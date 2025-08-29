V živo: Svetovni prvaki s stotico, zvečer nov spektakel Srbov?

Začel se je drugi krog EuroBasketa. V Rigi in Tampereju bo odigranih šest tekem. V uvodnem dejanju so svetovni prvaki Nemci v skupini B prepričljivo ugnali Švede (105:83), v skupini A pa Turčija ni imela težav s Čehi (92:78). Srbija, za mnoge prva kandidatka za osvojitev naslova, bo skušala po prepričljivi zmagi nad Estonijo (98:64) upravičiti vlogo favorita še proti Portugalski.

Eurobasket, 3. dan:

Petek, 29. avgust:

Slovenija je v uvodnem nastopu na EuroBasketu 2025 ostala praznih rok proti Poljski. Foto: Reuters Slovenska košarkarska reprezentanca ima prost dan. Po bolečem porazu proti Poljski (95:105), na katerem je s 34 točkami, devetimi asistencami in kar petimi ukradenimi žogami izstopal Luka Dončić, a je Sekulićeva četa zaigrala preslabo v obrambi, tako da so ji gostitelji skupinskega dela v Katovicah nasuli več kot sto točk, jo nov izziv čaka v soboto (17.00) proti največjemu favoritu za prvo mesto v skupini, Franciji.

Valančiunas proti Vučeviću, Jokić proti Queti

Jonas Valančiunas je proti Britancem kraljeval pod obročema. Foto: Reuters V petek so na delu reprezentance v skupinah A in B. Led drugega kroga skupinskega dela EuroBasketa sta na Finskem prebili Nemčija in Švedska. Svetovni prvaki so zlahka upravičili vlogo favoritov in zmagali podobno kot v četrtek Poljska proti Sloveniji, s stotico (105:83). Dennis Schröder je dal 23 točk, Franz Wagner pa 21.

Bodo podobno uspešni tudi Litovci, ki se bodo na drugi popoldanski tekmi v skupini A pomerili s Črnogorci? Dvoboj bi lahko zaznamoval obračun izkušenih centrov iz lige NBA, Jonasa Valančiunasa in Nikole Vučevića. Litovci so zelo močni pod košem, proti Britancem so zbrali kar 57 skokov, kar je najboljši dosežek na evropskih prvenstvih v zadnjih treh desetletjih. Zvečer bi vse drugo kot zmaga Finske, pri kateri tudi letos izstopa Lauri Markkanen, nad Veliko Britanijo predstavljala presenečenje.

V Rigi sta dnevni spored odprli Turčija in Češka. Turki so navdušili v uvodnem nastopu in zasenčili Latvijce, ki jim do boljšega rezultata niso pomagali niti glasni navijači. Turki so blesteli pri metih z razdalje, ob 60-odstotnem metu so zadeli 15 trojk. Latvijo čaka danes popravni izpit, v Rigi bo čustveno, saj se obeta sosedski obračun z Estonijo, na katerem bo Kristapsa Porzingisa in druščino znova bodrilo 11 tisoč navijačev.

Srbija je z lahkoto preskočila uvodno oviro na EuroBasketu. Po podobno tudi na tekmi drugega kroga? Foto: Guliverimage

V večerni poslastici se bo Srbija pomerila s Portugalsko, košarkarski sladokusci pa nestrpno odštevajo ure do dvoboja NBA zvezdnikov, Nikole Jokića (Denver) in Neemiasa Quete (Boston), ki je na EuroBasketu proti Češki debitiral s 23 točkami in 18 skoki. Če bi ponovil dosežek, bi postal šele šesti košarkar v zgodovini evropskih prvenstev, ki je na uvodnih dveh tekmah dosegel dvojni dvojček. Srbski orli stavijo na imenitno formo in moštveni duh, s katerim letos nizajo prepričljive zmage.

Lestvice: