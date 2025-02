Epidemija med rjuhami, za katero trpi skoraj 70 odstotkov žensk

Najbolj romantičen dan v letu je skoraj pred vrati, vi pa niste pri volji? Nizek libido je danes precej pogost in prizadene skoraj 70 odstotkov žensk. Valentinovo je idealna priložnost, da zatrete ubijalce poželenja in se prepustite toku ljubezni.

Odsotnost poželenja je lahko več kot le prehodna težava

Libido, ta subtilna iskra poželenja, ni le vprašanje spolnosti, temveč je tudi pokazatelj vašega splošnega in duševnega zdravja ter zadovoljstva s samo seboj. Raziskave kažejo, da je odsotnost poželenja precej pogosta, in sicer pri skoraj 70 odstotkih žensk, kar lahko vodi v frustracije, razrahlja odnose in vpliva na samozavest.

Današnji hiter tempo življenja terja veliko več kot le naš čas in energijo, občutno vpliva tudi na odsotnost spolnega poželenja.

Foto: Sensilab d.o.o.

Kateri so najpogostejši ubijalci libida?

1. Stres in duševno zdravje

Kadar ste potrti ali preobremenjeni s skrbmi, je povsem običajno, da niste razpoloženi za posteljne dejavnosti.

2. Mesečno perilo

Faze menstrualnega ciklusa vplivajo na valovanje libida – vaše poželenje doseže vrhunec med ovulacijo, pred in med menstruacijo pa močno upade.

3. Hormonsko neravnovesje

Neravnovesje hormonov, predvsem primanjkljaj estrogena, progesterona in testosterona, močno vpliva na vašo spolno slo in občutke sreče.

4. Nezdrav življenjski slog

Kajenje, alkohol, pomanjkanje gibanja in nezdrava prehrana lahko povzročijo upad energije ter posledično tudi zmanjšanje poželenja.

5. Določena zdravila

Nekatera močna zdravila, vključno s kontracepcijskimi tabletkami, lahko vplivajo na vašo spolno slo in vzburjenje.

6. Težave v raju

Popolnoma normalno je, da ko se znajdete v težavnem obdobju v svojem romantičnem razmerju, ne razvijete zanimanja za spolne aktivnosti.

7. Menopavza

V perimenopavzi in menopavzi se veliko žensk spopada z nizko spolno slo in suhostjo nožnice zaradi upadanja estrogena.

Tri dimenzije poželenja, ki jih mora poznati vsaka ženska

Dejstvo je, da spolna želja ni zgolj enodimenzionalna, temveč je sestavljena iz treh pomembnih komponent, in sicer biološke, psihološke in socialno-kulturološke.

Pomembno je, da se osredotočimo na komponenti, na kateri lahko dejansko vplivamo, torej na biološko in psihološko, ne pa na socialno-kulturološko.

Foto: Sensilab d.o.o.

Valentinovo je idealna priložnost za romantične spremembe

Najbolj romantičen praznik v letu kliče po izkazovanju ljubezni, ki se velikokrat konča ravno med rjuhami. Namesto da na valentinovo gledate kot na obveznost, ga lahko izkoristite kot trenutek za ponovni stik s sabo.

Vzemite si čas zase in se razvajajte z masažo, dišečo kopeljo ali preberite dobro knjigo po svojem okusu. Veliko žensk je presenečenih, kako jim preproste stvari v življenju, kot je kopel, umirijo misli in odprejo vrata njihovi romantični duši.

Namesto da se osredotočate na partnerja in njegove želje, preusmerite fokus in razmislite, kaj ljubezen pomeni za vas! So to romantične večerje v vajinem domu ali so to tesni objemi, prepleteni z nežnimi dotiki? So to dolgi in empatični pogovori ob kozarcu rdečega vina ali prijetna tišina ob ogledu najljubšega filma? Za vsako žensko je definicija ljubezni drugačna.

Intimnost resda izvira iz posameznika, a pogosto so najlepše noči preživete v dvoje. Odprta komunikacija med vama je ključna za rešitev mnogih težav, povezanih z intimo.

Vaš libido je kot reka, ki nenehno teče in spreminja smer

Večina ljudi na spolno slo gleda kot na absolutno: ali je ali pa je ni. Toda v resnici je vaš libido kot reka, ki neomajno teče, z močnim ali šibkim tokom, nenehno spreminja pot in ustvarja nove struge. Tako kot tokovi reke tudi vaš libido niha, kar je povsem normalno in se dogaja vsaki ženski.

Znanost pa je tudi dokazala, da so orgazmi pravzaprav zelo zdravi za žensko telo. Ko dosežete vrhunec, se v vašem telesu sprosti naval hormonov sreče, kar vam prinese boljše razpoloženje, višje poželenje, manjše občutenje stresa in blažje bolečine. Bistvo spolnosti je užitek, in če si dovolite uživati, se zgodi tudi orgazem.

Afrodiziaki, ki so obnoreli ženski svet

Z namenom povečanja libida so ženske že pred tisočletji posegale po različnih trikih – nekateri izmed njih so danes že dobro poznani, drugi pa šele prihajajo na plan.

Avtohtone kulture v Južni Ameriki in na Karibih je že pred davnimi časi obnorela rumena cvetlica, poznana kot damiana. Moderna znanost pa je dokazala njeno učinkovitost pri vzbujanju poželenja, sproščanja mišic, povečanju vlaženja in zmanjšanju bolečine.

Zelo priljubljena je tudi ašvaganda, ki je visoko cenjena v ajurvedski medicini, prav tako pa vedno več znanstvenih študij potrjuje njeno vlogo pri izboljšanju razpoloženja in moč kot afrodiziak.

Korenina mace je starodavna skrivnost Inkov, ki je danes priljubljen dodatek sokovom, smutijem in ovsenim kašam. Ta perujska rastlina je zaslovela zaradi svoje sposobnosti dvigovanja libida in podpore pri reproduktivnemu zdravju, nekateri pa celo trdijo, da izboljša plodnost.

LibiFAR PRO – ko užitek sreča znanost

Iskanje popolne rešitve za dvig libida, hormonsko ravnovesje, podporo intimnemu zdravju in razvnemanje iskrice poželenja se začne z LibiFAR PRO.

Formulacija, ki združuje deset naravnih aktivnih sestavin, med drugim tudi vse tri najbolj priznane in priljubljene afrodiziake – maco, ašvagando in damiano – zagotavlja izboljšanje vašega spolnega življenja za kar 92* odstotkov!

Foto: Sensilab d.o.o.

Damiana (Liboost®) je že od antičnih civilizacij poznana kot cvetlica dobrega počutja in spolne sle, danes pa je znanstveno dokazana kot nepogrešljiva pri povečanju vlaženja, poželenja in doživljanja orgazmov pri ženskah. Ašvaganda (KSM-66®), dragulj ajurvedske medicine, občutno poviša odpornost na stres, dviguje energijo, močno pripomore k mentalni in čustveni stabilnosti ter izboljša splošno počutje. Maca, globoko cenjena že stoletja, je danes znana po njenih afrodizičnih lastnostih, ki dokazano dvigajo libido in prebujajo spolno slo. Ginseng je zelo priljubljen v azijski tradicionalni medicini zaradi svojih adaptogenih lastnosti, ki pomagajo telesu obvladati stres in izboljšati splošno počutje. Oves (Avena sativa), bogat s fitohranili, močno pripomore k izboljšanju urogenitalnega zdravja pri ženskah, prav tako pa pozitivno vpliva na vaginalno zdravje.

Poleg petih najbolj raziskanih in učinkovitih zeliščnih izvlečkov je formulacija LibiFAR PRO obogatena tudi s kombinacijo vitaminov B6, B7, B12 in D ter cinkom, ki še dodatno okrepijo njeno moč.

Užitek, podprt z znanostjo in kliničnimi študijami

Znanstvene študije kažejo, da te afrodizične sestavine učinkovito dvignejo vašo spolno slo in omogočijo uživanje v intimi, prav tako pa poskrbijo za zdravje nožnice in vzdržujejo hormonsko ravnovesje.

Rezultati štiritedenske študije o pozitivnih učinkih damiane (Liboost®) na spolno zdravje so dokazali naslednje:

izboljšanje spolnega delovanja za kar 92* odstotkov

povečanje spolne sle za 45* odstotkov

izboljšanje vlaženja

pospešeno vzburjenje

lažje doseganje orgazma

Patentiran izvleček ašvagande KSM-66® je v kliničnih raziskavah dokazal svojo moč pri lajšanju stresa, izboljšanju koncentracije in večjem občutku sreče!

Sensilabov LibiFAR PRO ne ponuja le enodimenzionalne rešitve, temveč celostno podporo ženskemu telesu za zdravo spolno delovanje. Je naravna rešitev, brez hormonov in brez tveganja za nevarne stranske učinke.

Foto: Sensilab d.o.o.

Naj bo letošnje valentinovo najbolj romantično doslej

Dan zaljubljencev je praznik, ko z romantičnimi večerjami, nežnimi dotiki in ganljivimi gestami očaramo svojega izbranca.

Letos bodite sami svoj valentin in si podarite LibiFAR PRO ter očarajte sebe v doseganju lastnega užitka.

Vaš užitek je naše zadovoljstvo.

Naročite LibiFAR PRO po časovno omejeni in znižani ceni TUKAJ.

Naročnik oglasnega sporočila je SENSILAB D.O.O.