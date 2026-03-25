Sreda, 25. 3. 2026, 20.00

2 uri, 32 minut

Liga NBA, 25. marec

Luka Dončić proti lanskim finalistom, letos pa poražencem

Avtor:
M. P.

Luka Dončić | Luka Dončić je dal Indiani nazadnje 44 točk. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je dal Indiani nazadnje 44 točk.

Foto: Guliverimage

Tekma za končnico oziroma čim bolje izhodišče v končnici se v ligi NBA preveša v zaključni del. V noči na četrtek bo odigranih kar 12 tekem. Pred Los Angeles Lakersi z Luko Dončićem je samo še deset tekem rednega dela sezone. So v igri za tretje mesto v zahodni konferenci, ki prinaša vsaj na papirju lažjega nasprotnika, kot če bodo četrti, peti ali šesti.

A pravzaprav ekipe na mestih od tretjega do šestega ločijo le tri zmage, tako da je še vse možno: ali tretje ali šesto mesto. Oziroma drugače povedano: velike razlike v kakovosti med temi ekipami ni. Ni pa več velikega strahu, da bi Los Angeles Lakersi nazadovali na sedmo mesto, ki vodi v dodatne tekme za končnico in precej težjega nasprotnika v prvem krogu. So namreč šest zmag pred trenutno sedmo ekipo zahoda, Phoenix Suns.

Luka Dončić in soigralci bi morali v noči na četrtek doseči 47. zmago in se tako utrditi na tretjem mestu. Ob polnoči igrajo proti najslabši ekipi sezone. To je Indiana Pacers. Lani so bili košarkarji iz Indianapolisa finalisti lige. Ker pa so za celotno letošnjo sezono izgubili najboljšega posameznika (Tyrese Haliburton si je poškodoval Ahilovo tetivo), so se odločili, da bodo nabirali poraze in skušali na naboru dobiti kakšnega dodatnega aduta. Tako imajo po 72 odigranih tekmah samo 16 zmag in so v seriji devetih zaporednih porazov. Lakersi jih imajo 46. Trenutno igrajo najboljšo košarko v sezoni, saj so bili v nizu devetih zmag, dokler jih ni v ponedeljek premagala ekipa Detroit Pistons, ki je z 52 zmagami vodilna v vzhodni konferenci.

Los Angeles in Indiana sta nedavno med seboj že igrala. S pomočjo 44 točk Luke Dončića so Lakersi zmagali s 128:117. Ljubljančan je pri povprečju 33,4 točke na tekmo, medtem ko je prvi strelec Pacersov Pascal Siakam (24 točk na tekmo).

Liga NBA, 25. marec:

Lestvici

Luka Dončić
