Vsi v rdečem! Jumbo Visma pripravljena na Rogličevo slavje.

Ob 17. uri se bo začela zadnja, 21. etapa letošnje Dirke po Španiji, ki bo, če se na kratki, 106,6-kilometrski in povsem ravninski etapi od Fuenlabrade do Madrida, ne zgodi čudež, zgodovinska za slovensko kolesarstvo. Primož Roglič mora namreč rdečo majico vodilnega le še varni pripeljati v špansko prestolnico in postal bo prvi Slovenec z zmago na eni od treh največjih dirk na svetu. Na "parado šampionov" so se pripravili tudi v njegovi ekipi Jumbo Visma.