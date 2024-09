"Vsi so super, starša, novorojenček in stari starši," je za danski tv2nord.dk potrdila Rosa Marie Kildahl, mama Trine Marie Vingegaard Hansen, žene kolesarskega zvezdnika Jonasa Vingegaarda.

"Lahko povem, da je deček in da je to peti vnuk po vrsti," je še dodala in razkrila, da starša nista vedela, ali bo prvorojenka Frida dobila bratca in sestrico. "Edino, kar je pomembno, je, da je otrok zdrav," je sklenila presrečna babica.

Vingegaard, ki se je letos hudo poškodoval na Dirki po Baskiji, je po Dirki po Poljski sredi septembra sporočil, da končuje sezono. To pomeni, da ga ne bomo videli na startni listi svetovnega prvenstva v Švici konec septembra.

