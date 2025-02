V Los Angelesu odštevajo minute, Luka Dončić bo povedal svoje!

V Los Angelesu odštevajo ure in minute do novinarske konference, ki jo nestrpno čaka svetovna košarkarska javnost. Prvič, odkar je po šokantni menjavi zapustil Dallas in spravil v solze in bes številne navijače teličkov, se bo javnosti prvič kot član Los Angeles Lakers predstavil Luka Dončić. Kaj bo povedal 25-letni slovenski zvezdnik? Kdaj se bo v ligi NBA vrnil na parket? O tem in še čem bo zagotovo tekla beseda na druženju s sedmo silo. Začelo se bo ob 18. uri.

Jezerniki po najodmevnejši menjavi v zgodovini lige NBA ne skrivajo zadovoljstva, da so v svoje vrste dobili enega najboljših in najbolj priljubljenih košarkarskih asov na svetu. Luka Dončić bo konec meseca dopolnil šele 26 let, v mestu angelov pa so se že pohvalil z njegovo bogato statistiko, v kateri izstopa na drugi strani velike luže.

Številke so osupljive in navijače Lakersov spravljajo v dobro voljo, privrženci Mavericks pa so tako razočarani in razjarjeni nad potezo generalnega direktorja Dallasa Nica Harrisona, da se na socialnih omrežjih že vrstijo pozivi k bojkotu ali organiziranem protestu v soboto, ko bodo "prevetreni" Mavericks prvič nastopili na domači tekmi v Teksasu. Tudi z Anthonyjem Davisom, najbolj zvenečim novincem v dresu teličkov v bizarnem poslu, v katerega je bil poleg LA Lakers in Dallasa vpletel še Utah.

25 years old with quite the resume 👀 pic.twitter.com/AyUMOwz4ZO — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 4, 2025

Kaj vse je Dončić, prvi košarkar, ki bo pri slovitih Jezernikih nosil dres s številko 77, že dosegel v karieri? Lahko se pohvali z drugim najboljšim povprečjem števila točk v končnici lige NBA, kjer je lani popeljal Dallas v veliki finale, tretje najboljše število točk v povprečju na tekmo v rednem delu sezone, šesto največje število trojnih dvojčko v play-offu in sedmo mesto na večni lestvici košarkarjev, ki so na tekmah rednega dela lige NBA dosegli največ trojnih dvojčkov. Petkrat je bil izbran v prvo postavo lige NBA, petkrat je zaigral na zvezdniškem spektaklu All-Star, leta 2019 pa je bil izbran za najboljšega novinca sezone.

Navijači Dallasa so odhod največjega ljubljenca sprejeli z ogromnim nezadovoljstvom. Najbolj so jezni na vodstvo, da je dopustil Nicu Harrisonu potezo, s katero je poskrbel za najbolj šokantno menjavo v zgodovini lige NBA. Foto: Reuters

Kdaj se bo Luka vrnil na parket?

Luka Dončić je hotel iti po stopinjah Dirka Nowitzkega, a se je vodstvo kluba odločilo drugače. Foto: Getty Images Leto 2025 je v njegovi karieri prineslo ogromno spremembo. Iz Dallasa, kjer je želel igrati vse do konca in posnemati nekdanjega mentorja Dirka Nowitzkega, a se mu je klub odrekel zaradi domnevnih skrbi o njegovem zdravju in kondicijski pripravi, Harrison pa se je želel izogniti tudi plačilu ogromnega zneska, ki bi Dončiću pripadel v naslednjih petih letih zaradi izpolnjenih pogojev za rekordno "supermaks" pogodbo, se je preselil k drugemu najbolj trofejnemu klubu v ligi NBA (17 naslovov).

Zdaj si slačilnico deli s 40-letnim velezvezdnikom LeBronom Jamesom, katerega bo lahko prvič spremljal na delu kot soigralec v noči na sredo, ko čaka Jezernike prestižni mestni spopad s Clippersi.

Poraja se vprašanje, kdaj bi lahko Dončić prvič zaigral za novega delodajalca. Zaradi poškodbe leve mečne mišice je odsoten vse od 25. decembra, a se njegovo stanje, to je potrdil tudi njegov oče Saša Dončić, zelo izboljšuje. V Kaliforniji zdaj prevladujejo namigi, da bi se lahko prvič zaigral v novem dresu že konec tedna ali pa morda prihodnji teden.

Zadnjo tekmo v dresu Dallasa je odigral 25. decembra 2024, ko se je po odlični prvi četrtini poškodoval na božičnem spektaklu proti Minnesoti. Foto: Reuters

Tudi o tem bo najverjetneje tekla beseda na novinarski konferenci, za katero vlada veliko zanimanje, Slovenija pa se bo lahko še enkrat več prepričala, kako pomemben športni ambasador za majhno evropsko državo kot je dežela na sončni strani Alp, predstavlja LD77.

Več sledi …