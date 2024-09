"Jonasu ni prav nič všeč ideja, da bi se moral vrniti na Tour in spet zasesti drugo mesto," o motivaciji danskega kolesarskega zvezdnika Jonasa Vingegaarda pravi športni direktor moštva Visma | Lease a Bike Frans Maassen. Na letošnji Dirki po Franciji je zmagovalca Tourov v letih 2022 in 2023 zelo prepričljivo premagal slovenski as Tadej Pogačar in po Maassnovem mnenju se bo moral Vingegaard res močno potruditi, da bo najboljšega kolesarja sveta lahko spet resno izzval.

"Jonasu ni prav nič všeč ideja, da bi se moral vrniti na Tour in spet zasesti drugo mesto. Želi biti najboljši in mora trdo delati, da napreduje," je v pogovoru za Het Laatste Nieuws povedal Frans Maassen. "To bo izziv, kajti če bo ostal na isti ravni, verjetno ne bo mogel več premagati Pogačarja," še meni športni direktor moštva Visma | Lease a Bike.

Vingegaard je letos na Touru branil dve zaporedni zmagi iz sezon 2022 in 2023, a je bil že njegov nastop na dirki vseh dirk manjši čudež, saj se je aprila hudo poškodoval pri padcu na Dirki po Baskiji. Pogačar, posebej motiviran po dveh zaporednih porazih na francoski pentlji, je Danca letos premagal za dobrih šest minut, kar zagotovo pomeni, da bo Vingegaard naslednje leto Slovencu poskušal vrniti.

"Jonas mora najti način, da se izboljša"

Frans Maassen je prepričan, da se bo Vingegaard naslednje leto vrnil na Tour. Foto: Jaka Lopatič A kot meni Maassen, to niti približno ne bo preprosto. "Jonas mora najti način, da se izboljša. V preteklih sezonah je psihično zelo zrasel. Letos je postal drugačen kolesar. V tej sezoni je preživel vse." Pogačar je letos osvojil dva grand toura, pred Tourom je zablestel še na italijanskem Giru in pojavile so se govorice, da naj bi v prihodnji sezoni tudi Vingegaard poskušal osvojiti rožnato majico na italijanski pentlji.

Maassen je bil ob tem začuden. "Ne vem, od kod ta zgodba. Trenutno mislim, da ni realistična. Ampak to je samo moje mnenje. Pričakujem, da bomo Jonasa videli na Touru, vendar bomo o tem govorili šele oktobra in potem naredili nove načrte za naslednje leto. To je samo moje mnenje, a zanj ne vidim scenarija, v katerem ne bi sodeloval na Touru."

Vingegaard naj bi sicer po informacijah Cira Scognamiglia, italijanskega novinarja pri časniku Gazzetta dello Sport, in belgijskega medija HLN, sam izrazil željo po tem, da bi prihodnje leto nastopil na Dirki po Italiji. Morda bo poskušal posnemati Pogačarja in se lotiti tako Gira kot Toura, a odločitve o tem v ekipi še niso sprejeli, kot je potrdil tudi Maassen.

Vingegaard je letošnjo sezono že končal, avgusta je osvojil Dirko po Poljski, na svetovnem prvenstvu v Zürichu pa ga ne bo.

Preberite še: