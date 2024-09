Morda res. Po informacijah belgijskega medija Het Laatste Nieuws naj bi Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) sam izrazil željo po tem, da bi prihodnje leto nastopil na Dirki po Italiji. Pri HLN še poročajo, da bodo v ekipi odločitev o tem sprejeli po podrobnejši analizi.

Danec še nikoli ni nastopil na prvi tritedenski dirki sezone, je pa štirikrat opravil z Dirko po Franciji in od tega dvakrat zmagal ter dvakrat vozil tudi na Dirki po Španiji. Na Vuelti je debitiral leta 2020 in osvojil 46. mesto (njegov moštveni kolega Primož Roglič je takrat drugič zmagal na tej dirki, v nedeljo pa mu je to uspelo še četrtič), lani pa je bil drugi, tik za Seppom Kussom in mesto pred Rogličem.

Po neuradnih informacijah naj bi se Giro prihodnje leto začel s kronometrom v Trstu, Furlanija-Julijska krajina pa naj bi gostila še dve etapi. Eno naj bi ob letu, ko bosta naziv evropske prestolnice kulture nosili Gorica in Nova Gorica, posvetili njima. Šlo naj bi za čezmejno etapo s ciljem na Trgu Evrope/Transalpini, so pred časom poročale Primorske novice.

Vingegaard, ki se je aprila huje poškodoval na Dirki po Baskiji in Tour končal na drugem mestu, je že končal letošnjo sezono in ga letos več ne bomo videli na dirkah.

