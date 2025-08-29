Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
29. 8. 2025,
12.35

Osveženo pred

1 minuta

Srbska košarkarska reprezentanca evropsko prvenstvo EuroBasket 2025 EuroBasket 2025

Petek, 29. 8. 2025, 12.35

1 minuta

EuroBasket 2025, 3. dan

V živo: svetovni prvaki že na delu, zvečer nov spektakel srbskih orlov?

R. P.

Nemčija Tristan da Silva | Svetovni prvaki Nemci so favoriti proti Švedom. | Foto Reuters

Svetovni prvaki Nemci so favoriti proti Švedom.

Foto: Reuters

Začel se je drugi krog EuroBasketa. V Rigi in Tampereju bo odigranih šest tekem. V uvodnem dejanju se v skupini B merijo svetovni prvaki Nemci in Švedi, v skupini A pa se bosta kmalu za tem za točke potegovali Turčija in Češka. Srbija, za mnoge prva kandidatka za osvojitev naslova, bo zvečer skušala po Estoniji (98:64) s prepričljivo zmago upravičiti vlogo favorita še proti Portugalski.

Aleksander Sekulić
Sportal Sekulić z nezadostno oceno
EuroBasket slovenska košarkarska reprezentanca Luka Dončić
Sportal Podvig Luke Dončića odmeva po Evropi: To ni uspelo še nikomur!
Igor Miličić Poljska
Sportal Poljski selektor zajedljivo odgovoril na besede Sekulića

Eurobasket, 3. dan:

Petek, 29. avgust:

Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes počivala. Po bolečem porazu proti Poljski (95:105), na katerem je s 34 točkami, 9 asistencami in kar petimi ukradenimi žogami izstopal Luka Dončić, a je Sekulićeva četa zaigrala preslabo v obrambi, tako da so ji gostitelji skupinskega dela v Katovicah nasuli več kot sto točk, jo nov izziv čaka v soboto (17.00) proti največjemu favoritu za prvo mesto v skupini, Franciji.

Slovenija je v uvodnem nastopu na EuroBasketu 2025 ostala praznih rok proti Poljski. | Foto: Reuters Slovenija je v uvodnem nastopu na EuroBasketu 2025 ostala praznih rok proti Poljski. Foto: Reuters

Valančiunas proti Vučeviću, Jokić proti Queti

Jonas Valančiunas je proti Britancem kraljeval pod obročema. | Foto: Reuters Jonas Valančiunas je proti Britancem kraljeval pod obročema. Foto: Reuters Danes bodo na delu reprezentance v skupinah A in B. Led 2. kroga skupinskega dela EuroBasketa na Finskem prebijata Nemčija in Švedska. Favoriti so svetovni prvaki, podobno velja za Litovce, ki se bodo na drugi popoldanski tekmi v skupini A pomerili s Črnogorci.

Dvoboj bi lahko zaznamoval obračun izkušenih centrov iz lige NBA, Jonasa Valančiunasa in Nikole Vučevića. Litovci so zelo močni pod košem, proti Britancem so zbrali kar 57 skokov, kar je najboljši dosežek na evropskih prvenstvih v zadnjih treh desetletjih. Zvečer bi vse drugo kot zmaga Finske, pri kateri tudi letos izstopa Lauri Markkanen, nad Veliko Britanijo predstavljala presenečenje.

V Rigi bosta dnevni spored odprli Turčija in Češka. Turki so navdušili v uvodnem nastopu in zasenčili Latvijce, ki jim do boljšega rezultata niso pomagali niti glasni navijači. Turki so blesteli pri metih z razdalje, ob 60-odstotnem metu so zadeli 15 trojk. Latvijo čaka danes popravni izpit, v Rigi bo čustveno, saj se obeta sosedski obračun z Estonijo, na katerem bo Kristapsa Porzingisa in druščino znova bodrilo 11 tisoč navijačev.

Srbija je z lahkoto preskočila uvodno oviro na EuroBasketu. Po podobno tudi na tekmi 2. kroga? | Foto: Guliverimage Srbija je z lahkoto preskočila uvodno oviro na EuroBasketu. Po podobno tudi na tekmi 2. kroga? Foto: Guliverimage

V večerni poslastici se bo Srbija pomerila s Portugalsko, košarkarski sladokusci pa nestrpno odštevajo ure do dvoboja NBA zvezdnikov, Nikole Jokića (Denver) in Neemiasa Quete (Boston), ki je na EuroBasketu proti Češki debitiral s 23 točkami in 18 skoki. Če bi ponovil dosežek, bi postal šele šesti košarkar v zgodovini evropskih prvenstev, ki je na uvodnih dveh tekmah dosegel "dvojni dvojček". Srbski orli stavijo na imenitno formo in moštveni duh, s katerim letos nizajo prepričljive zmage.

Lestvice:

