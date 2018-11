Dragić in druščina iz vročega Miamija v ledeni Indianapolis

V košarkarski ligi NBA se Goran Dragić in njegovi soigralci iz moštva Miami Heat mudijo na gostovanju v Indiani, kjer v teh dneh zima že kaže zobe. Če so na jugu Floride temperature še nad 20 stopinj Celzija, je v Indianapolisu, kjer se bodo pomerili z moštvom Indiana Pacers, ob njihovem prihodu že naletaval sneg.

Goran Dragić in druščina so v četrtek v Brooklynu v New Yorku prekinili črno serijo treh zaporednih porazov in Nets premagali kar s 120:017, medtem ko so njihovi nocojšnji gostitelji svojo zadnjo tekmo v Houstonu izgubili. Kljub vsemu je Indiana v začetku sezone za odtenek boljša, na računu ima osem zmag in šest porazov, statistika Miamija pa je obratna, šest zmag in osem porazov. V tej sezoni sta se ekipi že srečali, 10. novembra so se zmage s 110:102 veselili Pacers.

"To ni Miami":

Ob spopadu Miamija in Indiane bo v noči na soboto odigranih še sedem tekem, na delu bo trenutno najboljša ekipa lige, Toronto Raptors, ki gostuje v Bostonu. Utah Jazz se mudijo v Filadelfiji, Brooklyn Nets v Washingtonu, Sacramento Kings v Memphisu, Portland TrailBlazers v Minneapolisu, NY Knicks v New Orleansu in Chicago Bulls v Milwaukeeju.

Liga NBA, 16. november:

Lestvici: