"Videti je, da Vingegaard dirkanja ne ljubi tako kot ga Pogačar in Evenepoel"

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard je letošnjo sezono že končal, to pa je začudilo legendarnega francoskega šampiona Bernarda Hinaulta, ki se je veselil spektakularnega četveroboja na cestni dirki svetovnega prvenstva v Zürichu. "Na tej je zame prvi favorit Pogačar, drugi Evenepoel, nato pa Vingageaard in Roglič," je svojo lestvico favoritov za osvojitev mavrične majice razkril Hinault.

"Jonas ni prvi, ki si je po Touru rekel: Življenje je lepo, zakaj bi se še boril? A ob tem se je treba vprašati, ali sploh ljubi kolesarstvo. Tisti, ki ga, hočejo dirkati in hočejo zmagovati," se je v pogovoru za Cyclism'Actu spraševal legendarni francoski šampion Bernard Hinault, zmagovalec petih Tourov in svetovni prvak iz leta 1980.

Veselil se je četveroboja

"Pogačarja sem opazil že, ko je dobil Tour de l'Avenir." Foto: Guliverimage "Vingegaard daje vtis, da dirkanja ne ljubi tako kot ga Pogačar in Evenepoel," je še povedal serijski zmagovalec iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. To, da je Vingegaard že končal sezono, ga preseneča, prepričan je namreč, da mu je trasa cestne dirke prihajajočega svetovnega prvenstva v Zürichu pisana na kožo, in se je že veselil novega četveroboja med Dancem, slovenskima asoma Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem ter belgijskim šampionom, dvakratnim olimpijskim prvakom Remcom Evenepoelom.

"Glede na vse, kar je dosegel letos, Pogačarja postavljam na prvo mesto," pa je povedal o favoritih za osvojitev mavrične majice in nadaljeval: "Na drugo mesto postavljam Remca, nato Vingegaarda in nazadnje Primoža Rogliča."

To lestvico je danes 69-letni francoski šampion postavil, še preden je vedel, da Vingegaarda v Zürichu ne bo. Danec, če bi bil v optimalni formi, bi se po njegovem mnenju resno vmešal v boj za naslov prvaka, a tudi razume, da po sezoni, ki jo je zaznamoval grozljiv aprilski padec v Baskiji, zagotovo ni v optimalni formi.

"Radi imamo borce in Tadej je eden od teh"

A Hinaulta navdušujejo agresivni kolesarji, ki na dirkah skrbijo za šov. "Ti so kolesarstvu vdihnili novo življenje. Kolesarji, kot so Pogačar, Evenepoel in Julian Alaphilippe. Te je vedno užitek gledati. Pogačarja sem opazil že, ko je dobil Tour de l'Avenir, in je nato le še potrjeval, da je izjemen. Tudi letos je v odlični formi, olimpijske igre pa je izpustil ravno zato, ker si je kot enega glavnih ciljev zadal, da postane svetovni prvak v Zürichu."

Pogačarjeva prevlada pa ni všeč vsem, nekateri Slovenčevi kritiki menijo, da s tem ubija profesionalno kolesarstvo. "Ne! Kolesarji morajo v prvi vrsti zadovoljiti sebe in ne drugih. Tak talent in takšna prevlada nam omogočata sanjarjenje," se s tem očitno odločno ne strinja Hinalut. "Če vprašate Merckxa, vam bo zagotovo odgovoril enako. Radi imamo borce in Tadej je eden od teh," je še dodal.

