenskem času v noči na nedeljo.